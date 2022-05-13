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Наука
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NASA создало «виртуальный Марс» на Unreal Engine 5 — в нём астронавты смогут симулировать сценарии на планете Статьи редакции

В том числе опасные, вроде столкновения с песчаной бурей или исследования пещер.

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NASA совместно с компанией Buendea создали на движке Unreal Engine 5 виртуальную среду XOSS MarsXR, которая даст возможность астронавтам в VR отрабатывать выполнение различных сценариев на Марсе.

Партнёры выпустили редактор, позволяющий разработчикам проектировать собственные сценарии и создавать ассеты. В первой версии редактора доступны место приземления в кратере Езеро, циклы марсианских дня и ночи, марсоходы, а также реализованы гравитация и смена погоды.

NASA объявило конкурс по созданию ассетов и сценариев работы для виртуальной среды MarsXR. В агентстве выберут 20 лучших разработчиков или команд, которые наполнят «виртуальный Марс». Призовой фонд конкурса составляет 70 тысяч долларов. Заявки будут принимать до 27 июля 2022 года.

Разработчикам предложили создавать сценарии в нескольких категориях, начиная от строительства и обслуживания базы, заканчивая непредвиденными чрезвычайными ситуациями.

Отобранные NASA ассеты и сценарии попадут в итоговую версию виртуальной среды MarsXR, где станут доступны для VR-симуляции астронавтами в рамках подготовки к полёту на Марс.

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#новости #nasa #космос

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2 комментария
Just Whatever

Если не разрешат спаммить text to speech'ем, то я пас

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Таня Гредюшко

пиздатая возможность эскапизма в эти сложнейшие времена, да и конкурс интересный

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