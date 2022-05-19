Вероятно, животным помогают уникальные сенсорные клетки на языке.

Фотографии эксперимента, в рамках которого дельфинам давали образцы

Дельфины способны узнавать друзей и членов семьи, даже если не видят и не слышат их — по вкусу выделений сородичей. Это обнаружили исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Результаты своего эксперимента они опубликовали 18 мая в научном журнале Science Advances.

Учёные взяли образцы мочи дельфинов с курортов Dolphin Quest на Гавайях и Бермудах. Там животные тесно общаются с людьми и даже плавают вместе с посетителями, но живут в естественной среде обитания. Их обучили «сдавать анализы», что позволило исследователям собрать биологический материал.

Согласно результатам эксперимента, млекопитающие изучали образцы мочи дольше, если они принадлежали животным из их круга общения или если они сопровождались уникальным звуком, который дельфины используют как имя. Похожим образом японские учёные в апреле выяснили, что коты запоминают клички других питомцев.

Учёные также сделали вывод, что вкусовые ощущения дельфинов не похожи на ощущения других млекопитающих. Прошлые исследования показали, что в результате эволюции животные утратили большую часть основных вкусов — кислый, сладкий, умами и горький. «Но у дельфинов на языке есть необычные сенсорные клетки, которые, вероятно, помогают обнаружить индивидуальные вкусы других животных», — отметил Винсент Джаник, директор Шотландского института океана.