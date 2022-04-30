Наука
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Вертолёт NASA заснял на Марсе космические обломки — это остатки парашюта и защитной оболочки марсохода Perseverance Статьи редакции

  • Как отметили в NASA, снимки с Марса сделал беспилотный вертолёт Ingenuity. Ему удалось запечатлеть парашют и защитную оболочку марсохода Perseverance, которая защищала ровер во время спуска на поверхность планеты 18 февраля 2021 года.
  • Инженеры NASA считают, что эти снимки могут помочь им добиться более безопасной посадки космических кораблей на планету. Корпус столкнулся с поверхностью Марса на скорости 126 километров в час.
  • NASA заявила, что миссия Perseverance — самая задокументированная посадка на Марс в истории. За счёт камер высокого качества инженерам удалось заснять все ключевые моменты, включая надувание парашюта и само приземление.
  • В феврале 2021 года Perseverance прошёл через так называемые семь минут ужаса. Корпус защитил марсоход от высоких температур, а также резко замедлил скорость падения после вхождения в атмосферу. А парашют и ракетные двигатели обеспечили плавную посадку на планету.
  • Ранее свои тестовые снимки галактики-спутника Млечного Пути прислал телескоп «Джейс Уэбб».
Наука
Юный Данила
Телескоп «Джеймс Уэбб» полностью сфокусирован

Обсерватория перешла к заключительному этапу — вводу в эксплуатацию научных приборов.

#новости #nasa #persevenance

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4 комментария
Vasya Ivasya

Намусорили.

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Излишний Данила

Летающая тарелка

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Нерестович

Нам не до покорения космоса, мы тут за ресурсы войну устроили

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товста кiшка

Думаю, и никогда человечество не сможет покорить другие планеты по причине своей агрессивности. Уничтожат себя до этого.

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Totorimoto
Ахахах

Боже, какое позорище. По телевизорам Соловьев рассказывает, как Запад может себе санкции засунуть в жопу, а на переговорах Рф ноет "отмените санкции", это пиздец, победители ебать)

https://www.kommersant.ru/doc/5338936
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Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от основного источника электропитания. Вероятно, это произошло из-за санкций Статьи редакции
Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяле 
Ни кто ни кого не спас

Если объявляют мобилизацию, то соответсвенно признают войну? Если признают войну, то что делают со всеми наказанными, кто называл спецоперацию войной?

Правильный ответ: до хуя умный? Штраф 100 000 руб за несанкционированное применение логики !

Мнения
Fedor Andreev
Дорохие Россеяне (с ТЖ). Может мы в интернете тоже начнем вести себя как украинцы, а не как депрессивные паникеры?

Посмотрите на украинский контент - он же весь пропитан победоносным позитивом, не взирая на происходящее вокруг. Они пишут не "Ракета прилетела в Киев - нам конец, люди умирают...", а "Ну и пиздаж теперь оркам в ООН!". Они подают даже такие страшные вещи под ПРОДУКТИВНЫМ для этой ситуации углом, не подрывая лишний раз народный дух, а только…

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Кузькин отец
На деньги россиян будет вооружаться не только российская армия, но и ВСУ

У российских патриотов подгорает: конфискованные в США резервы ЦБ РФ и изъятые деньги российских олигархов американцы хотят пустить в том числе на вооружение украинской армии.

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ДЕДос Атака
Аббас Галлямов
Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хва...
Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хвататься за нож, если он и с помощью кулаков может справиться. А если он за нож всё-таки схватился, то, значит, на кулаках он проигрывает.

Аудитория подобное восприятие может даже не проговаривать, это не обязательно. На уровне ощущений оно всё-равно появится. Поэтому вполне правомерно будет сформулировать вопрос следующим образом: зачем российские пропагандисты рассказывают своим зрителям, что Россия не может справиться с Украиной?

Некоторые предполагают, что они хотят подготовить народ к ядерной войне с НАТО. Тут непонятна цель. Зачем к этому людей готовить? Разве от них потребуются какие-то действия? Нет, не потребуются. Сгинуть в ядерном апокалипсисе народ и без подготовки сможет.

Следующий вариант: подготовить публику к использованию тактического ядерного оружия против Украины. Может быть, но тут непонятна цель. Подготовить, чтобы что?.. Чтобы узнав новость о взрыве, люди испытали радостное облегчение? Так этого не будет. Не испытают. Чтобы не впали в панику? Так они и без того не впали бы. Ядерный и удар и после его нанесения можно было бы попытаться оправдать, нынешняя истерика, устроенная пропагандой, здесь ничем помочь не сможет.

Зато она может помочь в двух других вещах. Во-первых, убедить украинцев и Запад, что на какие-то уступки Путину им всё-таки лучше пойти: эти русские, мол, совсем с катушек съехали, с ними лучше не связываться. Во-вторых, напугать самих россиян настолько, чтобы они обрадовались любому другому исходу войны - даже если он не будет выглядеть как триумф. Живы - и на том спасибо! А кому спасибо? Дорогому миротворцу, Владимиру Владимировичу! Мог ведь мир уничтожить, но не стал! Добрейшей души человек, зря на него наговаривали.
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Надпись Zamestim из логотипов ушедших брендов убрали из центра Петербурга после попытки сломать. Четырёх людей задержали Статьи редакции

Инсталляция простояла всего несколько дней.

Шёлковая Касатка

«Свои пытают хуже немцев»

Это цитата, моей прабабушки, которая во время второй мировой, попала в плен у себя на Кубани.

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Сергей Крастус
Динозавры настоящего времени
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Natalie💙💛 @natbes
Мариуполь. Три месяца назад
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