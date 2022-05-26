Экипажа на борту не было. Следующий полёт запланирован с астронавтами.

{"id":633484,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":633484,"gtm":null} 116 просмотров

В США завершился второй тестовый полет космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Он вернулся с МКС, приземлившись в Нью-Мексико с помощью трёх парашютов и шести подушек безопасности.

Этот полёт продемонстрировал, что корабль готов к отправке с астронавтами — его успешно запустили 19 мая на ракете United Launch Alliance Atlas V, состыковали с МКС и вернули на Землю без повреждений. Все три этапа впервые прошли успешно. Без небольших трудностей не обошлось — у корабля были неполадки с работой двигателей, которые используют для манёвров в космосе.

NASA @NASA Touchdown, #Starliner . At 6:49pm ET (22:49 UTC), @BoeingSpace 's spacecraft landed at White Sands Space Harbor, New Mexico. Today's return from the @Space_Station marks the end of Orbital Flight Test-2, a demo providing data to help certify it to carry astronauts.

Корабль доставил на МКС 360 килограммов полезных грузов для находящихся там астронавтов.

Теперь пуск планируют провести с астронавтами. После этого Starliner поочерёдно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять экипаж на МКС.