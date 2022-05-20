Учёные выяснили, что мозг мопсов «втиснут в слишком маленькую черепную коробку» Статьи редакции
Из-за этого мопсы чаще других собак сталкиваются с проблемами со здоровьем.
Исследования Королевского ветеринарного колледжа показали, что британские мопсы почти в два раза чаще страдают от одного или нескольких заболеваний в год по сравнению с другими собаками. Их здоровье настолько плохое, что мопса «нельзя считать типичной собакой». Такие выводы учёные сделали на основе анализа показателей здоровья у 4 308 мопсов и 21 835 не-мопсов.
По мнению специалистов, причина проблемного здоровья — в слишком маленькой черепной коробке, в которую буквально «втиснут» мозг. Это вызывает множество проблем, в том числе проблемы с дыханием, кожей и спиной.
У мопсов заболеванием с самым высоким риском является брахицефальный обструктивный синдром дыхательных путей. Причем у «дизайнерской» породы (выведённой специально для выставок) вероятность этого заболевания была почти в 54 раза выше.
Из-за узких ноздрей мопсы «словно дышат через очень узкую соломинку». Это делает такие простые вещи, как дыхание, «намного сложнее». Обычный вид мопсов, когда они «улыбаются» и высовывают язык, как будто тяжело дыша, не является «радостным» выражением — так они просто пытаются дышать.
Мопсы также подвержены более высокому риску инфекций кожных складок, поскольку у них больше кожи, чем им нужно для размера их лица. Это может стать причиной кожных инфекций, вызывающие болезненные ощущения и зуд.
Особенная форма хвоста, которая так нравится людям, на самом деле указывает на проблемы с позвоночником и риск смещения межпозвоночных дисков.
Однако исследование показало, что у мопсов снижен риск некоторых состояний, включая шумы в сердце и получение ран в результате драк, так как они менее агрессивны, чем другие собаки.
@Задержанный мопс F
@Мопс Император мозг не жмет?
Интересно проследить эволюционную цепочку в результате которой появилась данная порода. Как, почему.
Люди скрещивали самых уродливых и больных собак ,чтоб получился мопс
Извинись перед моей красоткой, а то ее старший братик пизды даст.
вроде это искуственно выведенные, вряд ли в природе бы они жили. человек намудил как декоративных
Ааа, тогда да, объясняется все сразу
В статье не совсем явно указано, стоило бы акцентировать.
Я вот этого не понимаю. Что значит искусственно выведены ? Учёные что-то нахуевертили в днк?
выше ответилиЛюди скрещивали самых уродливых и больных собак ,чтоб получился мопс
Гугли: "селекция", "искусственный отбор"
лень
У него хоть мозг есть, в отличие от тебя
у меня все наоборот, поэтому здоров, как бык
Контракт подписать не хотите?
я вообще не понимаю, почему подобное еще законно.
Многие собаки даже дышать нормально не могут, потому что их так дебильно скрестили.
И ведь мы решаем что такое Мопс, почему бы не вывести себе здорового мопса?
а с существующими мопсами что делать?
Ничего, запретить разводить и всё
Но понравится ли это самим мопсам? вв3 придёт оттуда, откуда не ждали
Понравится ли им чтобы их мозг умещался в череп?
Понравится ли другим собакам ДЫШАТЬ?
Понравится ли другим собакам не умиратть от рака с 100% вероятностью?
Нет, раз текущие мопсы страдают, значит и все остальные мопсы тоже должны
логично
Можно стерилизовать, чтоб не размножались
Такие работы уже ведутся. Есть мопсики с длинными мордами. Ну относительно длинными.
Ой чего нашел!
Смотрите кто втискивает черепную коробку
Если мопс хрипит как гад, это Путин виноват
готовый слоган «Если мопс хрипит как гад, это Путин виноват!!!»
Путин мопс!
мутин попс!
Поэтому у них так сильно выпучены глаза?
Чтобы лучше видеть тебя
Моему моему 8 лет. С дыханием все в порядке. Не храпит, рот не открывает. Подвижный, с удовольствием гоняется за воронами, собаками и велосипедистами. Главное - держать в " черном теле" . Не перекармливать, потому что они " жрут пока не лопнут".
И все эти проблеммы из за лишнего веса.
P.S. Насколько я знаю мопсы произошли от собак- охранников храмов в Китае.
вывели мутантов и умиляются им
Значит Путин мопс?
Привет, вы че ахуели?
https://youtu.be/Y_6fqQDYTJk
Хоть у кого-то есть мозг
у ватников зато наоборот
Я знаю некоторых людей, которым тоже череп жмёт.