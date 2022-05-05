Учёные воспроизвели рентгеновское эхо чёрной дыры, когда она «пожирает» звезду-компаньона Статьи редакции
Когда чёрная дыра поглощает материю звезды, рентгеновское излучение усиливается, что сопровождается повторяющимися вспышками.
- Группа астрономов из Массачусетского технологического института изучила рентгеновское эхо излучения активных чёрных дыр и опубликовала результаты своего исследования в журнале The Astrophysical.
- Астрономам удалось составить карту окружающей среды вокруг исследуемых чёрных дыр. Это должно помочь лучше понять принципы работы чёрных дыр различных размеров, в том числе сверхмассивных, расположенных в ядрах галактик.
- Специалисты также перевели в звуки рентгеновские эхо-сигналы во время вспышек чёрных дыр. Тем самым они зафиксировали звучание, которое происходит в процессе поглощения чёрной дырой звезды-компаньона.
166 просмотров
АААААААА СУКА
В любое другое время я бы придал этой новости значение и даже сказал бы "Интересно".
Сейчас мне это вообще неинтересно.
Даже не знаю почему так.
зря