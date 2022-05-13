Грунт собрали астронавты космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году.

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Учёные из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды вырастили арабидопсис (резуховидку Таля) в горшочках размером с напёрсток, в которых находилось по грамму лунной почвы. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

Arabidopsis thaliana — родственное растение брокколи, цветной и брюссельской капусты, которое распространено на всех земных континентах, кроме Антарктиды. Оно играет ключевую роль в исследованиях: из-за небольших размеров и неприхотливости резуховидку использовали в качестве модельного организма для изучения различных биологических процессов. Учёные хорошо знают гены растения, как оно ведёт себя в разных обстоятельствах и даже как растёт в космосе.

Исследователи посадили семена растения в горшки с почвой с Луны, имитацией лунного и марсианского грунта, а также почвой из экстремальных сред на Земле, а затем сравнили образцы. В реголите арабидопсис рос медленнее. Кроме того, чем дольше лунный грунт подвергался воздействию космического излучения и ветра, тем хуже развивались растения. Анализ ДНК показал, что арабидопсис испытывал стресс — так же ведут себя растения, которые находятся в суровых условиях, например, среди солончаков.