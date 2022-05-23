Учёные обнаружили, что у диких шимпанзе есть язык — в их словарном запасе около 400 «фраз» Статьи редакции
Исследователи услышали сотни уникальных «фраз», прослушав более чем 900 часов записей общения диких шимпанзе.
Группа учёных из Германии, Франции и Швейцарии обнаружила, что дикие шимпанзе при общении издают звуки в определённой последовательности — вероятно, так они «произносят» целые фразы или даже предложения. Исследователи выявили закономерности, наблюдая за 46 взрослыми особями в национальном парке Таи в Кот-д’Ивуаре. За два года набралось более 900 часов записей.
Дикие шимпанзе строят свои крики из нескольких отдельных звуков, похожих на буквы: хрюканье, улюлюканье, лай, крик и рёв. Животные могут произносить каждый звук отдельно, либо издавать их последовательно.
Новое исследование показало, что шимпанзе особенно любят несколько комбинаций: уханье-уханье-хрюканье, уханье-уханье-уханье и уханье-уханье-уханье-крик. Всего учёные насчитали около 400 используемых шимпанзе комбинаций.
Пока специалисты не смогли расшифровать их значение, но выявили, что порядок последовательности имеет значение: одни звуки шимпанзе обычно шли в начале фраз, а другие всегда помещались в конец.
Кроме того, для понимания «речи» шимпанзе необходимо учитывать контекст: например, вполне возможно, что улюлюканье в ответ на появление хищника имеет несколько иной тон и значение, чем улюлюканье при встрече родственников.
Ого! Больше, чем у скабеевой
Больше чем у Захаровой.
Честно говоря, не тянет на новость науки 2022
То, что животные общаются, известно уже давно
известно из комментариев на пикабу
А как оспу лечить они не рассказали??
...
Любимая фраза обезьян - "При чём тут Путин?"
что-то про бесконечность еще.
Есть ещё тема плоской земли
Зря вы хрюкаете
№2
получается шимпанзе умнее ватников?!