Наука

Учёные выяснили, что дельфины могут распознавать друг друга по вкусу мочи и других выделений Статьи редакции

Вероятно, животным помогают уникальные сенсорные клетки на языке.

Фотографии эксперимента, в рамках которого дельфинам давали образцы

Дельфины способны узнавать друзей и членов семьи, даже если не видят и не слышат их — по вкусу выделений сородичей. Это обнаружили исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Результаты своего эксперимента они опубликовали 18 мая в научном журнале Science Advances.

Учёные взяли образцы мочи дельфинов с курортов Dolphin Quest на Гавайях и Бермудах. Там животные тесно общаются с людьми и даже плавают вместе с посетителями, но живут в естественной среде обитания. Их обучили «сдавать анализы», что позволило исследователям собрать биологический материал.

Согласно результатам эксперимента, млекопитающие изучали образцы мочи дольше, если они принадлежали животным из их круга общения или если они сопровождались уникальным звуком, который дельфины используют как имя. Похожим образом японские учёные в апреле выяснили, что коты запоминают клички других питомцев.

Учёные также сделали вывод, что вкусовые ощущения дельфинов не похожи на ощущения других млекопитающих. Прошлые исследования показали, что в результате эволюции животные утратили большую часть основных вкусов — кислый, сладкий, умами и горький. «Но у дельфинов на языке есть необычные сенсорные клетки, которые, вероятно, помогают обнаружить индивидуальные вкусы других животных», — отметил Винсент Джаник, директор Шотландского института океана.

#новости #наука #дельфины

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20 комментариев
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Делакруа

Наблюдал нечто схожее у пользователей Твиттера.

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Трезвый рубин

и ТЖ

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TOMYMM

Ананас?

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Трезвый рубин

В жопу раз

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TOMYMM

Закончили упражнение

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Александр Коржуев

https://youtu.be/8gjNIPFtqIs

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Вирусный волк

Учёные выяснили, что пользователи TJ могут распознавать друг друга по вкусу спермы

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Вирусный волк

@Православие. Патриотизм.

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Пользователи ТЖ выяснили, что пользователи ТЖ могут распознавать друг друга по вкусу спермы.

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Крепкий динозавр

Так, ну давайте проводить двойное слепое рандомизированное исследование

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Виталий Лановой

получается рыбы в воду писают?

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Судебный нос

Чем больше узнаю о дельфинах - тем меньше они нравятся.

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TheVengord

прям как фанаты BMW?

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Бошкотряс Сепультурович

Благодаря ТЖ, узнал, что такое "умами".

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Крепкий динозавр

Умами Россию не понять

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.

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Нехороший месяц

так вот как на тж все узнают друг друга даже после смены ников и аватарок

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Крепкий динозавр

Влияние мочи на солнечные лучи

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Андрей Суржиков

Зашел почитать комментарии 😆

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Paul Filatov

вроде они рыбу фугу во рту зажимают и с ней плавают.
рыба выделяет чуть яд, от которого дельфин кайфует)

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