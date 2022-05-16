Наука

Японские учёные: коты запоминают клички других питомцев, но не имена людей Статьи редакции

Чтобы бороться с «конкурентами» за еду.

Японские выяснили, что коты знают клички других питомцев — на это указало проявление в поведении животных эффекта обманутого ожидания. Исследование опубликовали в журнале Nature.

В экспериментах участвовали 48 котов из двух групп: 29 жили в котокафе, 19 — в доме с хозяевами и другими питомцами. Животным показывали фотографии их «знакомых», параллельно выкрикивая клички — настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше.

Учёные предполагают, коты проводят ассоциации между животными и их кличками. Когда они не совпадают, питомцы удивляются — это реакция выражается в более длительном просмотре изображения. «Это указывает на эффект обманутого ожидания», — пояснили исследователи.

Исследователи считают, что коты запоминают чужие клички ради конкуренции — животным важно знать, кого именно зовут поесть: их или кого-то другого. При этом коты, скорее всего, не различают имена хозяев: они не борются за еду с людьми, поэтому им нет смысла запоминать такую информацию.

#новости #наука #коты

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20 комментариев
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Рецессия
При этом коты, скорее всего, не различают имена хозяев: они не борются за еду с людьми, поэтому им нет смысла запоминать такую информацию.

дитковский как-то жрал с кошачьей миски, его-то коты точно знают, что его зовут польская шлюха

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Рецессия

ааааааааааааааааааааааааааа

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Рецессия

бля случайно нажал

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бавовна

Да они охуели что-ли эти коты

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Рондо

Всегда были охуевшими, так-то

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outsider man

а хули не, если тебе поклоняются двуногие....

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Рондо

А я вот уже лет 15 как предлагаю людям пересмотреть отношения между нашим и их видами. Выйти из этого кабального рабства раз и навсегда. Но люди моё предложение отвергают раз за разом, выбрают путь пресмыкающихся холопов и раболепничают перед этими пушистыми пидорасами, тем самым делая из них чсв-шных говнюков 🙄

Доколе?

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Различный колос

здравея желаю вам вменяется статья дестабилизация ситуации пройдёмте в отделение

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Организационный пистолет

За это их и любим

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Котицыд
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Медицинский огонь

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Как коты кликухи помнят нихуя не поняли

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Mr Vuuu

Люди - это же npc для котов, никакого смысла запоминать их имена нет.

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Медицинский огонь

Солидарен с котами

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Just Whatever

Мои коты тупые и постоянно отзываются все зависимости от названного имени

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Олег Кисель

В Японии забавно обстоит с котами, там на кс кс кс они не отзываются, да и много где по миру. это вот на пост совке в основном

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Mr Vuuu

Там люди этого не говорят, но коты отзываются. Хотя именно людей очень этот звук удивляет, смотрел комментарии на видео челика, который кормит уличных и зовет их звуком "кс кс кс".

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Олег Кисель

https://www.youtube.com/watch?v=uhqEnwmiUUk

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морская улиточка

Японские учёные коты

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Револьвер

Логично
Зачем помнить тех, кто тебя любит?
Если они и без этого тебя любят?

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Музыкальный бокал

Cat C face

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