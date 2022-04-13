Отсутствие части мозга, участвующей в обработке речи, не помешало человеку выучить два языка и получить учёную степень Статьи редакции
Оставшаяся мозговая ткань реорганизовала когнитивные задачи.
Когнитивный нейробиолог из Массачусетского технологического института Эвелина Федоренко несколько лет работала с пациенткой без части мозга, которая участвует в обработке речи. Несмотря на отсутствие левой височной доли, та отлично говорит на английском и русском языках, имеет учёную степень, и сделала «впечатляющую» карьеру.
Пациентка впервые узнала, что её мозг нетипичен, уже в зрелом возрасте, когда ей сделали его сканирование по несвязанной с этим причине. Вероятно, в детстве она перенесла инсульт: сейчас в этой области мозга находится только спинномозговая жидкость.
По словам пациентки, на протяжении многих лет врачи неоднократно говорили ей, что из-за отсутствия важной части мозга она должна страдать от судорог и испытывать трудности с запоминанием и использованием слов.
У большинства людей преимущественная часть языковой обработки происходит в левом полушарии мозга, у некоторых нагрузка распределяется поровну между двумя полушариями, ещё реже правое полушарие берет на себя большую часть задачи. Обработка речи в основном происходит в двух основных частях мозга: лобной и височной областях. Первыми развиваются височные доли, а к пяти годам — лобные.
Учёные до этого не знали, могут ли формироваться лобные доли в отсутствие височных, но опыт пациентки Федоренко показал, что могут. Серия экспериментов подтвердила, что её языковые способности ничуть не уступают таковым у нейротипичных людей.
Если мозг повреждён, он часто находит способ перенастроить себя — например, слепые люди обычно имеют более чувствительный слух, который развивается в качестве компенсации. Случай пациентки Федоренко лишь подтверждает это.
Учёные продолжат исследовать мозг пациентки, а также её родной сестры, у которой, как оказалось, отсутствует правая височная доля — впрочем, это также никак заметно не сказалось на её жизни.
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А ты все прокрастинируешь
Так у меня полностью мосха нет
Думаешь, ты кого-то на ТэЖэ этим удивил?
Нет. Тут такой ПРОСТОР для шутки, что я нормальную пока не придумал…
пока не придумал…
Сказал безмозглый админ Котицыда :3
Есть еще время, не тяни
ну мааам
Пусть просканируют мозги ватников
Хотя стоп, нельзя просканировать то, чего нет
Это че, шарий после солярия слева?
Нечего сканировать.
Какая часть мозга отсутствует у бункерного?
Вся
Получается россияне не до конца потеряны для человечества.
В таких статьях не указывается, что регенерация и замещение ткани произошло в молодом возрасте. У взрослых людей это невозможно.
не помешало человеку выучить два языка
JavaScript и PHP.
html xml
html и css
Отсутствие части мозга не помешало клутину... бля, уже пошутили
А уже была шутка про другое строение челюсти?
Отсутствие части мозга, участвующей в обработке речи, не помешало человеку указать, откуда на Беларусь готовилось нападение.
путин еще и ученый?
Кандидат экономических наук, между прочим.
Как и Кадыров
Нет, Кадыров — доктор экономических наук.
Тогда все ясно 🤦
Не ясно, а извинись!
а, ну по экономике видна степень, да....
Какая часть мозга - что?
*пошутил про ущимление русскоязычных*
Это Кадыров?
Потому что ему ничего не мешает теперь.
Вот почему Лукашенко всё ещё помнит эти четыре позиции.
Как показала спецоперация, рашисты вообще прекрасно себе живут без мозга. Примечательно, что два языка были русский и английский. Становится понятным, какой нации был реципиент.
Наличие целого мозга не мешает ватникам верить государству
Пиздос, есть хоть одна новость без политоты в комментариях?
Я понял, что человек может всё, когда увидел как парализованные играют в видеоигры на уровне киберкотлет или как безрукие играют на гитаре похлеще здоровых музыкантов.
А люди всё равно продолжат деградировать, оправдываясь что "в тридцать лет уже биологически невозможно ничему научиться".