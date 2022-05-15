Наука

Учёные «оживили» глаза доноров спустя пять часов после смерти Статьи редакции

Открытие может означать, что и другие клетки в центральной нервной системе, в том числе в мозгу, возможно «оживить».

Американские учёные доказали, что светочувствительные нейронные клетки сетчатки всё ещё могут реагировать на свет и общаться друг с другом в течение пяти часов после смерти, посылая сигналы, «напоминающие сигналы, записанные у живых людей».

Важно отметить, что эти нейроны являются частью центральной нервной системы, которая охватывает головной и спинной мозг, что наводит на мысль, что аналогичное возможно и с другими клетками ЦНС. По словам авторов исследования, оно «поднимает вопрос о том, является ли смерть мозга, как она определяется в настоящее время, действительно необратимой».

Мы смогли разбудить фоторецепторные клетки в макуле человека, которая является частью сетчатки, отвечающей за наше центральное зрение и нашу способность видеть тонкую детализацию и цвет. В глазах, полученных через пять часов после смерти донора органов, эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света.

Фатима Аббас
специалист глазного центра Морана в Университете штата Юта

Для того, чтобы обеспечить контакт между клетками, специалисты разработали специальное устройство, которое поддерживало уровень кислорода и других питательных веществ в тканях, а также имело электроды, посылающие электрические сигналы.

#биология

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9 комментариев
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Милицейский Слава

Могу предположить, что пациент умер не естественной смертью.

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Милицейский Слава

Ждём зомби-апокалипсиса

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Andre Macareno

Отлично, наконец на полях боя появятся некроманты.

ЗА ИМПЕРАТОРА!

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yoshiwara

контрастная новость с предыдущей, про конкурс оформления могил

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KZ Forever

Надо остановить эти исследования, до смерти Путина

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ИгорьOK

Дык. Воскресят же!

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bILFAT

И посудят.
Мы не можем допустить, чтоб загнивающий запад так надругался над нашим великим лидером.
Нет уж, что умерло, то умерло.
Ящитаю, надо срочно останавливать.

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Сегодняшний химик
Шутка про моZги
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aliftin
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