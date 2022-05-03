Rocket Lab впервые поймала падающую космическую ракету-носитель с помощью вертолёта Статьи редакции
Первую ступень всё же пришлось сбросить в воду, но она сохранилась в отличном состоянии.
Ночью 3 мая американская компания Rocket Lab в ходе миссии «Туда и обратно» впервые поймала падающую на парашютах первую ступень ракеты-носителя Electron в воздухе с помощью вертолёта.
Ракету-носитель поймал модифицированный грузовой вертолёт Sikorsky S-92, зацепив ступень крюком на высоте около двух километров.
После того, как вертолёт схватил ступень, пилот сообщил о повышенной нагрузке, которая оказалась выше, чем во время тестирований. Он отцепил ракету-носитель и она упала в воду. Затем её успешно подняли на судно.
Ведущая трансляции отметила, что ступень находится в отличном состоянии, но подходит ли она для восстановления и последующих запусков, пока неясно.
В ходе миссии «Туда и обратно» Rocket Lab доставила на орбиту 34 спутника.
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Ждём комментариев этого лузера. 🤣
Вот это пилот, но кажется было бы квадрокоптерами ловить проще