Космический корабль Boeing Starliner вернулся на Землю после второго тестового полёта. Он впервые пристыковался к МКС Статьи редакции
Экипажа на борту не было. Следующий полёт запланирован с астронавтами.
В США завершился второй тестовый полет космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Он вернулся с МКС, приземлившись в Нью-Мексико с помощью трёх парашютов и шести подушек безопасности.
Этот полёт продемонстрировал, что корабль готов к отправке с астронавтами — его успешно запустили 19 мая на ракете United Launch Alliance Atlas V, состыковали с МКС и вернули на Землю без повреждений. Все три этапа впервые прошли успешно. Без небольших трудностей не обошлось — у корабля были неполадки с работой двигателей, которые используют для манёвров в космосе.
Корабль доставил на МКС 360 килограммов полезных грузов для находящихся там астронавтов.
Теперь пуск планируют провести с астронавтами. После этого Starliner поочерёдно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять экипаж на МКС.
Во время первого полёта 20 декабря 2019 года Starliner отклонился от маршрута из-за проблем с программным обеспечением, вышел на нештатную орбиту и не смог пристыковаться к МКС.
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