Частицы кремния покрыты участками белковых «моторов», которые помогают им двигаться в жидкостях организма.

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Движения наноботов с белковыми «моторами»

Специалисты из Института биоинженерии Каталонии в Барселоне разработали наноботов, которые могут переносить через вязкие жидкости организма полезные грузы, такие как лекарства от рака или антибиотики.

Для этого учёные «усеяли» поверхность диоксида кремния (кремнезём) месивом из уреазы, благодаря которому частица двигалась через жидкость. Уреаза — это фермент, который превращает мочевину в организме в аммиак и углекислый газ. Подобно двигателю автомобиля, этот фермент превращает химическую реакцию в механическую энергию; мочевина является его топливом.

Хитрость заключается в том, чтобы асимметрично покрыть бот моторами — это позволяет ему хаотично удаляться от начальной точки, а не кружить вокруг неё. В пробирках с мочевиной боты развивали скорость до 4 микрометров в секунду.

Затем учёные нагрузили наноботы экспериментальными антибиотиками для лечения инфицированных ран у мышей. Нанороботы, которые были сброшены на один конец инфицированной раны, прошли через кожу и успешно обработали всю область.