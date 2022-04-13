В Коста-Рике нашли огромные каменные шары — неизвестно, кто и зачем их создал Статьи редакции
Сферы могли использовать для астрономических вычислений, расчёта времени начала и окончания земледельческих работ.
Археологи раскопали каменные сферы на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Диквис, где ранее уже нашли более 300 аналогичных шаров — от совсем маленьких, как детские мячики, до многотонных и достигавших трёх метров в диаметре. Предполагается, что все они появились в период Чирики (800–1550 года), во время расцвета доколумбовой культуры Дикис в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба.
Общество Дикис считается развитым для своего времени: в нём создавались сложные социальные, экономические и политические системы. Дикис строили большие сооружения с использованием валунов с закругленными краями, мощёных площадок, мест захоронений и круглых или прямоугольных курганов с каменными стенами. Каменные сферы находят рядами на бывших общественных площадях или вдоль подходов к жилищам правящей элиты и вождей.
По-прежнему непонятно, для чего и как создавались эти сферы — вполне вероятно, что они появились ещё до Дикис. Установить точные сроки трудно, потому что шары сильно пострадали из-за особенностей почвы, изменения температуры и влажности в окружающей среде, а также наводнений, вызваннымм ураганами и тропическими штормами. Ещё одной проблемой являются следы, оставленные банановой компанией, работавшей в этом регионе в середине прошлого века.
Именно рабочие и нашли эти шары во время массовой вырубки непроходимых джунглей под плантации. Позднее исследователи осмотрели находку с неба: оказалось, что сферы расположены группами в виде геометрических фигур.
Каменные шары Коста-Рики вероятно изготавливались путём обработки и шлифовки. Во избежание раскалывания сферы прокаливали горячими углями, а затем обливали холодной водой. После обтесывания их шлифовали с помощью песка или кожи.
При этом не ясно, как камни вообще попали в джунгли. Анализ некоторых их них показал, что они изготовлены из ракушечника и известняка, которые встречаются на берегах реки Диквис, которая протекает на приличном расстоянии от места их обнаружения. Без специального транспорта передвигать многотонные каменные шары было практически невозможно.
Более того, аналогичные скопления шаров также находили в Поволжье, республике Коми, на пляжах Калифорнии и Новой Зеландии, островах Земли Франца-Иосифа и в Боснии и Герцеговине. Учёные выдвигали версию, что каменные сферы могут иметь природное происхождение: они могли сформироваться 50-60 миллионов лет назад в илистых отложениях прибрежной зоны морского бассейна. В таком случае внутри должна находиться «затравка» — окаменелость, древняя раковина или скопление углистого вещества, к которой стягивался карбонат кальция или кальцита.
Возможно, индейцы Коста-Рики, увидев природные сферические конструкции, сделали их предметом культа и сами принялись изготавливать шары из округлых валунов более твёрдых пород.
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Яйца Зеленского нашли
Три?
третє — сивочолого гетьмана
Айда в боулинг!
У нас и кегли есть.
идея для набора
но отменят за оскорбление местных культур
"Без специального транспорта передвигать многотонные каменные шары было практически невозможно"
Были бы это кубы - их бы катили. А так да, конечно, только спецтранспорт.
Хороший фильм
Что то вспомнилась крутейшая статья на Хабре , о том как так захоронить ядерные отходы в пещере чтобы потомки через 100 000 лет поняли что в эти пещеры заходить низя,
Какой месседж оставить потомкам? гроб гроб кладбище пидор ?
Может эти шары это та же история, просто на 100 000 раньше
https://habr.com/ru/company/timeweb/blog/657513/
Древние индейцы поклонялись яйцам Зеленского
Вариант "просто потому что захотелось сделать шар из камня" не рассматривается?
Ага, и они такие а давай от нехуй делать сделаем трёхметровый каменной шар 🤡
Скажи ещё, что сам никогда ничем подобным не занимался
Честно? Нет)
Ты скучно живёшь...
как старомодно.
Ну вот и я думаю - чо как дети?
Это я сделал, пьяный был.
Расходимся.
Великаны в бильярд ими играли.
На бильярде
Это как раз те самые позиции из которых планировалось нападать на Беларусь
Чьи яйца?
Предков украинцев
Опять это НАТО!
древние бомбы
.
@Пожилой Мартингал
Чтобы русский Иван один сломал, а второй потерял
Их там дохуа
Может естественным способом образовались на реке (раз много где находят), а от туда прикатили и уже на месте окончательно шлифанули и поставили для красоты.
Предмет работы огромных жуков-навозников
мне кажется их каждый год находят
это я их создал, пруфы в виде фоток вы уже выложили, тайна разгадана
Это Зеленского шары, что бы эвакуировать если что
Протеанские артефакты же
Предполагается, что все они появились в период Чирики
скоро рен-тв всё нам расскажет и объяснит.
ставлю на гигантские пушки, которые разрабатывал пентагон.
Нашли часть набора просто
https://soglas-proekt.ru/blog/tsar-vanna-vosmoe-chudo-sveta-v-babolovskom-parke.html
Коста-Рика разве склоняется?
При этом не ясно, как камни вообще попали в джунгли.
Да бля, НЛО привезло, очевидно же. Ну учёные тупые.