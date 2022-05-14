Все семена кресс-салата взошли.

AP Photo / Тайлер Джонс

Исследователи из Университета Флориды успешно вырастили растения в лунном грунте — правда, это происходило медленнее, чем в земной почве. Кроме того, большинство «лунных» растений оказались низкорослыми.

Учёные использовали образцы, взятые астронавтами с «Аполлонов» 11, 12 и 17. Чем дольше почва подвергалась воздействию космической радиации и солнечного ветра на Луне, тем хуже чувствовали себя растения. Например, образцы «Аполлона-11», подвергавшиеся воздействию на пару миллиардов лет дольше из-за более старой поверхности Моря Спокойствия, были наименее благоприятными для роста.

Специалисты будут продолжать исследования, высаживая новые виды растений. У них хватает почвы для экспериментов — всего шесть экипажей «Аполлонов» привезли на землю 382 килограмма лунных камней и грунта.