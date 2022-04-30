Вертолёт NASA заснял на Марсе космические обломки — это остатки парашюта и защитной оболочки марсохода Perseverance Статьи редакции
- Как отметили в NASA, снимки с Марса сделал беспилотный вертолёт Ingenuity. Ему удалось запечатлеть парашют и защитную оболочку марсохода Perseverance, которая защищала ровер во время спуска на поверхность планеты 18 февраля 2021 года.
- Инженеры NASA считают, что эти снимки могут помочь им добиться более безопасной посадки космических кораблей на планету. Корпус столкнулся с поверхностью Марса на скорости 126 километров в час.
- NASA заявила, что миссия Perseverance — самая задокументированная посадка на Марс в истории. За счёт камер высокого качества инженерам удалось заснять все ключевые моменты, включая надувание парашюта и само приземление.
- В феврале 2021 года Perseverance прошёл через так называемые семь минут ужаса. Корпус защитил марсоход от высоких температур, а также резко замедлил скорость падения после вхождения в атмосферу. А парашют и ракетные двигатели обеспечили плавную посадку на планету.
- Ранее свои тестовые снимки галактики-спутника Млечного Пути прислал телескоп «Джейс Уэбб».
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