Чтобы бороться с «конкурентами» за еду.

Японские выяснили, что коты знают клички других питомцев — на это указало проявление в поведении животных эффекта обманутого ожидания. Исследование опубликовали в журнале Nature.

В экспериментах участвовали 48 котов из двух групп: 29 жили в котокафе, 19 — в доме с хозяевами и другими питомцами. Животным показывали фотографии их «знакомых», параллельно выкрикивая клички — настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше.

Учёные предполагают, коты проводят ассоциации между животными и их кличками. Когда они не совпадают, питомцы удивляются — это реакция выражается в более длительном просмотре изображения. «Это указывает на эффект обманутого ожидания», — пояснили исследователи.

Исследователи считают, что коты запоминают чужие клички ради конкуренции — животным важно знать, кого именно зовут поесть: их или кого-то другого. При этом коты, скорее всего, не различают имена хозяев: они не борются за еду с людьми, поэтому им нет смысла запоминать такую информацию.