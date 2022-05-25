Наука

NASA со спутника заснял извержение подводного вулкана Кавачи в центре Тихого океана Статьи редакции

Вулкан известен тем, что в его кратере живёт большая популяция акул-молотов.

NASA

NASA опубликовал изображение со спутника Landsat 9, на котором видно извержение одного из самых активных подводных вулканов Тихого океана, вулкана Кавачи. Согласно Смитсоновской программе глобального вулканизма, он вступил в фазу извержения в октябре 2021 года, а спутниковые данные показали обесцвеченную воду вокруг Кавачи в течение нескольких дней в апреле и мае 2022 года.

Вулкан интересен не только сейсмологам, но и биологам. Научная экспедиция 2015 года обнаружила там два вида акул, в том числе акул-молотов, живущих в затопленном кратере. Теперь же их судьба неизвестна. Исследователи в 2015 году также нашли уникальные микробные сообщества, которые процветают на вулканической сере.

NASA

До этой недавней активности в Кавачи крупные извержения также наблюдались в 2014 и 2017 годах. Вулкан извергается почти непрерывно, и жители близлежащих обитаемых островов часто сообщают о видимом паре и пепле.

#вулканы #nasa #новости

245 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
Окончательный чувак
Вулкан известен тем, что в его кратере живёт большая популяция акул-молотов

Теперь известен тем, что там большое количество сваренного мяса

Ответить
Развернуть ветку
Неясный космос

большой популяции акул-молотов

Ответить
Развернуть ветку
Прошедший теркин30см

Очередной пиздеж, чтобы скрыть подводные ядерные взрывы, проводимые США

Ответить
Развернуть ветку
Даулет Тургалиев
Ответить
Развернуть ветку
Окончательный чувак

Новый национальный казахский головной убор?) Прости

Ответить
Развернуть ветку
Денис Пронин

вот этот тоже?

(видео: Игорь Острецов. Фукусима - дело рук США)

https://www.youtube.com/watch?v=dxyKDjg9f5s

Ответить
Развернуть ветку
Психологический калькулятор

Да это Спандж Боб и ктулху попёрдывают прост

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null