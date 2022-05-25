Марсоход InSight прислал «прощальное» селфи — у него заканчивается энергия Статьи редакции
Зонд больше не сможет фотографировать себя. Он соберёт последние данные и отключится до конца 2022 года.
NASA поделилось «прощальным» селфи марсохода InSight. Аппарат при помощи роботизированной руки сделал несколько снимков себя в различных положениях, после чего фотографии объединили.
На изображении видно, как на солнечных панелях марсианского зонда скопилось много пыли. Из-за неё InSight не может генерировать достаточного количества энергии, чтобы продолжать работать.
В мае 2022 года марсоход переведут в экономичный режим сбора информации. Аппарат больше не сможет делать снимки и потратит всю оставшуюся энергию на то, чтобы собрать как можно больше научных данных перед тем, как навсегда отключиться.В NASA рассчитывают, что InSight полностью прекратит работу до конца 2022 года. Однако астрономы подчеркнули, что это может случиться и раньше — всё зависит от климата и мощи пылевых бурь.
InSight совершил посадку на поверхности Марса 26 ноября 2018 года. За время своей работы марсоход зафиксировал 1313 марсотрясений, в том числе крупнейшее, которое случилось в мае 2022-го.
Другие многочисленные снимки, сделанные марсоходом, можно посмотреть на сайте NASA.
То чувство, когда ты немножко этот марсоход.
Я чего-то ржу с "марсотрясение", в принципе логично, но все же. Думала, что землетрясение от того что земля под ногами трясется, а не планета Земля.
Не хочется придираться к мелочам, но немного странно называть "марсоходом", неподвижный зонд. Сама Наса называет его "robotic lander".
Только это не марсоход, а посадочный модуль
бесплатный совет для наса - можно поставить на краях солнечных панелей выдуватели воздуха
Не прокатит, слишком мелкая пыль, которая как раз и носится во время марсианских пылевых бурь, прилипает и магнитится будь здоров.
А может дворники могут сделать? Типа как на автомобиле
Хорошо что у АвтоВАЗа есть эта технология
Энергии много тратиться будет наверно. Я не инженегр, но могу предположить, что конструкция солнечных панелей не позволяет по ним шмыгать дворниками, они и так сильно хрупкие
поэтому и совет бесплатный
Я всегда говорил что в НАСЕ дебилы работают
Прощай малыш, очень жалко , хнык
Не пойму то ли обезьянья оспа добралась до марса, толи на марсе зарождается теория Дарвина🤔
Следующий марсоход будет с дворником