Наука

Самцы пауков-кругопрядов катапультируются после спаривания, чтобы их не съели Статьи редакции

Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.

Группе китайских учёных удалось заснять момент катапультирования самца вида Philoponella prominens сразу после спаривания. Самцы прижимаются кончиками передних ног к телу самки, а затем используют гидравлическое давление, чтобы вытянуть сустав в ногах, и быстро отпрыгнуть.

Специалисты понаблюдали за 155 успешными брачными ритуалами: 152 самца успешно катапультировались, остальных троих съели самки. Они также съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.

Philoponella prominens — социальный вид пауков, обитающий в Японии и Корее. До 300 особей могут собраться вместе, чтобы сплести целый район паутины.

#видео #биология #пауки

1839 просмотров
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30 комментариев
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M.R.T.

когда разводишься , но всё имущество оформлено на тебя

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Щячло Попячтса

Это ведь не так работает

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M.R.T.

брачный контракт заключал?

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Щячло Попячтса

Вот с брачным контрактом может быть как угодно, без него всё равно делёжка.

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Серый Женя

Если имуществл оыормлено на тебя до брака либо подарено тебе то не дележка

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Щячло Попячтса

Это вроде и подразумевается всегда, только совместно нажитое.

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Серый Женя

А МРТ на баб обижен с тех пор как застукал бывшую с мужиком на своей же хате.
Травмирующий опыт

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M.R.T.

ну ты чо брат, бабам в 21 веке верить угорел что ли

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Щячло Попячтса

Не вижу ничего плохого, на самом деле, если партнёр хороший.

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M.R.T.

снаружи то они все разные
а внутри все одинаковые

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Щячло Попячтса

Нет.

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M.R.T.

ответ

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aliftin

Отец года.

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Конь Федерации

Все же лучше, чем главное блюдо дня

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Ржавый Тромбон

Всегда так делаю, я прям человек-паук получается!

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Человек кусает собаку

Отпрыгиваю ещё до спаривания 😎👍

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ДЕДос Атака
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Быстрый Баклажан

Милый, подожди, вернись, я тебе голову не успела откусить!!11

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Елена Кравицкая

когда она сказала что у нее есть дети от прошлого брака

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Веселый тунец

ушел за хлебом)

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Забавный теркин30см

И не вернулся

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Забавный диод

Однако самки съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.
 Кровожадные китайцы

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Alexander Bobylev

Самцы пауков, перед тем, как им откусили голову: "Вот же ш хреновы хомо сапиенсы!"

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Конь Федерации

Брачный контракт! Еееее!

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Володь, пойдем говно молоть

наутро съебываешься от Стаси

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испанский смех

респект таким парням

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ОСА

Они также съели 30 самцов, которым команда помешала катапультироваться.
 Представил это так

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Sara Deep NEET OOP

16:27:54
 Я в четыре часа ночи

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Телевизионный мангал

Чем больше таких самцовых особей - тем меньше таких самцовых особей

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Danil Vishnivetckiy

Поматросил и бросил :)

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