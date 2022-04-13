Наука

В Коста-Рике нашли огромные каменные шары — неизвестно, кто и зачем их создал Статьи редакции

Сферы могли использовать для астрономических вычислений, расчёта времени начала и окончания земледельческих работ.

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Национальный институт антропологии и истории

Археологи раскопали каменные сферы на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Диквис, где ранее уже нашли более 300 аналогичных шаров — от совсем маленьких, как детские мячики, до многотонных и достигавших трёх метров в диаметре. Предполагается, что все они появились в период Чирики (800–1550 года), во время расцвета доколумбовой культуры Дикис в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба.

Общество Дикис считается развитым для своего времени: в нём создавались сложные социальные, экономические и политические системы. Дикис строили большие сооружения с использованием валунов с закругленными краями, мощёных площадок, мест захоронений и круглых или прямоугольных курганов с каменными стенами. Каменные сферы находят рядами на бывших общественных площадях или вдоль подходов к жилищам правящей элиты и вождей.

По-прежнему непонятно, для чего и как создавались эти сферы — вполне вероятно, что они появились ещё до Дикис. Установить точные сроки трудно, потому что шары сильно пострадали из-за особенностей почвы, изменения температуры и влажности в окружающей среде, а также наводнений, вызваннымм ураганами и тропическими штормами. Ещё одной проблемой являются следы, оставленные банановой компанией, работавшей в этом регионе в середине прошлого века.

Именно рабочие и нашли эти шары во время массовой вырубки непроходимых джунглей под плантации. Позднее исследователи осмотрели находку с неба: оказалось, что сферы расположены группами в виде геометрических фигур.

Каменные шары Коста-Рики вероятно изготавливались путём обработки и шлифовки. Во избежание раскалывания сферы прокаливали горячими углями, а затем обливали холодной водой. После обтесывания их шлифовали с помощью песка или кожи.

При этом не ясно, как камни вообще попали в джунгли. Анализ некоторых их них показал, что они изготовлены из ракушечника и известняка, которые встречаются на берегах реки Диквис, которая протекает на приличном расстоянии от места их обнаружения. Без специального транспорта передвигать многотонные каменные шары было практически невозможно.

Более того, аналогичные скопления шаров также находили в Поволжье, республике Коми, на пляжах Калифорнии и Новой Зеландии, островах Земли Франца-Иосифа и в Боснии и Герцеговине. Учёные выдвигали версию, что каменные сферы могут иметь природное происхождение: они могли сформироваться 50-60 миллионов лет назад в илистых отложениях прибрежной зоны морского бассейна. В таком случае внутри должна находиться «затравка» — окаменелость, древняя раковина или скопление углистого вещества, к которой стягивался карбонат кальция или кальцита.

Возможно, индейцы Коста-Рики, увидев природные сферические конструкции, сделали их предметом культа и сами принялись изготавливать шары из округлых валунов более твёрдых пород.

#новости #археология

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40 комментариев
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Жовто Блакытный Песец

Яйца Зеленского нашли

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Арсен Саакян

Три?

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Blessed

третє — сивочолого гетьмана

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ШАБАШ

Айда в боулинг!
У нас и кегли есть.

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Параллельный спрей

идея для набора

но отменят за оскорбление местных культур

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Петров-Васечкин.

"Без специального транспорта передвигать многотонные каменные шары было практически невозможно"

Были бы это кубы - их бы катили. А так да, конечно, только спецтранспорт.

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Igor Stravinsky
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Михаил Желтухин

Хороший фильм

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musoka

Что то вспомнилась крутейшая статья на Хабре , о том как так захоронить ядерные отходы в пещере чтобы потомки через 100 000 лет поняли что в эти пещеры заходить низя,
Какой месседж оставить потомкам? гроб гроб кладбище пидор ?
Может эти шары это та же история, просто на 100 000 раньше
https://habr.com/ru/company/timeweb/blog/657513/

ONKALO: чудо света на все времена, забудьте о нём…
… или как захоронить свои ядерные отходы навсегда. Многие уверены, что век монументального…
habr.com
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Дурацкий холод

Древние индейцы поклонялись яйцам Зеленского

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Добро и позитив

Вариант "просто потому что захотелось сделать шар из камня" не рассматривается?

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Ajdishnik

Ага, и они такие а давай от нехуй делать сделаем трёхметровый каменной шар 🤡

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Михаил Бочаров

Скажи ещё, что сам никогда ничем подобным не занимался

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Ajdishnik

Честно? Нет)

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Михаил Бочаров

Ты скучно живёшь...

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Vladimir Che

как старомодно.

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Константин Mikluho

Ну вот и я думаю - чо как дети?
Это я сделал, пьяный был.
Расходимся.

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Андерсон

Великаны в бильярд ими играли.

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Donnie Darko

На бильярде

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KZ Forever

Это как раз те самые позиции из которых планировалось нападать на Беларусь

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Брутальная Лезба

Чьи яйца?

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Конь Федерации

Предков украинцев

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Эрик Картман

Опять это НАТО!

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Параллельный спрей

древние бомбы

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ШАБАШ

.

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Коммунистический Макс

@Пожилой Мартингал

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Вероятный супер_стар

Чтобы русский Иван один сломал, а второй потерял

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Соленный Бриз

Их там дохуа

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Кирилл Деревянко против войны

Может естественным способом образовались на реке (раз много где находят), а от туда прикатили и уже на месте окончательно шлифанули и поставили для красоты.

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Я @ ты @

Предмет работы огромных жуков-навозников

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Могучий жар

мне кажется их каждый год находят

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Иван Вундермахер
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yoshiwara

это я их создал, пруфы в виде фоток вы уже выложили, тайна разгадана

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Performance Artist

Это Зеленского шары, что бы эвакуировать если что

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Arseny Shubin

Протеанские артефакты же

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Alexander Personazhe

Предполагается, что все они появились в период Чирики

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Vladimir Che

скоро рен-тв всё нам расскажет и объяснит.
ставлю на гигантские пушки, которые разрабатывал пентагон.

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ЖОПОКРАБ

Нашли часть набора просто
https://soglas-proekt.ru/blog/tsar-vanna-vosmoe-chudo-sveta-v-babolovskom-parke.html

Царь-ванна: восьмое чудо света (г. Пушкин…
Царь-ванна, фото, как найти, как доехать, г. Пушкин, Баболовский парк
soglas-proekt.ru
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Мемеходное оружие

Коста-Рика разве склоняется?

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Gedevan

При этом не ясно, как камни вообще попали в джунгли.
Да бля, НЛО привезло, очевидно же. Ну учёные тупые.

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