Зонд больше не сможет фотографировать себя. Он соберёт последние данные и отключится до конца 2022 года.

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NASA поделилось «прощальным» селфи марсохода InSight. Аппарат при помощи роботизированной руки сделал несколько снимков себя в различных положениях, после чего фотографии объединили.

На изображении видно, как на солнечных панелях марсианского зонда скопилось много пыли. Из-за неё InSight не может генерировать достаточного количества энергии, чтобы продолжать работать.

В мае 2022 года марсоход переведут в экономичный режим сбора информации. Аппарат больше не сможет делать снимки и потратит всю оставшуюся энергию на то, чтобы собрать как можно больше научных данных перед тем, как навсегда отключиться.В NASA рассчитывают, что InSight полностью прекратит работу до конца 2022 года. Однако астрономы подчеркнули, что это может случиться и раньше — всё зависит от климата и мощи пылевых бурь.

InSight совершил посадку на поверхности Марса 26 ноября 2018 года. За время своей работы марсоход зафиксировал 1313 марсотрясений, в том числе крупнейшее, которое случилось в мае 2022-го.

Другие многочисленные снимки, сделанные марсоходом, можно посмотреть на сайте NASA.

Последнее селфи марсохода InSight

Первое селфи

Второе селфи

Первые фото

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Серия снимков на закате