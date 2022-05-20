Заболевания фиксируют в Европе и Америке, но, похоже, вирус не особо заразен, переносится не очень тяжело и приводит к смерти в 3-6% (а то и меньше) случаев.

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Образец обезьяньей оспы, взятый в 2003 году, CDC

С начала мая в мировых СМИ обсуждают случаи заболевания обезьяньей оспой в Европе и Америке. С тех пор заражённых обнаружили как минимум в десяти странах, в числе которых США, Австралия, Англия и Германия. А 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о созыве экстренной встречи экспертов для обсуждения вспышки заболевания.

Обезьянья оспа — это не новое заболевание. Например, в США ещё в 2003 году зафиксировали 47 случаев заболевания в шести штатах. Все люди, инфицированные тогда, заболели после контакта с домашними луговыми собачками, жившими рядом с завезёнными из Ганы мелкими млекопитающими. Те случаи стали первыми, когда оспу обезьян выявили у человека за пределами Африки. На самом континенте же вспышки случаются регулярно.

В России, по данным профильного ведомства, пока что не зафиксировано ни одного случая заражения обезьяньей оспой. TJ рассказывает главное о заболевании.

Что такое обезьянья оспа

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое встречается главным образом в тропических лесах Центральной и Западной Африки и иногда заносится в другие регионы. Болезнь получила название в 1958 году, когда в колониях обезьян, содержащихся для исследований, произошли две вспышки оспенного заболевания.

Заболевание можно выявить с помощью ПЦР-теста из кожных выделений. Известно, что оно передаётся человеку при тесном контакте с инфицированным человеком или животным или с материалами, заражёнными вирусом — например, полотенцами. От одного человека к другому вирус передаётся при тесном контакте с очагами поражения, биологическими жидкостями, а также воздушно-капельным путём.

Клиническая картина оспы обезьян напоминает натуральную оспу, которая считается побеждённым заболеванием с 1980-х годов: лихорадка, сыпь и увеличение лимфатических узлов. При этом современный вирус менее заразен, а его коэффициент летальности, по данным ВОЗ, составляет около 3-6%, хотя в некоторые вспышки он и доходил до 11%. Для сравнения: от натуральной оспы умирали до 30% заболевших.

Инкубационный период обезьяньей оспы обычно длится от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти до 21 дня. Симптомы длятся от двух до четырёх недель. Тяжелые случаи чаще встречаются среди детей.

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Осложнения оспы обезьян могут включать вторичные инфекции, бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию роговицы с последующей потерей зрения. Степень, в которой может возникнуть бессимптомная инфекция, пока неизвестна.

Как защититься от обезьяньей оспы

В целом, рекомендации по профилактике схожи с коронавирусными. Обычные бытовые дезинфицирующие средства могут убить вирус оспы обезьян, в местах скопления людей стоит носить маски.

Вакцинация против натуральной оспы на 85% эффективна для предотвращения оспы обезьян, в случае же заражения болезнь проходит в более лёгкой форме. Вот только массовая прививочная кампания против натуральной оспы закончилась в 80-е годы, а значит люди старше 40-50 лет (в зависимости от страны), беззащитны перед вирусом. При этом специфического лечения от заболевания нет — только симпотматическое.

Сейчас оригинальные противооспенные вакцины (первого поколения) больше недоступны для широкой публики. Некоторые сотрудники лабораторий или медицинские работники, возможно, получили более позднюю вакцину против оспы, чтобы защитить себя в случае контакта с образцами на рабочем месте.

Содержание скрыто Показать ВОЗ

В 2019 году для профилактики оспы обезьян одобрили новую вакцину на основе модифицированного аттенуированного вируса коровьей оспы (штамм Ankara). Это двухдозовая вакцина, доступность которой остаётся ограниченной.

Существует также вакцина против оспы, производимая компанией Bavarian Nordic (известна как Jynneos в США и Imvanex в Великобритании), но её использование сейчас одобрено только в Британии.

