Наука
Нежный турник

Космический корабль Boeing Starliner вернулся на Землю после второго тестового полёта. Он впервые пристыковался к МКС Статьи редакции

Экипажа на борту не было. Следующий полёт запланирован с астронавтами.

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В США завершился второй тестовый полет космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Он вернулся с МКС, приземлившись в Нью-Мексико с помощью трёх парашютов и шести подушек безопасности.

Этот полёт продемонстрировал, что корабль готов к отправке с астронавтами — его успешно запустили 19 мая на ракете United Launch Alliance Atlas V, состыковали с МКС и вернули на Землю без повреждений. Все три этапа впервые прошли успешно. Без небольших трудностей не обошлось — у корабля были неполадки с работой двигателей, которые используют для манёвров в космосе.

NASA @NASA
Touchdown, #Starliner. At 6:49pm ET (22:49 UTC), @BoeingSpace's spacecraft landed at White Sands Space Harbor, New Mexico. Today's return from the @Space_Station marks the end of Orbital Flight Test-2, a demo providing data to help certify it to carry astronauts.

Корабль доставил на МКС 360 килограммов полезных грузов для находящихся там астронавтов.

Теперь пуск планируют провести с астронавтами. После этого Starliner поочерёдно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять экипаж на МКС.

Во время первого полёта 20 декабря 2019 года Starliner отклонился от маршрута из-за проблем с программным обеспечением, вышел на нештатную орбиту и не смог пристыковаться к МКС.

#космос

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3 комментария
boqdanovski

Чувствуете, да?

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Неизвестный фонарь
Все три этапа впервые прошли успешно

Отлично!

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Квадратный хот-дог

А как же….

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