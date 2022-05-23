Исследователи услышали сотни уникальных «фраз», прослушав более чем 900 часов записей общения диких шимпанзе.

{"id":630922,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":630922,"gtm":null} 705 просмотров

Taï Chimpanzee

Группа учёных из Германии, Франции и Швейцарии обнаружила, что дикие шимпанзе при общении издают звуки в определённой последовательности — вероятно, так они «произносят» целые фразы или даже предложения. Исследователи выявили закономерности, наблюдая за 46 взрослыми особями в национальном парке Таи в Кот-д’Ивуаре. За два года набралось более 900 часов записей.

Дикие шимпанзе строят свои крики из нескольких отдельных звуков, похожих на буквы: хрюканье, улюлюканье, лай, крик и рёв. Животные могут произносить каждый звук отдельно, либо издавать их последовательно.

Новое исследование показало, что шимпанзе особенно любят несколько комбинаций: уханье-уханье-хрюканье, уханье-уханье-уханье и уханье-уханье-уханье-крик. Всего учёные насчитали около 400 используемых шимпанзе комбинаций.

Пока специалисты не смогли расшифровать их значение, но выявили, что порядок последовательности имеет значение: одни звуки шимпанзе обычно шли в начале фраз, а другие всегда помещались в конец.