Лауреаты фотоконкурса Olympus Image of the Year Awards. Снимки сделаны с помощью микроскопа Статьи редакции
Среди победителей — изображения яичников мухи, нервной системы эмбриона зебры и мозга мыши.
Компания Olympus проводит конкурс лучших фотографий в области биологических наук каждый год. В 2021-2022 году главный приз получил Ян Мартинек из Чехии за снимок пыльцевых трубок в резуховидке Таля (Arabidopsis thaliana).
Главный победитель конкурса
Остальных лауреатов выбирали по регионам: Америке, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе, Африке и Ближнему Востоку. Нескольким участникам вручили дополнительные призы: среди них авторы фотографии яичников плодовых мух, эмбриональной нервной системы зебры и мозга мыши.
Лучший снимок из Северной и Южной Америки
Иван Радин из США получил награду за фотографию клеток мха.
Победитель региона Европа, Ближний Восток и Африка
Василис Коккорис из Нидерландов сфотографировал многоядерные споры амбускулярной микоризы — симбиотической ассоциации мицелия гриба с корнями высших растений.
Победитель в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Дэниэль Хан сфотографировал сорусы папоротника — скопления структур, продуцирующих и содержащих споры. На снимке виден один из сорусов, который расщепился и высвободил споры.
Почётные лауреаты
- Микроскопическое изображение яичников плодовой мухи. Снимок Юджуна Чена из США.
- Снимок нейронов в мозге мыши. Фото Яюня Вана из Китая.
- Изображение нервной системы эмбриона зебры через шесть дней после оплодотворения. Фото Лейры Синтрон-Ривера из США.
ещё такая есть :з