Учёные «оживили» глаза доноров спустя пять часов после смерти Статьи редакции
Открытие может означать, что и другие клетки в центральной нервной системе, в том числе в мозгу, возможно «оживить».
Американские учёные доказали, что светочувствительные нейронные клетки сетчатки всё ещё могут реагировать на свет и общаться друг с другом в течение пяти часов после смерти, посылая сигналы, «напоминающие сигналы, записанные у живых людей».
Важно отметить, что эти нейроны являются частью центральной нервной системы, которая охватывает головной и спинной мозг, что наводит на мысль, что аналогичное возможно и с другими клетками ЦНС. По словам авторов исследования, оно «поднимает вопрос о том, является ли смерть мозга, как она определяется в настоящее время, действительно необратимой».
Для того, чтобы обеспечить контакт между клетками, специалисты разработали специальное устройство, которое поддерживало уровень кислорода и других питательных веществ в тканях, а также имело электроды, посылающие электрические сигналы.
Могу предположить, что пациент умер не естественной смертью.
Ждём зомби-апокалипсиса
Отлично, наконец на полях боя появятся некроманты.
ЗА ИМПЕРАТОРА!
контрастная новость с предыдущей, про конкурс оформления могил
Надо остановить эти исследования, до смерти Путина
Дык. Воскресят же!
И посудят.
Мы не можем допустить, чтоб загнивающий запад так надругался над нашим великим лидером.
Нет уж, что умерло, то умерло.
Ящитаю, надо срочно останавливать.