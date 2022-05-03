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Rocket Lab впервые поймала падающую космическую ракету-носитель с помощью вертолёта Статьи редакции

Первую ступень всё же пришлось сбросить в воду, но она сохранилась в отличном состоянии.

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Ночью 3 мая американская компания Rocket Lab в ходе миссии «Туда и обратно» впервые поймала падающую на парашютах первую ступень ракеты-носителя Electron в воздухе с помощью вертолёта.

Ракету-носитель поймал модифицированный грузовой вертолёт Sikorsky S-92, зацепив ступень крюком на высоте около двух километров.

После того, как вертолёт схватил ступень, пилот сообщил о повышенной нагрузке, которая оказалась выше, чем во время тестирований. Он отцепил ракету-носитель и она упала в воду. Затем её успешно подняли на судно.

Ведущая трансляции отметила, что ступень находится в отличном состоянии, но подходит ли она для восстановления и последующих запусков, пока неясно.

В ходе миссии «Туда и обратно» Rocket Lab доставила на орбиту 34 спутника.

#новости #космос

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3 комментария
Порядочный микроскоп
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Димоша

Ждём комментариев этого лузера. 🤣

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Хрюнчик

Вот это пилот, но кажется было бы квадрокоптерами ловить проще

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