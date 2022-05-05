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Учёные воспроизвели рентгеновское эхо чёрной дыры, когда она «пожирает» звезду-компаньона Статьи редакции

Когда чёрная дыра поглощает материю звезды, рентгеновское излучение усиливается, что сопровождается повторяющимися вспышками.

  • Группа астрономов из Массачусетского технологического института изучила рентгеновское эхо излучения активных чёрных дыр и опубликовала результаты своего исследования в журнале The Astrophysical.
  • Астрономам удалось составить карту окружающей среды вокруг исследуемых чёрных дыр. Это должно помочь лучше понять принципы работы чёрных дыр различных размеров, в том числе сверхмассивных, расположенных в ядрах галактик.
  • Специалисты также перевели в звуки рентгеновские эхо-сигналы во время вспышек чёрных дыр. Тем самым они зафиксировали звучание, которое происходит в процессе поглощения чёрной дырой звезды-компаньона.

#космос #новости

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4 комментария
Процентный магнит
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Длительный паук например

АААААААА СУКА

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Джохар Дудаев

В любое другое время я бы придал этой новости значение и даже сказал бы "Интересно".
Сейчас мне это вообще неинтересно.
Даже не знаю почему так.

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Относительный Слава

зря

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