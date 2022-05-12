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Наука

Телескоп горизонта событий сделал первое в истории фото сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь Статьи редакции

Открытие позволило астрономам окончательно доказать существование чёрной дыры в центре нашей галактики.

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Международная группа исследователей из Event Horizon Telescope и Европейской южной обсерватории на пресс-конференции в Гархинге показали первое в истории изображение тени сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути.

Центр Млечного Пути совпадает со слабым источником радиошума под названием Стрелец А* — там, на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца, находится чёрная дыра. По подсчётам астрономов, она имеет массу около четырёх миллионов солнц. Вычислить это получилось благодаря отслеживанию орбит звёзд и газовых облаков, вращающихся вокруг центра Млечного Пути. За эти расчёты учёные получили Нобелевскую премию по физике в 2020 году.

Вычисление массы чёрной дыры в Стрельце A*

Новое изображение дополняет первое в истории изображение чёрной дыры в центре M87, сделанное в 2019 году той же командой. Однако Стрелец A* является более сложной целью: она составляет менее одной тысячной массы и размера дыры М87 и, следовательно, развивается в тысячу раз быстрее.

Чёрная дыра M87 почти не двигается в течение недели наблюдения, но Стрелец A* меняет свой вид каждые пять минут. Задача специалистов состояла в том, чтобы отделить то, что меняется, от того, что остается неизменным, — и таким образом очертить структуру, лежащую в основе черной дыры, от материи, которая в ней движется.

Слева — М87, справа - чёрная дыра в Стрельце A*

Оба изображения чёрных дыр удалось получить благодаря синхронизации работы телескопов, расположенных на разных континентах, при помощи атомных часов и использованию суперкомпьютеров для обработки данных. Все эти телескопы являются частью проекта Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT). Для получения снимков телескопы записали порядка шести тысяч терабайтов данных.

Изображения, полученные с разных телескопов, объединили в одно

Скачать изображение тени сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A* в высоком разрешении можно на сайте NSF.

#чёрнаядыра #новости

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52 комментария
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Чувствительный колос
Телескоп горизонта событий сфотографировал сверхмассивную чёрную дыру

в моём сердечке

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Dima Sergeyevich

очечке

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1 комментарий
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Вечный микроскоп

нам пиздец или как?

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ZhuZhu

а пока

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Имя любимое мое

она там была до нас, она там будет после нас. ей вообще на нас похуй.

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2 комментария
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ZhuZhu

После конфы США по НЛО уже станет окончательно понятно

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1 комментарий
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Хрюнчик

Свежак подъехал

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Одинаковый Даниль

Это вообще другая дырка

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2 комментария
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Вирусный Даниль

Это просто показали как выглядит чёрная дыра. Тут же говорится про конкретную в нашей галактике.

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1 комментарий
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Вирусный Даниль

Так вот что они хотели показать! И что теперь с ней можно делать?

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AnT

Можно запустить туда кремль со всеми его обитателями.

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3 комментария
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Фантастический Илья

Можно добавить уточнения про радиодиапазон телескопов, а то некоторые реально могут не понимать, ка работают телескопы и что это не фотография в бытовом понимании этого слова, и про то, что на фотографии черная дыра в объятиях раскаленной смеси газа и пыли из ближайших слоев аккреционного диска?

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Вирусный калькулятор

Можно добавить уточнения про радиодиапазон телескопов, а то некоторые реально могут не понимать, ка работают телескопы и что это не фотография в бытовом понимании этого слова, и про то, что на фотографии черная дыра в объятиях раскаленной смеси газа и пыли из ближайших слоев аккреционного диска?

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Котицыд

Раново или поздново правда всё равно вылемзет наружу:

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Никита Борисова

Тем, кто иронизирует от пиксельных фотографий.
Фото Магелланового Облака. Слева 2003 год, справа — 2021.

Такого качества добились за 18 лет работы. А какие снимки будут в этом году — страшно представить.

Через несколько лет фото чёрных дыр будет не хуже рендеров.

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Petr Friendship

aнус

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Суровый единорожек88

мамашки

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3 комментария
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Ответственный дым

Они только сфотографировали, пф. Я там был пару лет назад, ничего особенного

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SergeB

Завязывал бы ты с теми грибочками...

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Добро и позитив

Эх, все таки не сфера Дайсона

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Mark Fedorov

Так сферы/рои Дайсона вроде только вокруг звезд можно строить, которые видимыми и ИК фотонами "светят", а не рентгеном всяким, как у аккреционного диска черной дыры.
Вокруг черной дыры там лучше строить штуки, не знаю как называются, но суть: ты бросаешь по касательной массу, она "забирает" у черной дыры часть энергии в виде ускорения, и ты эту массу ловишь и как-то эту энергию извлекаешь.

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Гуманитарный череп

Новый подвоз, наканецта
Помню по первой был мегаанонс, думал рептилоидов нашли

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Пiгулка

Такие новости всегда преподносят, будто великое научное открытие сделали, а по факту бесполезная демагогия. Но любителям научпопа зайдёт.

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Ilya Filin

Ты будешь в каждую тему про это заходить и ворчать?

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3 комментария
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Мария С

Это старое фото

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ЖОПОКРАБ

Нет, это ты в глаза ебешься

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2 комментария
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Никита Борисова

Давайте поможем человеку отличить M 87 от Млечного Пути.

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1 комментарий
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Yggdrasil

Нолан был прав

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outsider man

Для меня, как обычного обывателя не понятно. В чём суть кипеша-то был?? Нам же так и не показали откуда готовилось нападение...

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Довольный паук например
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Alex Nocturne

Вероятно, телескоп горизонта событий вчера весь день фоткал горящий пукан Михаила Темнова

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Печатный чайник

вау!

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Вирусный калькулятор

Похоже на анус

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