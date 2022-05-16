Японские учёные: коты запоминают клички других питомцев, но не имена людей Статьи редакции
Чтобы бороться с «конкурентами» за еду.
Японские выяснили, что коты знают клички других питомцев — на это указало проявление в поведении животных эффекта обманутого ожидания. Исследование опубликовали в журнале Nature.
В экспериментах участвовали 48 котов из двух групп: 29 жили в котокафе, 19 — в доме с хозяевами и другими питомцами. Животным показывали фотографии их «знакомых», параллельно выкрикивая клички — настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше.
Учёные предполагают, коты проводят ассоциации между животными и их кличками. Когда они не совпадают, питомцы удивляются — это реакция выражается в более длительном просмотре изображения. «Это указывает на эффект обманутого ожидания», — пояснили исследователи.
Исследователи считают, что коты запоминают чужие клички ради конкуренции — животным важно знать, кого именно зовут поесть: их или кого-то другого. При этом коты, скорее всего, не различают имена хозяев: они не борются за еду с людьми, поэтому им нет смысла запоминать такую информацию.
дитковский как-то жрал с кошачьей миски, его-то коты точно знают, что его зовут польская шлюха
ааааааааааааааааааааааааааа
бля случайно нажал
Да они охуели что-ли эти коты
Всегда были охуевшими, так-то
а хули не, если тебе поклоняются двуногие....
А я вот уже лет 15 как предлагаю людям пересмотреть отношения между нашим и их видами. Выйти из этого кабального рабства раз и навсегда. Но люди моё предложение отвергают раз за разом, выбрают путь пресмыкающихся холопов и раболепничают перед этими пушистыми пидорасами, тем самым делая из них чсв-шных говнюков 🙄
Доколе?
здравея желаю вам вменяется статья дестабилизация ситуации пройдёмте в отделение
За это их и любим
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Как коты кликухи помнят нихуя не поняли
Люди - это же npc для котов, никакого смысла запоминать их имена нет.
Солидарен с котами
Мои коты тупые и постоянно отзываются все зависимости от названного имени
В Японии забавно обстоит с котами, там на кс кс кс они не отзываются, да и много где по миру. это вот на пост совке в основном
Там люди этого не говорят, но коты отзываются. Хотя именно людей очень этот звук удивляет, смотрел комментарии на видео челика, который кормит уличных и зовет их звуком "кс кс кс".
https://www.youtube.com/watch?v=uhqEnwmiUUk
Японские учёные коты
Логично
Зачем помнить тех, кто тебя любит?
Если они и без этого тебя любят?
Cat C face