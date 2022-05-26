Люди, построившие Стоунхендж, ели сырые органы крупного рогатого скота и делились остатками с собаками Статьи редакции
Учёные выяснили это по окаменелым остаткам фекалий.
Окаменелые экскременты, которым около 4500 лет, обнаружили в английском поселении Дюррингтон Уоллс, где предположительно жили люди, построившие Стоунхендж. В поселении проживало несколько тысяч человек, которые сезонно приезжали туда для возведения каменных столбов.
Пирс Митчелл из Кембриджского университета и его команда проанализировали 19 фекальных окаменелостей и определили, что некоторые из них принадлежали людям, а некоторые собакам. Когда они рассмотрели фекалии под микроскопом, то увидели яйца паразита — капилляриевидного червя. Это позволило им сделать вывод, что экскременты принадлежат людям, употреблявшим в пищу сырые органы зараженного крупного рогатого скота, сообщает New Scientist.
«Мы знаем, что они ели внутренние органы, например, печень, где обычно живет этот паразит, и они также кормили им своих собак, потому что у собак был тот же вид паразита», — пишет Митчелл. Жители деревни, вероятно, употребляли недостаточно тщательно приготовленное мясо — при термической обработке яйца паразитов должны были повредиться.
Один образец собачьих экскрементов содержал яйца ленточного червя пресноводной рыбы, что, по словам Митчелла, является особенно интригующей находкой, поскольку в поселении обычно рыбу не ели. Он считает, что сырую рыбу доставили из далекой деревни для пиршества в Стоунхендже, а потом скормили собаке.
«Исследование показывает, что тысячи лет назад люди жили с животными-компаньонами. Они и тогда относились к собакам как к членам семьи. Таких доказательств у нас раньше не было», — отмечает Митчелл.
Зато у них духовность и скрепы были огогого! Шлакоблоки сами в круг складывались
вот им делать нехуй было.
ТЖ ещё не было ж
он про учёных
учёные, вам делать больше нехуй, кроме как в говне копаться?
пацаны, построившие Стоунхендж, к вам вопросов нет, красавчики
даже не знаю, что хуже, это или сидеть на ТЖ
ну второе, там хоть польза - собачки накормленьі
Бля
Я думал это шишки
Не ешь жёлтый снег и не кури окаменевшие фекалии.
Гриндер сломался бы, я бы что-то заподозрил
а так-то кури.
а чего гриндер, пальцами не?
А зачем пальцами, если можно гриндер О_о
Он гораздо сильнее измельчает, экономия материала
«экономия материала»
Спорно)
Интересно, почему фекалии каменеют...
Тонко. Я не сразу понял.
кальцификация же
а почему не разлагаются?
Надо декальцифицировать
да неужели?
то что надо узнать в час ночи.
автор приятного аппетита
офигеть у тебя поздно
Вот так и тжшники через 4500 лет оставят что-то значимое для человечества
надеюсь не яица глистов
Просто они мало по времени готовили мясо. Тогда ещё не знали, что надо хорошо пропекать. Немного подрумянили и готово
Беар Гриллс одобряет.
Господи - надо их срочно денацифицировать!