Открытие может означать, что и другие клетки в центральной нервной системе, в том числе в мозгу, возможно «оживить».

Американские учёные доказали, что светочувствительные нейронные клетки сетчатки всё ещё могут реагировать на свет и общаться друг с другом в течение пяти часов после смерти, посылая сигналы, «напоминающие сигналы, записанные у живых людей».

Важно отметить, что эти нейроны являются частью центральной нервной системы, которая охватывает головной и спинной мозг, что наводит на мысль, что аналогичное возможно и с другими клетками ЦНС. По словам авторов исследования, оно «поднимает вопрос о том, является ли смерть мозга, как она определяется в настоящее время, действительно необратимой».

Мы смогли разбудить фоторецепторные клетки в макуле человека, которая является частью сетчатки, отвечающей за наше центральное зрение и нашу способность видеть тонкую детализацию и цвет. В глазах, полученных через пять часов после смерти донора органов, эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света. Фатима Аббас специалист глазного центра Морана в Университете штата Юта

Для того, чтобы обеспечить контакт между клетками, специалисты разработали специальное устройство, которое поддерживало уровень кислорода и других питательных веществ в тканях, а также имело электроды, посылающие электрические сигналы.