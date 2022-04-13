Наука

Отсутствие части мозга, участвующей в обработке речи, не помешало человеку выучить два языка и получить учёную степень Статьи редакции

Оставшаяся мозговая ткань реорганизовала когнитивные задачи.

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Пациентка без части мозга. Фото MIT

Когнитивный нейробиолог из Массачусетского технологического института Эвелина Федоренко несколько лет работала с пациенткой без части мозга, которая участвует в обработке речи. Несмотря на отсутствие левой височной доли, та отлично говорит на английском и русском языках, имеет учёную степень, и сделала «впечатляющую» карьеру.

Пациентка впервые узнала, что её мозг нетипичен, уже в зрелом возрасте, когда ей сделали его сканирование по несвязанной с этим причине. Вероятно, в детстве она перенесла инсульт: сейчас в этой области мозга находится только спинномозговая жидкость.

По словам пациентки, на протяжении многих лет врачи неоднократно говорили ей, что из-за отсутствия важной части мозга она должна страдать от судорог и испытывать трудности с запоминанием и использованием слов.

У большинства людей преимущественная часть языковой обработки происходит в левом полушарии мозга, у некоторых нагрузка распределяется поровну между двумя полушариями, ещё реже правое полушарие берет на себя большую часть задачи. Обработка речи в основном происходит в двух основных частях мозга: лобной и височной областях. Первыми развиваются височные доли, а к пяти годам — лобные.

Учёные до этого не знали, могут ли формироваться лобные доли в отсутствие височных, но опыт пациентки Федоренко показал, что могут. Серия экспериментов подтвердила, что её языковые способности ничуть не уступают таковым у нейротипичных людей.

Если вы можете удалить половину мозга, и он при этом работает нормально, это говорит о том, что в обычном мозгу есть много избыточных частей. С инженерной точки зрения это является довольно хорошим способом построения системы.

Эвелина Федоренко

Если мозг повреждён, он часто находит способ перенастроить себя — например, слепые люди обычно имеют более чувствительный слух, который развивается в качестве компенсации. Случай пациентки Федоренко лишь подтверждает это.

Учёные продолжат исследовать мозг пациентки, а также её родной сестры, у которой, как оказалось, отсутствует правая височная доля — впрочем, это также никак заметно не сказалось на её жизни.

#новости #нейробиология

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39 комментариев
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Дурацкий холод

А ты все прокрастинируешь

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Московский фонарь

Так у меня полностью мосха нет

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Инженерный велосипед

Думаешь, ты кого-то на ТэЖэ этим удивил?

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Московский фонарь

Нет. Тут такой ПРОСТОР для шутки, что я нормальную пока не придумал…

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Инженерный велосипед

пока не придумал…
 Сказал безмозглый админ Котицыда :3

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Дурацкий холод

Есть еще время, не тяни

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Quantum Rum

ну мааам

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Пластиковое Окно

Пусть просканируют мозги ватников

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Пластиковое Окно

Хотя стоп, нельзя просканировать то, чего нет

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Александр Авдеев
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BaybA

Это че, шарий после солярия слева?

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Андерсон

Нечего сканировать.

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Жовто Блакытный Песец

Какая часть мозга отсутствует у бункерного?

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Дурацкий холод

Вся

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Александр Авдеев

Получается россияне не до конца потеряны для человечества.

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JilaNis

В таких статьях не указывается, что регенерация и замещение ткани произошло в молодом возрасте. У взрослых людей это невозможно.

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Дмитрий Побритый

не помешало человеку выучить два языка
JavaScript и PHP.

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Никого не спас

html xml

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Arugin

html и css

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Северный спрей

Отсутствие части мозга не помешало клутину... бля, уже пошутили

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Alexander Personazhe

А уже была шутка про другое строение челюсти?

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Рог Кирилл

Отсутствие части мозга, участвующей в обработке речи, не помешало человеку указать, откуда на Беларусь готовилось нападение.

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Totorimoto

путин еще и ученый?

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Eugene

Кандидат экономических наук, между прочим.

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Gedevan

Как и Кадыров

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Eugene

Нет, Кадыров — доктор экономических наук.

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Gedevan

Тогда все ясно 🤦

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Eugene

Не ясно, а извинись!

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Totorimoto

а, ну по экономике видна степень, да....

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Ruslan N.

Какая часть мозга - что?

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Сергей Дворниченко

*пошутил про ущимление русскоязычных*

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Одинотрос

Это Кадыров?

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Сеня
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Степан Бандера

Потому что ему ничего не мешает теперь.

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KZ Forever

Вот почему Лукашенко всё ещё помнит эти четыре позиции.

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Василий Пупкин

Как показала спецоперация, рашисты вообще прекрасно себе живут без мозга. Примечательно, что два языка были русский и английский. Становится понятным, какой нации был реципиент.

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Генеральный фитиль

Наличие целого мозга не мешает ватникам верить государству

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Упоротый Голубь

Пиздос, есть хоть одна новость без политоты в комментариях?

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Никита Борисова

Я понял, что человек может всё, когда увидел как парализованные играют в видеоигры на уровне киберкотлет или как безрукие играют на гитаре похлеще здоровых музыкантов.

А люди всё равно продолжат деградировать, оправдываясь что "в тридцать лет уже биологически невозможно ничему научиться".

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