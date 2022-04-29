Микроскопическое устройство может двигаться под управлением света различной длины волны и поляризации.

Nature

Физики из Университета Вюрцбурга создали микроскопические устройства размером около двух микрометров, которые могут передвигаться под воздействием световых лучей. Вместо классических моторов в них используются чувствительные к свету плазмонные наноантенны — они заставляют микродрон двигаться вперёд, назад, вправо или влево.

Для того, чтобы привести дрон в движение, нет необходимости в точной фокусировке светового луча, важна лишь его интенсивность. Всё это значительно упрощает использование механизма.

Благодаря своим микроскопическим размерам, дроны могут использоваться в экспериментах для манипуляции микрообъектами и доставки инструментов и полезной нагрузки.

Но в микроскопических размерах также кроется и главная уязвимость механизма: он подвержен влиянию броуновского движения частиц жидкости, в которой находится. Из-за этого происходят постоянные небольшие хаотические изменения положения в пространстве и, как следствие, отклонение от заданной траектории.