В музее Буэнос-Айреса трогали экспонаты за «грудь», чтобы «почувствовать» признаки рака молочной железы Статьи редакции
Посетители ощупывали героинь классических картин Рембрандта, Рубенса и Рафаэля.
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В Испано-американском художественном музее Исаака Фернандеса Бланко в Буэнос-Айресе прошла выставка «Искусство самоанализа», на которой посетителей призывали трогать экспонаты. Они должны были «нащупать» признаки рака молочной железы: шишки, втяжения кожи или опухшие лимфатические узлы.
Проект вдохновлен статьёй 2018 года из медицинского журнала The Lancet, а также работой доктора Лилианы Сосы, которая отметила, что у моделей в картинах Рембрандта «Вирсавия с письмом царя Давида», Рубенса «Три грации» и Рафаэля «Форнарина» были обнаружены потенциальные признаки рака груди.
Единственная возможность потрогать женскую грудь 99% дтферам
А тжшникам она попросту не нужна
Все так тжшиники 24/7 мониторят ситуацию в мире им не до низменных утех.
У тжшников есть статуя Давида
Дітківського
Фотографиясоска.jpg
Нихера се новость. Я вот член свой трогал. Напишите про это статью?
Извините за грубость ❤️🐱
Если нарисованный Рембрандтом, то напишут обязательно....
круто!
но зачем?..
Заголовок можно было лучше сделать. Что-то с ним не так, не могу понять что