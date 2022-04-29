Наука

Немецкие учёные создали управляемый светом микродрон размером с треть эритроцита Статьи редакции

Микроскопическое устройство может двигаться под управлением света различной длины волны и поляризации.

Nature

Физики из Университета Вюрцбурга создали микроскопические устройства размером около двух микрометров, которые могут передвигаться под воздействием световых лучей. Вместо классических моторов в них используются чувствительные к свету плазмонные наноантенны — они заставляют микродрон двигаться вперёд, назад, вправо или влево.

Для того, чтобы привести дрон в движение, нет необходимости в точной фокусировке светового луча, важна лишь его интенсивность. Всё это значительно упрощает использование механизма.

Благодаря своим микроскопическим размерам, дроны могут использоваться в экспериментах для манипуляции микрообъектами и доставки инструментов и полезной нагрузки.

Но в микроскопических размерах также кроется и главная уязвимость механизма: он подвержен влиянию броуновского движения частиц жидкости, в которой находится. Из-за этого происходят постоянные небольшие хаотические изменения положения в пространстве и, как следствие, отклонение от заданной траектории.

#дроны #новости

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26 комментариев
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Алина Кипр

в жопу путину этот микродрон нужно запустить с эболой

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Sara Deep NEET OOP

Можно узнать про задачи таких дронов?
Они могут транспортировать что-то?

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Tobio Romero

Да нефть из России в обход санкций

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Kabanchik

Не, просто прикольно

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Савелий

Да, микро объекты. Это одно из направлений медицины, попробовать точечно бить по проблемным участкам. Например, у вас тромб, надо его удалить. Сегодня это ещё передний край науки, это только учаться делать.

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sneaky b

Фиксики вперёд

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Kabanchik

Осталось изобрести как доставить свет в то место куда запускается этот дрон

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Савелий

В статье же написано. Пучком лазера направляют.

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Kabanchik

Ну вот допустим запустил ты его в кровеносную систему, какой план дальше?

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Sara Deep NEET OOP

Пусть везет к тромбу капсулу с веществом, растворяющим этот тромб
(ну, имхо)

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Kabanchik

Совершенно справедливо, только я не понимаю как осуществлять ему целеуказание лазером когда он внутри тела

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Денис Сенькин

ну, ик лазеры, как написано в инете до 70мм проникают в тело человека

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Савелий

Я честно говоря плаваю в теме. Я как то читал, что химотерапию хотят заменить микродронами, доставляя яды именно в нужные точки и там "раскрывая" их. Но линк не найду и я даже там особо ничего не понял.
Насколько я понимаю это сегодня одна из граней науки. Учёные не технологи, они учатся делать что то совершенно новое, не думая как именно это можно будет монетизировать. Пояснения дают, как бизнес план, но минимальный сейчас.
ps
Если что я знаю, что химиотерапия это целый комплекс мероприятий.

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Kabanchik

Да не, все верно, эта идея давно муссируется, однако в текущей реализации это конечно неприменимо как раз из-за способа управления.

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Савелий

Почему? Лазер отлично направляет такие объекты.

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Kabanchik

Так а светить-то им куда? Через тушу насквозь?

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Окопавшийся Тарас

Запустить еще одного такого с лазером

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Kabanchik

А за ним еще одного с батарейкой

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Савелий

да. Данный лазер не сожгёт живую ткань, он просто толкает пластинку.

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Kabanchik

Да вопрос не в том что сожжет, тут скорее хватит ли интенсивности потока при просвечивании например мышцы насквозь

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Савелий

Ну им же хватает.
Это чистая наука, пока просто пример, что так также можно. Пластинка на треть меньше клетки.

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Откровенный динозавр

Надо просто им с собой лазеры давать

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smd 812

А Ленобласти бы свет провести

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anstandiger burger

Коммент про чипирование будет?

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Paul Filatov

Милонову только не показывайте, а то ...

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Kabanchik

А символ военной операции им можно начертить в микромире?

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