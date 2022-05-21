Starliner от Boeing без экипажа пристыковался к МКС. На корабле планируют доставлять астронавтов Статьи редакции
Это второй тестовый полёт космического корабля.
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Космический корабль Starliner от Boeing произвёл стыковку с Международной космической станцией спустя сутки после старта. Об этом сообщает NASA.
Это произошло в ночь на 21 мая, в 03:28 по московскому времени, в автоматическом режиме. На борту пилотируемого корабля без экипажа — 360 килограммов полезных грузов.
Starliner пробудет на станции до десяти дней, после чего вернётся на Землю. Если всё пройдёт успешно, то корабль сможет перейти к полётам с астронавтами и доставлять их на МКС поочерёдно cо SpaceX.
Больше прочитать о Starliner можно на:
АГА ЗВЕЗД-ТО НЕ ВИДНО ОПЯТЬ НА ЧЕРНОМ ФОНЕ СНИМАЮТ
И сверху веревочку видно, на которой моделька висит)
360 кг полезных грузов - это наборы для пинг-понга и комиксы, или чем они там занимаются?
Иконы для российских астронавтов.
Чистые носки и трусы, кока-кола и туалетная бумага для американцев. Русским - красное знамя, рулон колорадской ленты и последние речи хуйла.
Как-то долго вторую попытку готовили.
Лет через 50 будут летать с логотипами от "Яндекс Еды", "Глово" и прочих)
А у нас военный спутник упал (
похуй
👉👌