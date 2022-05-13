Учёные впервые вырастили растения на почве с Луны Статьи редакции
Грунт собрали астронавты космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году.
Учёные из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды вырастили арабидопсис (резуховидку Таля) в горшочках размером с напёрсток, в которых находилось по грамму лунной почвы. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Communications Biology.
Arabidopsis thaliana — родственное растение брокколи, цветной и брюссельской капусты, которое распространено на всех земных континентах, кроме Антарктиды. Оно играет ключевую роль в исследованиях: из-за небольших размеров и неприхотливости резуховидку использовали в качестве модельного организма для изучения различных биологических процессов. Учёные хорошо знают гены растения, как оно ведёт себя в разных обстоятельствах и даже как растёт в космосе.
Исследователи посадили семена растения в горшки с почвой с Луны, имитацией лунного и марсианского грунта, а также почвой из экстремальных сред на Земле, а затем сравнили образцы. В реголите арабидопсис рос медленнее. Кроме того, чем дольше лунный грунт подвергался воздействию космического излучения и ветра, тем хуже развивались растения. Анализ ДНК показал, что арабидопсис испытывал стресс — так же ведут себя растения, которые находятся в суровых условиях, например, среди солончаков.
12 граммов лунной почвы учёным предоставило NASA. Грунт на Землю доставили астронавты космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году. В американском космическом агентстве считают, что результаты исследования начали прокладывать путь к возможности в будущем собирать урожай прямо на Луне.
чернозем украинский туда завезти, и нормально жить можно
атмосферу напердим
Такими темпами не скоро картошку на Луне будем садить
А потом и на Марсе.
какие огромные расстояния между кустами
Нормальные расстояния
конэчно будэм! чыво бы не садить
Лукашенко туда надо отправить.
Ммм, лунная пыль
Обалдеть, лунный грунт же очень и очень шероховатый, вдохнув пыли умрешь в муках
Как же хочется подмешать лунный грунт в кокс лаврова, чтобы эта лошадь сдохла в агониях
Лошадь скажет, нифига меня поперло, как-будто на луну полетел.
мсье знает толк
Острый
Ок, растения вырастить можно, а вот чтобы реголит в лёгкие не попал...
Растения ростут не из за почвы а из за того что в субстрате содержатся необходимые микроэлементы. Вы может вырастить растения даже в воздухе..ток надо распылять аэрозоль с химией в области корней.
Тогда в чем ценность данного исследования? Упрощение процесса?
В том что грунт позволяет расти. В нем нет фигни которая этому препятствует.
Все ясно, готовятся к Ядерному Удару.
12 граммов лунного сахара учёным предоставила Мария Захарова.