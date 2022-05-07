Это могло стать причиной смерти пациента из США спустя два месяца после трансплантации.

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Американские исследователи, пытавшиеся узнать, почему умер первый человек, которому пересадили генетические модифицированное сердце свиньи, обнаружили, что в органе животного был цитомегаловирус из группы вирусов герпеса. Однако врачи пока не могут точно сказать, что мужчина умер именно из-за этого, сообщает MIT Technology Review.

57-летнему Дэвиду Беннету пересадили свиное сердце в январе 2022 года. Сразу после трансплантации орган прижился и начал нормально функционировать. При этом хирурги отмечали, что «не знают, что ждёт их завтра», так как подобную операцию провели впервые в истории. Спустя два месяца после пересадки мужчина скончался. Точную причину смерти, как и диагноз, тогда не назвали.

Хирург Бартли Гриффит, руководивший группой врачей, проводивших операцию, на вебинаре Американского общества трансплантации рассказал, что свиное сердце пострадало от цитомегаловируса, относящегося к группе вирусов герпеса. Специалисты начали обсуждение, могло ли это быть причиной, по которой орган не прослужил дольше двух месяцев.

Американская компания Revivicor, которая проводила генетические модификации над свиным сердцем, от комментариев отказалась.

Хирурги Мэрилендского университета готовят свиное сердце к пересадке в январе 2022 года. Фото: медицинский факультет университета

The Guardian уточняет, что вскоре после пересадки сердца команда хирургом следила за выздоровлением пациента, в том числе проводя различные анализы. Во время одного из исследований крови врачи обнаружили «небольшой всплеск», указывающий на наличие свиного цитомегаловируса. Однако его уровни были такими низкими, что медики решили, что результат ошибочный.

Гриффит добавил, они ждали результатов специального анализа крови около 10 дней, поэтому не могли узнать, что вирус начал быстро размножаться. Вскоре врачи обнаружили, что Беннет стал тяжело дышать, у него поднялась температура. Борясь с инфекцией, при этом стараясь держать иммунную систему под контролем, чтобы она не начала атаковать пересаженное сердце и не вызвала его отторжения, врачи внутривенно вводили иммуноглобулин и препарат, иногда используемый для пациентов со СПИДом.

У Беннета появились признаки выздоровления. Однако через сутки его состояние снова ухудшилось. «Я подозреваю, что у него развилась капиллярная утечка, это привело к сердечному отёку, из-за этого разрослась соединительная ткань с рубцовыми изменениями, и в итоге возникла тяжёлая и необратимая сердечная недостаточность», — отметил Гриффит. Теперь специалисты будут выяснять, что именно и как привело к смерти мужчины.