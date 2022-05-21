Это второй тестовый полёт космического корабля.

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NASA

Космический корабль Starliner от Boeing произвёл стыковку с Международной космической станцией спустя сутки после старта. Об этом сообщает NASA.

Это произошло в ночь на 21 мая, в 03:28 по московскому времени, в автоматическом режиме. На борту пилотируемого корабля без экипажа — 360 килограммов полезных грузов.

Starliner пробудет на станции до десяти дней, после чего вернётся на Землю. Если всё пройдёт успешно, то корабль сможет перейти к полётам с астронавтами и доставлять их на МКС поочерёдно cо SpaceX.

Запуск Starliner