В Испано-американском художественном музее Исаака Фернандеса Бланко в Буэнос-Айресе прошла выставка «Искусство самоанализа», на которой посетителей призывали трогать экспонаты. Они должны были «нащупать» признаки рака молочной железы: шишки, втяжения кожи или опухшие лимфатические узлы.

Проект вдохновлен статьёй 2018 года из медицинского журнала The Lancet, а также работой доктора Лилианы Сосы, которая отметила, что у моделей в картинах Рембрандта «Вирсавия с письмом царя Давида», Рубенса «Три грации» и Рафаэля «Форнарина» были обнаружены потенциальные признаки рака груди.