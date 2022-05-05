47-летний британец, потерявший пенис из-за заражения крови, шесть лет «выращивал» новый на своей руке Статьи редакции
Пациент называет свой новый пенис «дизайнерским»: при его создании врачи учли разные пожелания мужчины.
Механику из Норфолка Малкольму Макдональду пересадили искусственный фаллос, который «торчал» из его предплечья, в лобковую область.
Мужчина потерял свой пенис в 2010 году: тот «просто упал на пол» после того, как Макдональд перенёс инфекцию крови. Впоследствии хирурги изготовили для него новый пенис, используя кожный лоскут на его левой руке. Врачи планировали переместить искусственный пенис в лобковую область пациента, но им пришлось остановить операцию из-за нехватки кислорода в его крови.
Последующие операции постоянно откладывались из-за путаницы в расписании, нехватки персонала и пандемии COVID-19. За это время британец успел привыкнуть к необычному придатку на руке.
За шесть лет с пенисом на руке с Макдональдом произошло много забавных историй. Например, однажды он помогал пожилой женщине достать товар с верхней полки в супермаркете, но пенис выскочил у него из-под рукава и чуть не ударил её по голове: «Есть что рассказать внукам, не так ли?»
В 2022 году врачи, наконец, провели успешную операцию, переместив искусственный пенис Макдональда в область лобка. Для этого медики взяли нервы и кровеносные сосуды из руки пациента и сшили их вместе в области паха, чтобы обеспечить кровоснабжение изготовленного фаллоса.
В операции участвовали урологи и пластические хирурги — группа специалистов должна была убедиться, что у Макдональда может быть функционирующая уретра, чтобы он мог нормально мочиться. Кроме того, врачи установили две трубки, чтобы мужчина надувал пенис ручным насосом и таким образом вызывал у себя эрекцию.
Пациент считает, что его искусственный член даже лучше, чем настоящий: по его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пятнадцать.
Что-то я не был готов сегодня к таким новостям.
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эдвард руки-пенисы
Ну зачем, зачем ты напомнил....?
А почему замазано все? Это естественно не надо стесняться
Полностью поддерживаю! Это же образовательный контент! Даже ютуб такое не цензурит!
Я нашел
Даже нижние рёбра не нужно удалять, чтобы самому себе отсасывать, во дела
привет, скинь мне свой член, я анатомию изучаю
Бля, это фейк или нет???
по его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пятнадцать.
это надо было в заголовок, а не в конец статьи
Есть ссылка без замыливания
ты что извращенец??
Просто друг попросил.
А-хуй-еть. Вот это уровень науки и врачей в стране.
Пациент считает, что его искусственный член даже лучше, чем настоящий: по его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пятнадцать
чёт орнул с этого, думал, будет в сумме 20
По его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пять сантиметров.
Охуенная рука!
хуевая
И мочеспускательные каналы провели через живот, ребра и руки? И сперму от мошенки? ну да, ну да
Да не, это просто как нос или ухо выращивают на теле для последующей пересадки
Это в маршрутке сел, руки сложил и дрочишь безпалево
Бля, его хер отвалился, потому что ОН ПУСКАЛ СУКА КОКС ПО ВЕНЕ В ЧЛЕНЕ
https://nypost.com/2022/03/30/mans-penis-turns-black-and-rots-after-he-injected-it-with-cocaine/
напомнило