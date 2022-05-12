Телескоп горизонта событий сделал первое в истории фото сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь Статьи редакции
Открытие позволило астрономам окончательно доказать существование чёрной дыры в центре нашей галактики.
Международная группа исследователей из Event Horizon Telescope и Европейской южной обсерватории на пресс-конференции в Гархинге показали первое в истории изображение тени сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути.
Центр Млечного Пути совпадает со слабым источником радиошума под названием Стрелец А* — там, на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца, находится чёрная дыра. По подсчётам астрономов, она имеет массу около четырёх миллионов солнц. Вычислить это получилось благодаря отслеживанию орбит звёзд и газовых облаков, вращающихся вокруг центра Млечного Пути. За эти расчёты учёные получили Нобелевскую премию по физике в 2020 году.
Новое изображение дополняет первое в истории изображение чёрной дыры в центре M87, сделанное в 2019 году той же командой. Однако Стрелец A* является более сложной целью: она составляет менее одной тысячной массы и размера дыры М87 и, следовательно, развивается в тысячу раз быстрее.
Чёрная дыра M87 почти не двигается в течение недели наблюдения, но Стрелец A* меняет свой вид каждые пять минут. Задача специалистов состояла в том, чтобы отделить то, что меняется, от того, что остается неизменным, — и таким образом очертить структуру, лежащую в основе черной дыры, от материи, которая в ней движется.
Оба изображения чёрных дыр удалось получить благодаря синхронизации работы телескопов, расположенных на разных континентах, при помощи атомных часов и использованию суперкомпьютеров для обработки данных. Все эти телескопы являются частью проекта Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT). Для получения снимков телескопы записали порядка шести тысяч терабайтов данных.
Скачать изображение тени сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A* в высоком разрешении можно на сайте NSF.
в моём сердечке
очечке
нам пиздец или как?
а пока
она там была до нас, она там будет после нас. ей вообще на нас похуй.
После конфы США по НЛО уже станет окончательно понятно
Свежак подъехал
Это вообще другая дырка
Это просто показали как выглядит чёрная дыра. Тут же говорится про конкретную в нашей галактике.
Так вот что они хотели показать! И что теперь с ней можно делать?
Можно запустить туда кремль со всеми его обитателями.
Можно добавить уточнения про радиодиапазон телескопов, а то некоторые реально могут не понимать, ка работают телескопы и что это не фотография в бытовом понимании этого слова, и про то, что на фотографии черная дыра в объятиях раскаленной смеси газа и пыли из ближайших слоев аккреционного диска?
Можно добавить уточнения про радиодиапазон телескопов, а то некоторые реально могут не понимать, ка работают телескопы и что это не фотография в бытовом понимании этого слова, и про то, что на фотографии черная дыра в объятиях раскаленной смеси газа и пыли из ближайших слоев аккреционного диска?
Раново или поздново правда всё равно вылемзет наружу:
Тем, кто иронизирует от пиксельных фотографий.
Фото Магелланового Облака. Слева 2003 год, справа — 2021.
Такого качества добились за 18 лет работы. А какие снимки будут в этом году — страшно представить.
Через несколько лет фото чёрных дыр будет не хуже рендеров.
aнус
мамашки
Они только сфотографировали, пф. Я там был пару лет назад, ничего особенного
Завязывал бы ты с теми грибочками...
Эх, все таки не сфера Дайсона
Так сферы/рои Дайсона вроде только вокруг звезд можно строить, которые видимыми и ИК фотонами "светят", а не рентгеном всяким, как у аккреционного диска черной дыры.
Вокруг черной дыры там лучше строить штуки, не знаю как называются, но суть: ты бросаешь по касательной массу, она "забирает" у черной дыры часть энергии в виде ускорения, и ты эту массу ловишь и как-то эту энергию извлекаешь.
Новый подвоз, наканецта
Помню по первой был мегаанонс, думал рептилоидов нашли
Такие новости всегда преподносят, будто великое научное открытие сделали, а по факту бесполезная демагогия. Но любителям научпопа зайдёт.
Ты будешь в каждую тему про это заходить и ворчать?
Это старое фото
Нет, это ты в глаза ебешься
Давайте поможем человеку отличить M 87 от Млечного Пути.
Нолан был прав
Для меня, как обычного обывателя не понятно. В чём суть кипеша-то был?? Нам же так и не показали откуда готовилось нападение...
Вероятно, телескоп горизонта событий вчера весь день фоткал горящий пукан Михаила Темнова
вау!
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