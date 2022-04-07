Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.

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Для регистрации электрических импульсов исследователи вставили электроды в субстрат, колонизированный грибами, Эндрю Адамацкий

Профессор Эндрю Адамацки из лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии в Бристоле проанализировал модели электрических импульсов, генерируемых четырьмя видами грибов — эноки, щечножаберными, призрачными и гусеничными. Исследование показало, что эти всплески объединяются в последовательности, напоминающие словари до 50 слов, и что распределение этих «длин грибковых слов» соответствует таковому в человеческих языках.

Вероятно, такие сигналы помогают поддерживать целостность грибов — аналогично тому, как волки воют, чтобы сохранить целостность стаи, — или сообщать об обнаруженной еде другим частям их мицелия.

Есть и другой вариант — они ничего не говорят. Размножающиеся кончики мицелия электрически заряжены и тоже могут давать подобные сигналы. Эндрю Адамацки

Предыдущие исследования показали, что грибы проводят электрические импульсы через длинные подземные нитевидные структуры, называемые гифами, подобно тому, как нервные клетки передают информацию у людей. Скорость возбуждения этих импульсов увеличивается, когда гифы грибов, переваривающих древесину, вступают в контакт с деревянными блоками. Это повышает вероятность того, что грибы используют этот электрический «язык» для обмена информацией о еде или травмах с удалёнными частями мицелия.