После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные полярные сияния Статьи редакции
Очевидцы поделились снимками и видео удивительного явления, а NASA — уникальными кадрами самих вспышек.
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С середины марта на Солнце произошла серия вспышек. Одну из крупнейших, M-класса, зафиксировали в конце месяца. Когда она достигла Земли, жители северных регионов России, США, Канады, Новой Зеландии и Тасмании смогли наблюдать полярные сияния. Очевидцы поделились снимками и видео природного явления в соцсетях.
Фото
Видео
На протяжении марта в NASA делились снимками и роликами взрывов на поверхности Солнца. 31 марта агентство опубликовало ролик, на котором удалось запечатлеть вспышку X-классу — первую и самую мощную в 2022 году.
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К сожалению, все прилеты прошлись не на Россию. По прогнозам NOAA должно было долететь ночью на 31 и на 1. Обе ночи ждал, но в итоге все досталось Канаде, когда у нас уже был день.
На протяжении марта в NASA делились снимками и роликами взрывов на поверхности Солнца
Это хлопки были
Ъ
Наблюдал Северное сияние пару раз на Чукотке. Наверное, самое впечатляющее зрелище, которое я только видел.
Валдай