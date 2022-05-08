Среди победителей — изображения яичников мухи, нервной системы эмбриона зебры и мозга мыши.

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Компания Olympus проводит конкурс лучших фотографий в области биологических наук каждый год. В 2021-2022 году главный приз получил Ян Мартинек из Чехии за снимок пыльцевых трубок в резуховидке Таля (Arabidopsis thaliana).

Главный победитель конкурса

Остальных лауреатов выбирали по регионам: Америке, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе, Африке и Ближнему Востоку. Нескольким участникам вручили дополнительные призы: среди них авторы фотографии яичников плодовых мух, эмбриональной нервной системы зебры и мозга мыши.

Лучший снимок из Северной и Южной Америки

Иван Радин из США получил награду за фотографию клеток мха.

Победитель региона Европа, Ближний Восток и Африка

Василис Коккорис из Нидерландов сфотографировал многоядерные споры амбускулярной микоризы — симбиотической ассоциации мицелия гриба с корнями высших растений.

Победитель в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Дэниэль Хан сфотографировал сорусы папоротника — скопления структур, продуцирующих и содержащих споры. На снимке виден один из сорусов, который расщепился и высвободил споры.

Почётные лауреаты

Микроскопическое изображение яичников плодовой мухи. Снимок Юджуна Чена из США.

Снимок нейронов в мозге мыши. Фото Яюня Вана из Китая.