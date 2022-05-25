Вулкан известен тем, что в его кратере живёт большая популяция акул-молотов.

NASA

NASA опубликовал изображение со спутника Landsat 9, на котором видно извержение одного из самых активных подводных вулканов Тихого океана, вулкана Кавачи. Согласно Смитсоновской программе глобального вулканизма, он вступил в фазу извержения в октябре 2021 года, а спутниковые данные показали обесцвеченную воду вокруг Кавачи в течение нескольких дней в апреле и мае 2022 года.

Вулкан интересен не только сейсмологам, но и биологам. Научная экспедиция 2015 года обнаружила там два вида акул, в том числе акул-молотов, живущих в затопленном кратере. Теперь же их судьба неизвестна. Исследователи в 2015 году также нашли уникальные микробные сообщества, которые процветают на вулканической сере.

NASA

До этой недавней активности в Кавачи крупные извержения также наблюдались в 2014 и 2017 годах. Вулкан извергается почти непрерывно, и жители близлежащих обитаемых островов часто сообщают о видимом паре и пепле.