Исследователи извлекли самую большую неповреждённую окаменелость беременного ихтиозавра в Чили Статьи редакции
Четырёхметровая окаменелость поможет изучить эмбриональное развитие ихтиозавров, живших на планете между 129 и 139 миллионами лет назад.
Чилийские учёные успешно извлекли одну из самых полных в мире окаменелостей ихтиозавра с неповреждёнными эмбрионами на леднике Тиндалла в чилийской Патагонии. Древнюю беременную морскую рептилию специалисты назвали «Фионой».
Окаменелость обнаружили более десяти лет назад, но экстремальные климатические условия, суровая местность и удалённость этого места сделали извлечение сложной логистической задачей. Учёные потратили 31 день на извлечение окаменелости, которую затем вывозили на вертолёте. В общей сложности палеонтологам пришлось извлечь пять блоков весом 200 килограммов, чтобы сохранить кости целыми.
В леднике Тиндалла исследователи обнаружили почти сто скелетов ихтиозавров, что делает этот регион одним из самых многочисленных и хорошо сохранившихся местонахождений ихтиозавров на планете.
Как мило
у них явно получше с фантазией, чем у астрофизиков, которые называют планеты тапа HD 209458 b, HR 8799 или WASP-47
Все у них ОК с фантазией. Имя "Фиона" даже придумывать не надо. А назвать объект HD 209458 b - это творческий подвиг.
Интересно что бы об этом написали ихтиозавры в своем чатике