Случаи заражения обезьяньей оспой — сейчас и в прошлом

7 мая Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило о первом зафиксированном случае заражения оспой обезьян в стране. Предположительно, британец мог заразиться после поездки в Нигерию. Оттуда же вирус, вероятно, привезли вирус жители нескольких европейских стран — заболевание также обнаружили в Испании, Португалии, Германии, Италии, Франции и Швеции.

18 мая заболевание обнаружили у жителя США, который вернулся в страну после поездки в Канаду: это означает, что заразиться оспой, похоже, уже можно далеко за пределам африканского континента, и проблема приобретает мировой масштаб. Но не всё так страшно.

Это далеко не первый случай обнаружения заболевания в Америке— сейчас специалисты наблюдают за шестью пациентами, ещё в прошлом году обезьянью оспу нашли у двух туристов, вернувшихся из Нигерии, также вспышка случалась в 2003 году. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Нигерии с 2017 года зарегистрировали более 450 случаев инфицирования, как минимум в восьми случаях болезнь «уезжала» с заражённым за пределы страны.

В Англии и Сингапуре болезнь диагностировали в 2019 году, ещё один случай задокументировали в Израиле в 2018.

Большинство вспышек оспы обезьян произошло в Африке. Помимо Нигерии, с 1970 года их регистрировали в девяти других странах Центральной и Западной Африки.

Обезьянья оспа может быть серьёзной инфекцией, смертность от этого типа вируса составляла около 1% при других вспышках. Вспышки часто происходят в условиях с низким уровнем дохода и ограниченным доступом к медицинской помощи. Майкл Хед старший научный сотрудник в глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона в Великобритании

Ситуация с обезьяньей оспой в России

По данным Роспотребнадзора, в России никогда не было случаев заражения вирусом, а риск завоза инфекции «оценивается как низкий».

С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Роспотребнадзор

В ведомстве сообщили РИА «Новостям», что для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» оперативно создал автономную тест-систему и провёл её лабораторные испытания. Тест можно проводить во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного».

В России вакцинируют только медицинских работников, которые могут столкнуться с натуральной оспой или оспой обезьян (речь идёт об эпидемиологах, инфекционистах и вирусологах), а также людей, находившихся в контакте с пациентом (или вещами пациента), у которого может быть оспа.

По информации «Медузы», в стране зарегистрировано четыре вакцины от оспы, ещё одна — в процессе регистрации. Две из них производятся в форме таблеток, используются только для ревакцинации и применяются лишь у взрослых. Две другие вводятся с помощью шприца или наносятся на кожу (её повреждают иглой или «оспопрививательным пером», чтобы раствор впитался).

Что ожидать дальше и какие домыслы вокруг вируса уже появились

20 мая Telegraph стало известно, что ВОЗ созывает экстренное совещание, так как количество случаев заболевания обезьяньей оспой в Великобритании «удваивается».

По всей видимости, встреча будет лишь консультативной. Приведёт ли она к появлению каких либо новых правил и как будет дальше обстоять дела с заражаемостью, неизвестно.

По данным Telegraph, на совещании ВОЗ «основными темами для разговора будут способы распространения вируса, необычно высокая распространённость среди геев и бисексуальных мужчин, а также ситуация с вакцинацией».

Госсекретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Саджид Джавиж, говоря о 11 случаях заражения в стране, написал в твиттере: «Большинство случаев лёгкие, и я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы вакцин, которые эффективны против оспы обезьян».

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, ещё в начале нулевых случаи заражения включали людей, которые идентифицировали себя как «мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами». Сейчас ряд подтверждённых случаев в Британии также обнаружен среди мужчин, которые занимались сексом с другими мужчинами.

Эксперт по ИППП (инфекциям, передающимся половым путём) и руководитель группы Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании Матео Прохазка считает, что вирус может распространяться половым путём аналогично сифилису, поскольку открытые раны на гениталиях и вокруг них заразны, а кожный контакт позволяет вирусу распространяться. При этом чиновники британского здравоохранения настоятельно рекомендуется обращать особое внимание на любые новые высыпания или поражения на теле, особенно на их гениталиях, конкретно геям и бисексуальным мужчинам.