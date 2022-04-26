Самцы пауков-кругопрядов катапультируются после спаривания, чтобы их не съели Статьи редакции
Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.
Группе китайских учёных удалось заснять момент катапультирования самца вида Philoponella prominens сразу после спаривания. Самцы прижимаются кончиками передних ног к телу самки, а затем используют гидравлическое давление, чтобы вытянуть сустав в ногах, и быстро отпрыгнуть.
Специалисты понаблюдали за 155 успешными брачными ритуалами: 152 самца успешно катапультировались, остальных троих съели самки. Они также съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.
Philoponella prominens — социальный вид пауков, обитающий в Японии и Корее. До 300 особей могут собраться вместе, чтобы сплести целый район паутины.
Детям, предположительно, было пять и шесть лет.
Пока одни всерьёз собирают несостыковки, другие обсуждают карикатурных неонацистов и шутят об абсурдных планах нападения на журналиста.
This is fine.
когда разводишься , но всё имущество оформлено на тебя
Это ведь не так работает
брачный контракт заключал?
Вот с брачным контрактом может быть как угодно, без него всё равно делёжка.
Если имуществл оыормлено на тебя до брака либо подарено тебе то не дележка
Это вроде и подразумевается всегда, только совместно нажитое.
А МРТ на баб обижен с тех пор как застукал бывшую с мужиком на своей же хате.
Травмирующий опыт
ну ты чо брат, бабам в 21 веке верить угорел что ли
Не вижу ничего плохого, на самом деле, если партнёр хороший.
снаружи то они все разные
а внутри все одинаковые
Нет.
ответ
Отец года.
Все же лучше, чем главное блюдо дня
Всегда так делаю, я прям человек-паук получается!
Отпрыгиваю ещё до спаривания 😎👍
Милый, подожди, вернись, я тебе голову не успела откусить!!11
когда она сказала что у нее есть дети от прошлого брака
ушел за хлебом)
И не вернулся
Однако самки съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.
Кровожадные китайцы
Самцы пауков, перед тем, как им откусили голову: "Вот же ш хреновы хомо сапиенсы!"
Брачный контракт! Еееее!
наутро съебываешься от Стаси
респект таким парням
Они также съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.
Представил это так
16:27:54
Я в четыре часа ночи
Чем больше таких самцовых особей - тем меньше таких самцовых особей
Поматросил и бросил :)