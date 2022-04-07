Учёный из Бристоля: грибы общаются друг с другом, используя до 50 «слов» Статьи редакции
Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.
Профессор Эндрю Адамацки из лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии в Бристоле проанализировал модели электрических импульсов, генерируемых четырьмя видами грибов — эноки, щечножаберными, призрачными и гусеничными. Исследование показало, что эти всплески объединяются в последовательности, напоминающие словари до 50 слов, и что распределение этих «длин грибковых слов» соответствует таковому в человеческих языках.
Вероятно, такие сигналы помогают поддерживать целостность грибов — аналогично тому, как волки воют, чтобы сохранить целостность стаи, — или сообщать об обнаруженной еде другим частям их мицелия.
Предыдущие исследования показали, что грибы проводят электрические импульсы через длинные подземные нитевидные структуры, называемые гифами, подобно тому, как нервные клетки передают информацию у людей. Скорость возбуждения этих импульсов увеличивается, когда гифы грибов, переваривающих древесину, вступают в контакт с деревянными блоками. Это повышает вероятность того, что грибы используют этот электрический «язык» для обмена информацией о еде или травмах с удалёнными частями мицелия.
В сетях грибов ранее регистрировали и другие типы пульсирующего поведения — например, пульсирующий транспорт питательных веществ, возможно, вызванный ритмичным ростом грибов в поисках пищи. Ритмические паттерны в электрических сигналах точно такой же частоты обнаружил и Адамацки в своём исследовании.
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Учёный из Бристоля: грибы общаются друг с другом.
Есть и другой вариант — они ничего не говорят.
охуенно
Пример таких слов
надо превентивно их уничтожить, пока они не договорились уничтожить людей
пока они не восстановили коммунизм)))))))
Тонкая это шутка или толстая, хм
Всмысли восстановили? Коммунизма никогда и не было
из лаборатории нетрадиционных вычислений
Могу ошибаться, но разве такое подходит для подсайта науки? Звучит, как псевдонаучная хуйня
распределение этих «длин грибковых слов» соответствует таковому в человеческих языках.
Вот это звучит как псевдонаучная хуйня.
Это все интересно, но когда уже разрешат иследовать дома грибы.
Я знаю эти 50 слов: Я сейчас вам покажу откуда готовилось нападение ....
в 1924 году лексикон пополнился словами «товарищи» и «революция»
Более того, с помощью 50 слов грибы способны установить советскую власть на некоторых территориях!
Специально пересчитал, без слова "Раунд" 50 слов
https://youtu.be/hCq412h2lok
А ты общаешься с грибами под грибами 🤡