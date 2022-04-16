Наука

С помощью инъекций стволовых клеток учёные восстановили слух пациентам — некоторые из них услышали впервые за 30 лет Статьи редакции

Исследователи ввели дозу более чем 200 пациентам — у них зафиксировали клинически значимые улучшения восприятия речи.

Розовым цветом выделены регенерирующие клетки, MIT

Специалисты биотехнологической компании Frequency Therapeutics смогли обратить вспять потерю слуха с помощью нового вида регенеративной терапии. Компания использует небольшие молекулы для программирования клеток-предшественников, потомков стволовых клеток во внутреннем ухе, который создают крошечные волосковые клетки — благодаря последним люди могут слышать. Однако их генерация останавливается ещё в утробе: человек рождается с примерно 15 тысячами волосковых клеток в каждом ухе.

В течение жизни волосковые клетки отмирают при воздействии громких звуков или лекарств, включая некоторые виды химиотерапии и антибиотики. Разработанный Frequency Therapeutics препарат предназначен для введения в ухо для регенерации этих клеток внутри улитки. Клинические испытания показали заметные улучшения слуха у пациентов уже после одной инъекции, при этом у некоторых результат проявлялся в течение почти двух лет.

Разработка учёных поможет создать новые технологии регенеративной медицины, которые можно будет использовать не только для лечения проблем со слухом.

Компания также работает над лекарством от рассеянного склероза. При этом заболевании иммунная система атакует миелин в головном мозге и центральной нервной системе. Клетки-предшественники же превращаются в клетки, продуцирующие миелин, но делают это недостаточно быстро, чтобы восполнять потери. Большинство существующих методов лечения рассеянного склероза сосредоточены на подавлении иммунной системы, а не на выработке миелина.

#новости

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7 комментариев
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Джордж Оруэлл

Новость из параллельной вселенной.

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Василий

Лучше бы показали русским как делать гвозди…

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Жизненный фитиль

Стволовые клетки разве не из нерожденных младенцев берут?

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Кирилл Деревянко против войны

Саут парк вспомнил сразу с эмбрионами. :)

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Петров-Васечкин.

причем их для этого сначала убивают

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Олексій

Зашел ради слезливых видосиков как люди впервые услышали.

Ну и кто ты после этого?

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Кирилл Деревянко против войны

Видосики, это когда импланты вставляют и результат сразу. А тут длительный процесс.

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