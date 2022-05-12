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Наука

В музее Буэнос-Айреса трогали экспонаты за «грудь», чтобы «почувствовать» признаки рака молочной железы Статьи редакции

Посетители ощупывали героинь классических картин Рембрандта, Рубенса и Рафаэля.

1879 просмотров
David Buenos Aires

В Испано-американском художественном музее Исаака Фернандеса Бланко в Буэнос-Айресе прошла выставка «Искусство самоанализа», на которой посетителей призывали трогать экспонаты. Они должны были «нащупать» признаки рака молочной железы: шишки, втяжения кожи или опухшие лимфатические узлы.

Проект вдохновлен статьёй 2018 года из медицинского журнала The Lancet, а также работой доктора Лилианы Сосы, которая отметила, что у моделей в картинах Рембрандта «Вирсавия с письмом царя Давида», Рубенса «Три грации» и Рафаэля «Форнарина» были обнаружены потенциальные признаки рака груди.

Веками ни изображенные женщины, ни художники, ни тысячи посетителей, видевших произведения искусства, не могли распознать симптомы [рака груди]. Мы хотели, чтобы эта выставка помогла повысить осведомленность о важности распознавания симптомов, на которые мы должны обращать внимание.

Игнасио Флотт
сотрудник David Buenos Aires

#новости #искусство

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11 комментариев
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max payne

Единственная возможность потрогать женскую грудь 99% дтферам

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Довольный паук например

А тжшникам она попросту не нужна

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max payne

Все так тжшиники 24/7 мониторят ситуацию в мире им не до низменных утех.

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eroge3d

У тжшников есть статуя Давида

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Mark Fedorov

Дітківського

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Dmitriy Volkov

Фотографиясоска.jpg

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VIPER

Нихера се новость. Я вот член свой трогал. Напишите про это статью?
Извините за грубость ❤️🐱

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Moo Zaart

Если нарисованный Рембрандтом, то напишут обязательно....

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флутер погромист

круто!

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А станет ли лучше

но зачем?..

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Enoxix

Заголовок можно было лучше сделать. Что-то с ним не так, не могу понять что

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