Наука

Учёные обнаружили, что у диких шимпанзе есть язык — в их словарном запасе около 400 «фраз» Статьи редакции

Исследователи услышали сотни уникальных «фраз», прослушав более чем 900 часов записей общения диких шимпанзе.

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Taï Chimpanzee

Группа учёных из Германии, Франции и Швейцарии обнаружила, что дикие шимпанзе при общении издают звуки в определённой последовательности — вероятно, так они «произносят» целые фразы или даже предложения. Исследователи выявили закономерности, наблюдая за 46 взрослыми особями в национальном парке Таи в Кот-д’Ивуаре. За два года набралось более 900 часов записей.

Дикие шимпанзе строят свои крики из нескольких отдельных звуков, похожих на буквы: хрюканье, улюлюканье, лай, крик и рёв. Животные могут произносить каждый звук отдельно, либо издавать их последовательно.

Новое исследование показало, что шимпанзе особенно любят несколько комбинаций: уханье-уханье-хрюканье, уханье-уханье-уханье и уханье-уханье-уханье-крик. Всего учёные насчитали около 400 используемых шимпанзе комбинаций.

Пока специалисты не смогли расшифровать их значение, но выявили, что порядок последовательности имеет значение: одни звуки шимпанзе обычно шли в начале фраз, а другие всегда помещались в конец.

Кроме того, для понимания «речи» шимпанзе необходимо учитывать контекст: например, вполне возможно, что улюлюканье в ответ на появление хищника имеет несколько иной тон и значение, чем улюлюканье при встрече родственников.

#биология #обезьяны

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16 комментариев
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Правильный торшер
в их словарном запасе около 400 «фраз»

Ого! Больше, чем у скабеевой

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Arugin

Больше чем у Захаровой.

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Гибкий пришелец
Ученые обнаружили, что у диких шимпанзе есть хрюканина - они фильтруют около 400 «фраз»
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Андрей Лагутин
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Усталый хичхакер
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Эммануэль Макрон. Звони обниму
Пока специалисты не смогли расшифровать их значение

Честно говоря, не тянет на новость науки 2022
То, что животные общаются, известно уже давно

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Гибкий пришелец

известно из комментариев на пикабу

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Lib Tech

А как оспу лечить они не рассказали??

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Vasily Mordovin
уханье-уханье-хрюканье, уханье-уханье-уханье и уханье-уханье-уханье-крик
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Antonio De

...

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Городской сумасшедший

Любимая фраза обезьян - "При чём тут Путин?"

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Суслик от Бублика

что-то про бесконечность еще.

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Городской сумасшедший

Есть ещё тема плоской земли

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H8isGR8

Зря вы хрюкаете

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Keglin

№2

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Кот Cerny

получается шимпанзе умнее ватников?!

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