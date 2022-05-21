Наука

Starliner от Boeing без экипажа пристыковался к МКС. На корабле планируют доставлять астронавтов Статьи редакции

Это второй тестовый полёт космического корабля.

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NASA

Космический корабль Starliner от Boeing произвёл стыковку с Международной космической станцией спустя сутки после старта. Об этом сообщает NASA.

Это произошло в ночь на 21 мая, в 03:28 по московскому времени, в автоматическом режиме. На борту пилотируемого корабля без экипажа — 360 килограммов полезных грузов.

Starliner пробудет на станции до десяти дней, после чего вернётся на Землю. Если всё пройдёт успешно, то корабль сможет перейти к полётам с астронавтами и доставлять их на МКС поочерёдно cо SpaceX.

Запуск Starliner

Больше прочитать о Starliner можно на:

#новости #starliner #космос

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10 комментариев
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АГА ЗВЕЗД-ТО НЕ ВИДНО ОПЯТЬ НА ЧЕРНОМ ФОНЕ СНИМАЮТ

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Лягуха Квакуха

И сверху веревочку видно, на которой моделька висит)

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Пiгулка

360 кг полезных грузов - это наборы для пинг-понга и комиксы, или чем они там занимаются?

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Michael Konovalov

Иконы для российских астронавтов.

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MMM123

Чистые носки и трусы, кока-кола и туалетная бумага для американцев. Русским - красное знамя, рулон колорадской ленты и последние речи хуйла.

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Eugene

Как-то долго вторую попытку готовили.

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Иван Кучеренко

Лет через 50 будут летать с логотипами от "Яндекс Еды", "Глово" и прочих)

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Дмитрий

А у нас военный спутник упал (

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пепси

похуй

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пепси

👉👌

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