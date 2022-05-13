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Наука

Учёные впервые вырастили растения на почве с Луны Статьи редакции

Грунт собрали астронавты космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году.

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Учёные из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды вырастили арабидопсис (резуховидку Таля) в горшочках размером с напёрсток, в которых находилось по грамму лунной почвы. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

Arabidopsis thaliana — родственное растение брокколи, цветной и брюссельской капусты, которое распространено на всех земных континентах, кроме Антарктиды. Оно играет ключевую роль в исследованиях: из-за небольших размеров и неприхотливости резуховидку использовали в качестве модельного организма для изучения различных биологических процессов. Учёные хорошо знают гены растения, как оно ведёт себя в разных обстоятельствах и даже как растёт в космосе.

Исследователи посадили семена растения в горшки с почвой с Луны, имитацией лунного и марсианского грунта, а также почвой из экстремальных сред на Земле, а затем сравнили образцы. В реголите арабидопсис рос медленнее. Кроме того, чем дольше лунный грунт подвергался воздействию космического излучения и ветра, тем хуже развивались растения. Анализ ДНК показал, что арабидопсис испытывал стресс — так же ведут себя растения, которые находятся в суровых условиях, например, среди солончаков.

12 граммов лунной почвы учёным предоставило NASA. Грунт на Землю доставили астронавты космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году. В американском космическом агентстве считают, что результаты исследования начали прокладывать путь к возможности в будущем собирать урожай прямо на Луне.

#новости #nasa #космос

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20 комментариев
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Sdafs 156

чернозем украинский туда завезти, и нормально жить можно

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Экологический Мика

атмосферу напердим

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Валютный космос

Такими темпами не скоро картошку на Луне будем садить

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drama llama

А потом и на Марсе.

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Александр Сирота

какие огромные расстояния между кустами

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СОВа

Нормальные расстояния

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Подозрительный Кот

конэчно будэм! чыво бы не садить

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Michael Konovalov

Лукашенко туда надо отправить.

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Добро и позитив

Ммм, лунная пыль

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Dmitriy Volkov

Обалдеть, лунный грунт же очень и очень шероховатый, вдохнув пыли умрешь в муках

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Случайный поезд

Как же хочется подмешать лунный грунт в кокс лаврова, чтобы эта лошадь сдохла в агониях

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Michael Konovalov

Лошадь скажет, нифига меня поперло, как-будто на луну полетел.

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Защитный Мурод

мсье знает толк

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ВTopHuk

Острый

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Vladislav Donets

Ок, растения вырастить можно, а вот чтобы реголит в лёгкие не попал...

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Dmytry Kovalsky

Растения ростут не из за почвы а из за того что в субстрате содержатся необходимые микроэлементы. Вы может вырастить растения даже в воздухе..ток надо распылять аэрозоль с химией в области корней.

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Ануар tape

Тогда в чем ценность данного исследования? Упрощение процесса?

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СОВа

В том что грунт позволяет расти. В нем нет фигни которая этому препятствует.

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Quantum

Все ясно, готовятся к Ядерному Удару.

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Спокойный магнит

12 граммов лунного сахара учёным предоставила Мария Захарова.

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