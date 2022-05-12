Открытие позволило астрономам окончательно доказать существование чёрной дыры в центре нашей галактики.

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Международная группа исследователей из Event Horizon Telescope и Европейской южной обсерватории на пресс-конференции в Гархинге показали первое в истории изображение тени сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути.

Центр Млечного Пути совпадает со слабым источником радиошума под названием Стрелец А* — там, на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца, находится чёрная дыра. По подсчётам астрономов, она имеет массу около четырёх миллионов солнц. Вычислить это получилось благодаря отслеживанию орбит звёзд и газовых облаков, вращающихся вокруг центра Млечного Пути. За эти расчёты учёные получили Нобелевскую премию по физике в 2020 году.

Вычисление массы чёрной дыры в Стрельце A*

Новое изображение дополняет первое в истории изображение чёрной дыры в центре M87, сделанное в 2019 году той же командой. Однако Стрелец A* является более сложной целью: она составляет менее одной тысячной массы и размера дыры М87 и, следовательно, развивается в тысячу раз быстрее.

Чёрная дыра M87 почти не двигается в течение недели наблюдения, но Стрелец A* меняет свой вид каждые пять минут. Задача специалистов состояла в том, чтобы отделить то, что меняется, от того, что остается неизменным, — и таким образом очертить структуру, лежащую в основе черной дыры, от материи, которая в ней движется.

Слева — М87, справа - чёрная дыра в Стрельце A*

Оба изображения чёрных дыр удалось получить благодаря синхронизации работы телескопов, расположенных на разных континентах, при помощи атомных часов и использованию суперкомпьютеров для обработки данных. Все эти телескопы являются частью проекта Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT). Для получения снимков телескопы записали порядка шести тысяч терабайтов данных.

Изображения, полученные с разных телескопов, объединили в одно