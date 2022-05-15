Четырёхметровая окаменелость поможет изучить эмбриональное развитие ихтиозавров, живших на планете между 129 и 139 миллионами лет назад.

Центра антарктических исследований GAIA

Чилийские учёные успешно извлекли одну из самых полных в мире окаменелостей ихтиозавра с неповреждёнными эмбрионами на леднике Тиндалла в чилийской Патагонии. Древнюю беременную морскую рептилию специалисты назвали «Фионой».

Окаменелость обнаружили более десяти лет назад, но экстремальные климатические условия, суровая местность и удалённость этого места сделали извлечение сложной логистической задачей. Учёные потратили 31 день на извлечение окаменелости, которую затем вывозили на вертолёте. В общей сложности палеонтологам пришлось извлечь пять блоков весом 200 килограммов, чтобы сохранить кости целыми.

В леднике Тиндалла исследователи обнаружили почти сто скелетов ихтиозавров, что делает этот регион одним из самых многочисленных и хорошо сохранившихся местонахождений ихтиозавров на планете.

Центра антарктических исследований GAIA