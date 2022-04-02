Наука
DTF

После серии мощных солнечных вспышек на Земле возникли эффектные полярные сияния Статьи редакции

Очевидцы поделились снимками и видео удивительного явления, а NASA — уникальными кадрами самих вспышек.

459 просмотров

С середины марта на Солнце произошла серия вспышек. Одну из крупнейших, M-класса, зафиксировали в конце месяца. Когда она достигла Земли, жители северных регионов России, США, Канады, Новой Зеландии и Тасмании смогли наблюдать полярные сияния. Очевидцы поделились снимками и видео природного явления в соцсетях.

Фото

Фото Alex Resel
Купить рекламу Отключить

Видео

На протяжении марта в NASA делились снимками и роликами взрывов на поверхности Солнца. 31 марта агентство опубликовало ролик, на котором удалось запечатлеть вспышку X-классу — первую и самую мощную в 2022 году.

Cолнечная вспышка X-класса

17 солнечных вспышек за сутки

#новости #космос #cоцсети

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
Хитрый Орзэмэс

Бог поддержал Зеленского

Ответить
Развернуть ветку
Космический череп

К сожалению, все прилеты прошлись не на Россию. По прогнозам NOAA должно было долететь ночью на 31 и на 1. Обе ночи ждал, но в итоге все досталось Канаде, когда у нас уже был день.

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный яд

На протяжении марта в NASA делились снимками и роликами взрывов на поверхности Солнца
 Это хлопки были

Ответить
Развернуть ветку
Классический кофе

Ъ

Ответить
Развернуть ветку
George Jejeya

Наблюдал Северное сияние пару раз на Чукотке. Наверное, самое впечатляющее зрелище, которое я только видел.

Ответить
Развернуть ветку
Забор крови
Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Валдай

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Vanilla Ice cream
Хотели нюдс - получайте

Только просьба потом не пиздеть, голосованием вы получили что хотели, это вам не РФ или Беларусь, где результаты голосования are not so trustful

Интернет
Научно-Технический Валера
Rotten Kepken
Украинские антропоморфизации городов, очень здорово.

(инста авторки)
Офтоп
Кузькин отец
в совете федерации рф считают, что "малые государства" не имеют права на суверенитет
Twitter
Alenka @Alenka03452251
До сліз... 💔
Конь Федерации
Битва за Линкедин

Вчера зашел на Линкедин после 2-месячной паузы. Крайне редко там бываю. А тут охренел просто. Орки и там гадят. Украинец запостил фото о «неожиданной смене карьеры». И понеслась.

Офтоп
Рот закрой
Это второкурсница Настя Тагирова - волонтер

Погибла 30 марта при обстреле колонны с гуманитаркой на подъезде к Чернигову

Twitter
Кузькин отец
Ñ. ‡ ŠH. @luxurybitches
у России только один союзник: щитовидная блять железа
Офтоп
Сатанецкий
Психология глубинного народа. Часть 1
Sh Ramazanov
Как за 8 лет свернуть не на ту тропинку? (Для тех кто пропустил)
Больше статей
null