Из-за этого мопсы чаще других собак сталкиваются с проблемами со здоровьем.

Исследования Королевского ветеринарного колледжа показали , что британские мопсы почти в два раза чаще страдают от одного или нескольких заболеваний в год по сравнению с другими собаками. Их здоровье настолько плохое, что мопса «нельзя считать типичной собакой». Такие выводы учёные сделали на основе анализа показателей здоровья у 4 308 мопсов и 21 835 не-мопсов.

По мнению специалистов, причина проблемного здоровья — в слишком маленькой черепной коробке, в которую буквально «втиснут» мозг. Это вызывает множество проблем, в том числе проблемы с дыханием, кожей и спиной.

У мопсов заболеванием с самым высоким риском является брахицефальный обструктивный синдром дыхательных путей. Причем у «дизайнерской» породы (выведённой специально для выставок) вероятность этого заболевания была почти в 54 раза выше.

Из-за узких ноздрей мопсы «словно дышат через очень узкую соломинку». Это делает такие простые вещи, как дыхание, «намного сложнее». Обычный вид мопсов, когда они «улыбаются» и высовывают язык, как будто тяжело дыша, не является «радостным» выражением — так они просто пытаются дышать.