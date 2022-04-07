Учёные нашли в США окаменелости динозавра и предположили, что он погиб при столкновении астероида с Землёй Статьи редакции
Целая нога тесцелозавра отлично сохранилась: она полностью покрыта чешуйчатой кожей.
Группа учёных обнаружила окаменелость в Танисе в американском штате Северная Дакота. Исследователи предполагают, что все обитавшие в этой местности существа погибли 66 миллионов лет назад при падении на землю гигантского астероида — после этого динозавры вымерли.
На основе этого учёные сделали вывод, что тесцелозавр умер практически мгновенно — возможно, из-за того, что на землю упал астероид. Об этом также свидетельствует положение конечности в отложениях раскопок.
Учёные считают, что массовое вымирание динозавров стало результатом удара о землю космического камня диаметром примерно 12 километров. Место его падения обнаружили в Мексиканском заливе у полуострова Юкатан, что примерно в трёх тысячах километрах от Таниса.
Впрочем, профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета считает, что динозавр, которому принадлежит найденная конечность, мог погибнуть гораздо раньше. Но из-за того, что во время удара почва могла сместиться, его останки вытолкнуло ближе к поверхности.
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ужасно, даже динозавры вымерли от кринжа, когда узнали что сделал пыня 24 февраля
Фейк. У него нога шевелиться.