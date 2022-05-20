Наука

Учёные выяснили, что мозг мопсов «втиснут в слишком маленькую черепную коробку» Статьи редакции

Из-за этого мопсы чаще других собак сталкиваются с проблемами со здоровьем.

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Getty

Исследования Королевского ветеринарного колледжа показали, что британские мопсы почти в два раза чаще страдают от одного или нескольких заболеваний в год по сравнению с другими собаками. Их здоровье настолько плохое, что мопса «нельзя считать типичной собакой». Такие выводы учёные сделали на основе анализа показателей здоровья у 4 308 мопсов и 21 835 не-мопсов.

По мнению специалистов, причина проблемного здоровья — в слишком маленькой черепной коробке, в которую буквально «втиснут» мозг. Это вызывает множество проблем, в том числе проблемы с дыханием, кожей и спиной.

У мопсов заболеванием с самым высоким риском является брахицефальный обструктивный синдром дыхательных путей. Причем у «дизайнерской» породы (выведённой специально для выставок) вероятность этого заболевания была почти в 54 раза выше.

Из-за узких ноздрей мопсы «словно дышат через очень узкую соломинку». Это делает такие простые вещи, как дыхание, «намного сложнее». Обычный вид мопсов, когда они «улыбаются» и высовывают язык, как будто тяжело дыша, не является «радостным» выражением — так они просто пытаются дышать.

Мопсы также подвержены более высокому риску инфекций кожных складок, поскольку у них больше кожи, чем им нужно для размера их лица. Это может стать причиной кожных инфекций, вызывающие болезненные ощущения и зуд.

Особенная форма хвоста, которая так нравится людям, на самом деле указывает на проблемы с позвоночником и риск смещения межпозвоночных дисков.

Однако исследование показало, что у мопсов снижен риск некоторых состояний, включая шумы в сердце и получение ран в результате драк, так как они менее агрессивны, чем другие собаки.

#биология #новости

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42 комментария
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Намерен Макс
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Мне только спросить

@Задержанный мопс F

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ДЕДос Атака

@Мопс Император мозг не жмет?

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Уверенный кран

Интересно проследить эволюционную цепочку в результате которой появилась данная порода. Как, почему.

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Duzel Benz

Люди скрещивали самых уродливых и больных собак ,чтоб получился мопс

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Chesse

Извинись перед моей красоткой, а то ее старший братик пизды даст.

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ДЕДос Атака

вроде это искуственно выведенные, вряд ли в природе бы они жили. человек намудил как декоративных

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Уверенный кран

Ааа, тогда да, объясняется все сразу

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Функциональный Мика
«дизайнерской» породы (выведённой специально для выставок)

В статье не совсем явно указано, стоило бы акцентировать.

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Международный танк88

Я вот этого не понимаю. Что значит искусственно выведены ? Учёные что-то нахуевертили в днк?

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FrozenYogurt
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Пыхнувший кот

выше ответили

Люди скрещивали самых уродливых и больных собак ,чтоб получился мопс
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Гугли: "селекция", "искусственный отбор"

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Международный танк88

лень

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Городской сумасшедший

У него хоть мозг есть, в отличие от тебя

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Ху Эмай

у меня все наоборот, поэтому здоров, как бык

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Гордый микрофон

Контракт подписать не хотите?

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Tannim

я вообще не понимаю, почему подобное еще законно.

Многие собаки даже дышать нормально не могут, потому что их так дебильно скрестили.

И ведь мы решаем что такое Мопс, почему бы не вывести себе здорового мопса?

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Киевский американец

а с существующими мопсами что делать?

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Дмитрий Зуев

Ничего, запретить разводить и всё

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Qqshka

Но понравится ли это самим мопсам? вв3 придёт оттуда, откуда не ждали

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Tannim

Понравится ли им чтобы их мозг умещался в череп?

Понравится ли другим собакам ДЫШАТЬ?

Понравится ли другим собакам не умиратть от рака с 100% вероятностью?

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Секретный Кирилл

Нет, раз текущие мопсы страдают, значит и все остальные мопсы тоже должны

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Киевский американец

логично

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Можно стерилизовать, чтоб не размножались

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Chesse

Такие работы уже ведутся. Есть мопсики с длинными мордами. Ну относительно длинными.

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musoka

Ой чего нашел!
Смотрите кто втискивает черепную коробку
Если мопс хрипит как гад, это Путин виноват

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Всемирный хот-дог

готовый слоган «Если мопс хрипит как гад, это Путин виноват!!!»

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1pizdyai
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1pizdyai
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1pizdyai
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musoka

Путин мопс!
мутин попс!

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Идеальный меч

Поэтому у них так сильно выпучены глаза?

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Жы Dogolonoga

Чтобы лучше видеть тебя

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oleg stolyarov

Моему моему 8 лет. С дыханием все в порядке. Не храпит, рот не открывает. Подвижный, с удовольствием гоняется за воронами, собаками и велосипедистами. Главное - держать в " черном теле" . Не перекармливать, потому что они " жрут пока не лопнут".
И все эти проблеммы из за лишнего веса.
P.S. Насколько я знаю мопсы произошли от собак- охранников храмов в Китае.

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Ауф

вывели мутантов и умиляются им

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Michael Konovalov

Значит Путин мопс?

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Выдающийся рубин

Привет, вы че ахуели?

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Eugene Sanberg

https://youtu.be/Y_6fqQDYTJk

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Городской сумасшедший

Хоть у кого-то есть мозг

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Кот Cerny

у ватников зато наоборот

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Голубой вагон бежит

Я знаю некоторых людей, которым тоже череп жмёт.

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