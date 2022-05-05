Пациент называет свой новый пенис «дизайнерским»: при его создании врачи учли разные пожелания мужчины.

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Механику из Норфолка Малкольму Макдональду пересадили искусственный фаллос, который «торчал» из его предплечья, в лобковую область.

Мужчина потерял свой пенис в 2010 году: тот «просто упал на пол» после того, как Макдональд перенёс инфекцию крови. Впоследствии хирурги изготовили для него новый пенис, используя кожный лоскут на его левой руке. Врачи планировали переместить искусственный пенис в лобковую область пациента, но им пришлось остановить операцию из-за нехватки кислорода в его крови.

Последующие операции постоянно откладывались из-за путаницы в расписании, нехватки персонала и пандемии COVID-19. За это время британец успел привыкнуть к необычному придатку на руке.

Люди спрашивают об этом, когда видят меня в пабе, и, конечно же, шутят. Но я понимаю, не каждый день увидишь мужчину с пенисом на руке. Малкольм Макдональд

За шесть лет с пенисом на руке с Макдональдом произошло много забавных историй. Например, однажды он помогал пожилой женщине достать товар с верхней полки в супермаркете, но пенис выскочил у него из-под рукава и чуть не ударил её по голове: «Есть что рассказать внукам, не так ли?»

В 2022 году врачи, наконец, провели успешную операцию, переместив искусственный пенис Макдональда в область лобка. Для этого медики взяли нервы и кровеносные сосуды из руки пациента и сшили их вместе в области паха, чтобы обеспечить кровоснабжение изготовленного фаллоса.

В операции участвовали урологи и пластические хирурги — группа специалистов должна была убедиться, что у Макдональда может быть функционирующая уретра, чтобы он мог нормально мочиться. Кроме того, врачи установили две трубки, чтобы мужчина надувал пенис ручным насосом и таким образом вызывал у себя эрекцию.

New York Post