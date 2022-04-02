Очевидцы поделились снимками и видео удивительного явления, а NASA — уникальными кадрами самих вспышек.

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С середины марта на Солнце произошла серия вспышек. Одну из крупнейших, M-класса, зафиксировали в конце месяца. Когда она достигла Земли, жители северных регионов России, США, Канады, Новой Зеландии и Тасмании смогли наблюдать полярные сияния. Очевидцы поделились снимками и видео природного явления в соцсетях.

Фото

Видео

На протяжении марта в NASA делились снимками и роликами взрывов на поверхности Солнца. 31 марта агентство опубликовало ролик, на котором удалось запечатлеть вспышку X-классу — первую и самую мощную в 2022 году.

Cолнечная вспышка X-класса