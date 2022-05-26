Учёные выяснили это по окаменелым остаткам фекалий.

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Ископаемые человеческих фекалий. Фото Lisa-Marie Shillito

Окаменелые экскременты, которым около 4500 лет, обнаружили в английском поселении Дюррингтон Уоллс, где предположительно жили люди, построившие Стоунхендж. В поселении проживало несколько тысяч человек, которые сезонно приезжали туда для возведения каменных столбов.

Пирс Митчелл из Кембриджского университета и его команда проанализировали 19 фекальных окаменелостей и определили, что некоторые из них принадлежали людям, а некоторые собакам. Когда они рассмотрели фекалии под микроскопом, то увидели яйца паразита — капилляриевидного червя. Это позволило им сделать вывод, что экскременты принадлежат людям, употреблявшим в пищу сырые органы зараженного крупного рогатого скота, сообщает New Scientist.

«Мы знаем, что они ели внутренние органы, например, печень, где обычно живет этот паразит, и они также кормили им своих собак, потому что у собак был тот же вид паразита», — пишет Митчелл. Жители деревни, вероятно, употребляли недостаточно тщательно приготовленное мясо — при термической обработке яйца паразитов должны были повредиться.

Один образец собачьих экскрементов содержал яйца ленточного червя пресноводной рыбы, что, по словам Митчелла, является особенно интригующей находкой, поскольку в поселении обычно рыбу не ели. Он считает, что сырую рыбу доставили из далекой деревни для пиршества в Стоунхендже, а потом скормили собаке.