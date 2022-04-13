Сферы могли использовать для астрономических вычислений, расчёта времени начала и окончания земледельческих работ.

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Национальный институт антропологии и истории

Археологи раскопали каменные сферы на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Диквис, где ранее уже нашли более 300 аналогичных шаров — от совсем маленьких, как детские мячики, до многотонных и достигавших трёх метров в диаметре. Предполагается, что все они появились в период Чирики (800–1550 года), во время расцвета доколумбовой культуры Дикис в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба.

Общество Дикис считается развитым для своего времени: в нём создавались сложные социальные, экономические и политические системы. Дикис строили большие сооружения с использованием валунов с закругленными краями, мощёных площадок, мест захоронений и круглых или прямоугольных курганов с каменными стенами. Каменные сферы находят рядами на бывших общественных площадях или вдоль подходов к жилищам правящей элиты и вождей.

По-прежнему непонятно, для чего и как создавались эти сферы — вполне вероятно, что они появились ещё до Дикис. Установить точные сроки трудно, потому что шары сильно пострадали из-за особенностей почвы, изменения температуры и влажности в окружающей среде, а также наводнений, вызваннымм ураганами и тропическими штормами. Ещё одной проблемой являются следы, оставленные банановой компанией, работавшей в этом регионе в середине прошлого века.

Именно рабочие и нашли эти шары во время массовой вырубки непроходимых джунглей под плантации. Позднее исследователи осмотрели находку с неба: оказалось, что сферы расположены группами в виде геометрических фигур.

Каменные шары Коста-Рики вероятно изготавливались путём обработки и шлифовки. Во избежание раскалывания сферы прокаливали горячими углями, а затем обливали холодной водой. После обтесывания их шлифовали с помощью песка или кожи.

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При этом не ясно, как камни вообще попали в джунгли. Анализ некоторых их них показал, что они изготовлены из ракушечника и известняка, которые встречаются на берегах реки Диквис, которая протекает на приличном расстоянии от места их обнаружения. Без специального транспорта передвигать многотонные каменные шары было практически невозможно.

Более того, аналогичные скопления шаров также находили в Поволжье, республике Коми, на пляжах Калифорнии и Новой Зеландии, островах Земли Франца-Иосифа и в Боснии и Герцеговине. Учёные выдвигали версию, что каменные сферы могут иметь природное происхождение: они могли сформироваться 50-60 миллионов лет назад в илистых отложениях прибрежной зоны морского бассейна. В таком случае внутри должна находиться «затравка» — окаменелость, древняя раковина или скопление углистого вещества, к которой стягивался карбонат кальция или кальцита.