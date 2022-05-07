Генно-модифицированное сердце свиньи, которое впервые пересадили человеку, было заражено вирусом Статьи редакции
Это могло стать причиной смерти пациента из США спустя два месяца после трансплантации.
Американские исследователи, пытавшиеся узнать, почему умер первый человек, которому пересадили генетические модифицированное сердце свиньи, обнаружили, что в органе животного был цитомегаловирус из группы вирусов герпеса. Однако врачи пока не могут точно сказать, что мужчина умер именно из-за этого, сообщает MIT Technology Review.
57-летнему Дэвиду Беннету пересадили свиное сердце в январе 2022 года. Сразу после трансплантации орган прижился и начал нормально функционировать. При этом хирурги отмечали, что «не знают, что ждёт их завтра», так как подобную операцию провели впервые в истории. Спустя два месяца после пересадки мужчина скончался. Точную причину смерти, как и диагноз, тогда не назвали.
Хирург Бартли Гриффит, руководивший группой врачей, проводивших операцию, на вебинаре Американского общества трансплантации рассказал, что свиное сердце пострадало от цитомегаловируса, относящегося к группе вирусов герпеса. Специалисты начали обсуждение, могло ли это быть причиной, по которой орган не прослужил дольше двух месяцев.
Американская компания Revivicor, которая проводила генетические модификации над свиным сердцем, от комментариев отказалась.
The Guardian уточняет, что вскоре после пересадки сердца команда хирургом следила за выздоровлением пациента, в том числе проводя различные анализы. Во время одного из исследований крови врачи обнаружили «небольшой всплеск», указывающий на наличие свиного цитомегаловируса. Однако его уровни были такими низкими, что медики решили, что результат ошибочный.
Гриффит добавил, они ждали результатов специального анализа крови около 10 дней, поэтому не могли узнать, что вирус начал быстро размножаться. Вскоре врачи обнаружили, что Беннет стал тяжело дышать, у него поднялась температура. Борясь с инфекцией, при этом стараясь держать иммунную систему под контролем, чтобы она не начала атаковать пересаженное сердце и не вызвала его отторжения, врачи внутривенно вводили иммуноглобулин и препарат, иногда используемый для пациентов со СПИДом.
У Беннета появились признаки выздоровления. Однако через сутки его состояние снова ухудшилось. «Я подозреваю, что у него развилась капиллярная утечка, это привело к сердечному отёку, из-за этого разрослась соединительная ткань с рубцовыми изменениями, и в итоге возникла тяжёлая и необратимая сердечная недостаточность», — отметил Гриффит. Теперь специалисты будут выяснять, что именно и как привело к смерти мужчины.
Дэвид Беннетт согласился на экспериментальную операцию, поскольку это был его единственный шанс на жизнь: из-за тяжести диагноза он не мог претендовать на человеческое донорское сердце. «Вариантов было два: умереть или попробовать эту пересадку», — говорил мужчина. После смерти Беннета его сын выразил надежду, что этот опыт поможет будущим пациентам и новым хирургическим практикам.
А что вы хотели от Симоньян?
Зашел сюда за этой картинкой, не нашел, поэтому прикладываю
свинячье сердце
с членом прокатит?
Зачем тебе член свиньи?
У них оргазм до 30 минут.
"В докладе 2012 года о хряках, дающих самые высокие показатели, отмечалось, что продолжительность семяизвержения у них составляла в среднем 6 минут. Впрочем, один самец, говорят, действительно извергал семя в течение 31 минуты."
Это не от члена зависит.
Это полная фигня, эволюция не зря сделала процесс быстрым.
завидуйте молча
Если ты спустя тысячи лет всё еще живешь в лесу, где во время ёбли тебе приходится постоянно быть на чеку, чтоб не быть сожранным стаей диких собак, то да, фигня полная.
😎 просто я не понимаю почему вы готовы ущемляться из-за тянок а не жить ради себя
Как секс противоречит жизни для себя и уж тем боле как он связан с самоущемлением? Это какая-то хуйня)
Это как люди, которые ебутся по 4 часа, устанешь кончать
Свиная охуеная тема
вдруг мой отпадет
освободить место для другого инструмента на викториноксе
так-то донорский материал проходит предоперационную подготовку. Да и донорская свинка подготовлена в лабораторных условиях, то есть были регулярные тесты, показатели и т.п. Мож зацепился за ген человека, который внедряли? Ничего не понятно, но очень интересно
Помню операцию — тогда как раз сказал что тут надо смотреть как долго проживет, это же совсем другой организм
Первое искусственное сердце(полимерное) тоже проработало недолго. Но там проблема еще хуже - оно быстро изнашивается, так как не может регенерировать.
Самый лучший результат : человек—человек конечно, там даже очень приличный sr 55% 10 лет, если правильно помню. Интересно, почему это была не опция для этого человека: доноров не было ?
В статье же написано - диагноз настолько плаченный, что это был бы перевод органаиз-за тяжести диагноза он не мог претендовать на человеческое донорское сердце. «Вариантов было два: умереть или попробовать эту пересадку», — говорил мужчина
Плачевный—не плачевный, но не думаю что операция получилась дешевле (хотя CT же, наверное биомед фирма оплатила)
Ну так тут он в роли подопытного был
Да, но все таки этическая проблема большая. Надо смотреть чего там панель порешала по—поводу его SR
А как вы исследовать что-то новое собрались? В этом и суть была, человеческое сердце достать - очень проблемно, как и другие органы, а тут есть вариант и науке помочь и попробовать не пропустить дедлайн по своему органу. Мужик красава.
Сложно. В биомед реально сложно и бигфарма давит (не как в желтушных газетах пишут но ощутимо).
Мед отличается от науки в том что обязан во всем помочь конкретному пациенту а не человечеству. Т.е если я вижу какой—нибудь CT который интересный но пациенту скорее всего не поможет я не могу его рекомендовать.
Вижу: 25 комментариев к новости. Думаю: это 25 картинок с тем мемом.
Захожу, а тут ни одного. Что с вами не так, люди? =(
Крипота
Закупаемся фольгой!
И бутылками