Наука

NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей Статьи редакции

В звуки преобразовали волны давления, которые испускает чёрная дыра.

В 2003 году астрономы обнаружили, что чёрная дыра в центре скопления галактик в созвездии Персея испускает волны давления, вызывающие рябь в горячем газе вокруг. Их можно преобразовать в звуки, рассказали в NASA.

«Звук» чёрной дыры — это нота, которая примерно на 57 октав ниже «до» первой октавы. В процессе обработки астрономических данных её многократно усилили, чтобы её могло различить человеческое ухо.

#новости #космос #nasa

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7 комментариев
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Излишний шмель

Сквозь черную дыру доносятся стенания душ из Ада

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norm

More like моя жёпа после ужина в KFC.

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qweqwe

Снова ночные кошмары

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Навальнята спасают Фермана

есть мем с лукашенко?

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Торжественный Денис

Ебаный лавкрафт…

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усталые игрушки

Бля, ну и пиздец там у них творится!

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Дуб-Дерево

Ой да блин, преобразовать можно во что угодно, хоть в стремные звуки, хоть в порнокартинки, смысла во всем этом - корень из 0

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