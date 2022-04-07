Наука

Учёный из Бристоля: грибы общаются друг с другом, используя до 50 «слов» Статьи редакции

Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.

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Для регистрации электрических импульсов исследователи вставили электроды в субстрат, колонизированный грибами, Эндрю Адамацкий

Профессор Эндрю Адамацки из лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии в Бристоле проанализировал модели электрических импульсов, генерируемых четырьмя видами грибов — эноки, щечножаберными, призрачными и гусеничными. Исследование показало, что эти всплески объединяются в последовательности, напоминающие словари до 50 слов, и что распределение этих «длин грибковых слов» соответствует таковому в человеческих языках.

Вероятно, такие сигналы помогают поддерживать целостность грибов — аналогично тому, как волки воют, чтобы сохранить целостность стаи, — или сообщать об обнаруженной еде другим частям их мицелия.

Есть и другой вариант — они ничего не говорят. Размножающиеся кончики мицелия электрически заряжены и тоже могут давать подобные сигналы.

Эндрю Адамацки

Предыдущие исследования показали, что грибы проводят электрические импульсы через длинные подземные нитевидные структуры, называемые гифами, подобно тому, как нервные клетки передают информацию у людей. Скорость возбуждения этих импульсов увеличивается, когда гифы грибов, переваривающих древесину, вступают в контакт с деревянными блоками. Это повышает вероятность того, что грибы используют этот электрический «язык» для обмена информацией о еде или травмах с удалёнными частями мицелия.

В сетях грибов ранее регистрировали и другие типы пульсирующего поведения — например, пульсирующий транспорт питательных веществ, возможно, вызванный ритмичным ростом грибов в поисках пищи. Ритмические паттерны в электрических сигналах точно такой же частоты обнаружил и Адамацки в своём исследовании.

#грибы #новости #биология

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16 комментариев
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Алексей Приловский

Учёный из Бристоля: грибы общаются друг с другом.
 Есть и другой вариант — они ничего не говорят.
 охуенно

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Egor Antoniuk

Пример таких слов

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Парадный Абдужаббор

надо превентивно их уничтожить, пока они не договорились уничтожить людей

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Банковский Даниль

пока они не восстановили коммунизм)))))))

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FireGrim

Тонкая это шутка или толстая, хм

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Dima Son

Всмысли восстановили? Коммунизма никогда и не было

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Банковский Даниль

из лаборатории нетрадиционных вычислений
 Могу ошибаться, но разве такое подходит для подсайта науки? Звучит, как псевдонаучная хуйня

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Электрический диод

распределение этих «длин грибковых слов» соответствует таковому в человеческих языках.
Вот это звучит как псевдонаучная хуйня.

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Дипломатический инструмент
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Сергей Дворниченко

Это все интересно, но когда уже разрешат иследовать дома грибы.

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KZ Forever

Я знаю эти 50 слов: Я сейчас вам покажу откуда готовилось нападение ....

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Андрей Лагутин
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Andrey Frolov

в 1924 году лексикон пополнился словами «товарищи» и «революция»

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Александр Прохоренко

Более того, с помощью 50 слов грибы способны установить советскую власть на некоторых территориях!

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Ze Katze

Специально пересчитал, без слова "Раунд" 50 слов
https://youtu.be/hCq412h2lok

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Ajdishnik

А ты общаешься с грибами под грибами 🤡

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