Наука

47-летний британец, потерявший пенис из-за заражения крови, шесть лет «выращивал» новый на своей руке Статьи редакции

Пациент называет свой новый пенис «дизайнерским»: при его создании врачи учли разные пожелания мужчины.

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Механику из Норфолка Малкольму Макдональду пересадили искусственный фаллос, который «торчал» из его предплечья, в лобковую область.

Мужчина потерял свой пенис в 2010 году: тот «просто упал на пол» после того, как Макдональд перенёс инфекцию крови. Впоследствии хирурги изготовили для него новый пенис, используя кожный лоскут на его левой руке. Врачи планировали переместить искусственный пенис в лобковую область пациента, но им пришлось остановить операцию из-за нехватки кислорода в его крови.

Последующие операции постоянно откладывались из-за путаницы в расписании, нехватки персонала и пандемии COVID-19. За это время британец успел привыкнуть к необычному придатку на руке.

Люди спрашивают об этом, когда видят меня в пабе, и, конечно же, шутят. Но я понимаю, не каждый день увидишь мужчину с пенисом на руке.

Малкольм Макдональд

За шесть лет с пенисом на руке с Макдональдом произошло много забавных историй. Например, однажды он помогал пожилой женщине достать товар с верхней полки в супермаркете, но пенис выскочил у него из-под рукава и чуть не ударил её по голове: «Есть что рассказать внукам, не так ли?»

В 2022 году врачи, наконец, провели успешную операцию, переместив искусственный пенис Макдональда в область лобка. Для этого медики взяли нервы и кровеносные сосуды из руки пациента и сшили их вместе в области паха, чтобы обеспечить кровоснабжение изготовленного фаллоса.

В операции участвовали урологи и пластические хирурги — группа специалистов должна была убедиться, что у Макдональда может быть функционирующая уретра, чтобы он мог нормально мочиться. Кроме того, врачи установили две трубки, чтобы мужчина надувал пенис ручным насосом и таким образом вызывал у себя эрекцию.

New York Post

Пациент считает, что его искусственный член даже лучше, чем настоящий: по его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пятнадцать.

#новости #трансплантация

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25 комментариев
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Высокий инструмент

Что-то я не был готов сегодня к таким новостям.

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Правоохранительный американец

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Грамотный коктейль

эдвард руки-пенисы

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Артур Рева

Ну зачем, зачем ты напомнил....?

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Виталий Лановой

А почему замазано все? Это естественно не надо стесняться

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Иванов Иван

Полностью поддерживаю! Это же образовательный контент! Даже ютуб такое не цензурит!

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Виталий Лановой

Я нашел

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Железнодорожный франт

Даже нижние рёбра не нужно удалять, чтобы самому себе отсасывать, во дела

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Железнодорожный франт

привет, скинь мне свой член, я анатомию изучаю

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Андрей Лагутин
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А шо случилось?

Бля, это фейк или нет???

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Демократический турник

по его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пятнадцать.
 это надо было в заголовок, а не в конец статьи

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Anton Zakharikhin

Есть ссылка без замыливания

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Демократический турник

ты что извращенец??

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Arugin

Просто друг попросил.

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russianvoodoo

А-хуй-еть. Вот это уровень науки и врачей в стране.

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Железнодорожный франт

Пациент считает, что его искусственный член даже лучше, чем настоящий: по его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пятнадцать
 чёт орнул с этого, думал, будет в сумме 20

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Egor Antoniuk

По его просьбе врачи добавили к нему дополнительные пять сантиметров — в сумме получилось пять сантиметров.

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Одетый Петя

Охуенная рука!

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Либеральный динозавр

хуевая

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gamarjoba

И мочеспускательные каналы провели через живот, ребра и руки? И сперму от мошенки? ну да, ну да

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Добро и позитив

Да не, это просто как нос или ухо выращивают на теле для последующей пересадки

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TOMYMM

Это в маршрутке сел, руки сложил и дрочишь безпалево

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Жалкий турник

Бля, его хер отвалился, потому что ОН ПУСКАЛ СУКА КОКС ПО ВЕНЕ В ЧЛЕНЕ
https://nypost.com/2022/03/30/mans-penis-turns-black-and-rots-after-he-injected-it-with-cocaine/

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Андрей Васильев

напомнило

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