Целая нога тесцелозавра отлично сохранилась: она полностью покрыта чешуйчатой кожей.

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Кадр из видео «Би-би-си»

Группа учёных обнаружила окаменелость в Танисе в американском штате Северная Дакота. Исследователи предполагают, что все обитавшие в этой местности существа погибли 66 миллионов лет назад при падении на землю гигантского астероида — после этого динозавры вымерли.

Это конечность тесцелозавра. Ранее мы не знали, как выглядела их кожа, но находка убедительно показывает, что эти животные были очень чешуйчатыми, как ящерицы. Это похоже на животное, которому очень быстро оторвали ногу. На ней нет никаких признаков болезни, нет явных патологий, нет следов поедания лапы — укусов. Пол Барретт Профессор лондонского Музея естественной истории

На основе этого учёные сделали вывод, что тесцелозавр умер практически мгновенно — возможно, из-за того, что на землю упал астероид. Об этом также свидетельствует положение конечности в отложениях раскопок.

Учёные считают, что массовое вымирание динозавров стало результатом удара о землю космического камня диаметром примерно 12 километров. Место его падения обнаружили в Мексиканском заливе у полуострова Юкатан, что примерно в трёх тысячах километрах от Таниса.