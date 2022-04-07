Наука

Учёные нашли в США окаменелости динозавра и предположили, что он погиб при столкновении астероида с Землёй Статьи редакции

Целая нога тесцелозавра отлично сохранилась: она полностью покрыта чешуйчатой кожей.

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Кадр из видео «Би-би-си»

Группа учёных обнаружила окаменелость в Танисе в американском штате Северная Дакота. Исследователи предполагают, что все обитавшие в этой местности существа погибли 66 миллионов лет назад при падении на землю гигантского астероида — после этого динозавры вымерли.

Это конечность тесцелозавра. Ранее мы не знали, как выглядела их кожа, но находка убедительно показывает, что эти животные были очень чешуйчатыми, как ящерицы. Это похоже на животное, которому очень быстро оторвали ногу. На ней нет никаких признаков болезни, нет явных патологий, нет следов поедания лапы — укусов.

Пол Барретт
Профессор лондонского Музея естественной истории

На основе этого учёные сделали вывод, что тесцелозавр умер практически мгновенно — возможно, из-за того, что на землю упал астероид. Об этом также свидетельствует положение конечности в отложениях раскопок.

Учёные считают, что массовое вымирание динозавров стало результатом удара о землю космического камня диаметром примерно 12 километров. Место его падения обнаружили в Мексиканском заливе у полуострова Юкатан, что примерно в трёх тысячах километрах от Таниса.

Впрочем, профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета считает, что динозавр, которому принадлежит найденная конечность, мог погибнуть гораздо раньше. Но из-за того, что во время удара почва могла сместиться, его останки вытолкнуло ближе к поверхности.

#новости #динозавры

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13 комментариев
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Благоприятный кран

Целая ножка Буша отлично сохранилась, на ней еще есть мясо и кожица. Историческое путешествие России в 90-е

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Архитектурный яд

Я, кстати, такого хорошего Буша сегодня нашел, не знаю, как использовать

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Благоприятный кран

Отправить на археологические раскопки в Ирак

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Этнический рубин

Он принял Ислам?

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Архитектурный яд

Это вьетнамское платье, поэтому он принял суп Фо Бо

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Архитектурный яд

Какой ужас

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Этнический рубин

Ножки Байдеры: гуманитарная помощь в Украину

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Благоприятный кран

Историческим анекдотом были бы крылья Байдена, но к сожалению так это не работает

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Эрик Картман
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Алексей Егоров

Динозавры это круто.

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Царь пыни

ты бы трахнул динозавра, если бы был динозавром?

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Царь пыни

ужасно, даже динозавры вымерли от кринжа, когда узнали что сделал пыня 24 февраля

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kebety katma

Фейк. У него нога шевелиться.

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Ім'я та По-батькові
Проф. Преображенский @prof_preobr
А помните, Путин поручил военной прокуратуре разобраться, как в Украине оказались срочники?
Месяц прошёл.
Никаких результатов, даже предварительных.
Все забыли.
Путину глубоко плевать на жизни людей и на нарушение законов.
Blaine
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