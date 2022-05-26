Наука

Люди, построившие Стоунхендж, ели сырые органы крупного рогатого скота и делились остатками с собаками Статьи редакции

Учёные выяснили это по окаменелым остаткам фекалий.

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Ископаемые человеческих фекалий. Фото Lisa-Marie Shillito

Окаменелые экскременты, которым около 4500 лет, обнаружили в английском поселении Дюррингтон Уоллс, где предположительно жили люди, построившие Стоунхендж. В поселении проживало несколько тысяч человек, которые сезонно приезжали туда для возведения каменных столбов.

Пирс Митчелл из Кембриджского университета и его команда проанализировали 19 фекальных окаменелостей и определили, что некоторые из них принадлежали людям, а некоторые собакам. Когда они рассмотрели фекалии под микроскопом, то увидели яйца паразита — капилляриевидного червя. Это позволило им сделать вывод, что экскременты принадлежат людям, употреблявшим в пищу сырые органы зараженного крупного рогатого скота, сообщает New Scientist.

«Мы знаем, что они ели внутренние органы, например, печень, где обычно живет этот паразит, и они также кормили им своих собак, потому что у собак был тот же вид паразита», — пишет Митчелл. Жители деревни, вероятно, употребляли недостаточно тщательно приготовленное мясо — при термической обработке яйца паразитов должны были повредиться.

Один образец собачьих экскрементов содержал яйца ленточного червя пресноводной рыбы, что, по словам Митчелла, является особенно интригующей находкой, поскольку в поселении обычно рыбу не ели. Он считает, что сырую рыбу доставили из далекой деревни для пиршества в Стоунхендже, а потом скормили собаке.

«Исследование показывает, что тысячи лет назад люди жили с животными-компаньонами. Они и тогда относились к собакам как к членам семьи. Таких доказательств у нас раньше не было», — отмечает Митчелл.

#ископаемые #англия

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27 комментариев
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Flavius Veturius Mucianus

Зато у них духовность и скрепы были огогого! Шлакоблоки сами в круг складывались

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ДЕДос Атака

вот им делать нехуй было.

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Интеллектуальный хичхакер

ТЖ ещё не было ж

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Алексей Приловский

он про учёных

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Алексей Приловский

учёные, вам делать больше нехуй, кроме как в говне копаться?
пацаны, построившие Стоунхендж, к вам вопросов нет, красавчики

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Ху Эмай
ели сырые органы крупного рогатого скота и делились остатками с собаками

даже не знаю, что хуже, это или сидеть на ТЖ

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Яблан Пердиня

ну второе, там хоть польза - собачки накормленьі

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Главный ключ
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Бля
Я думал это шишки

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Владимир Сорокин

Не ешь жёлтый снег и не кури окаменевшие фекалии.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Гриндер сломался бы, я бы что-то заподозрил

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Владимир Сорокин

а так-то кури.

а чего гриндер, пальцами не?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

А зачем пальцами, если можно гриндер О_о
Он гораздо сильнее измельчает, экономия материала

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Dmitriy Volkov

«экономия материала»
Спорно)

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Владимир Сорокин

Интересно, почему фекалии каменеют...

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Человек Человеков

Тонко. Я не сразу понял.

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Немыслимый жар

кальцификация же

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Владимир Сорокин

а почему не разлагаются?

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Интеллектуальный хичхакер

Надо декальцифицировать

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Андрей Лагутин

да неужели?

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Немыслимый жар

то что надо узнать в час ночи.
автор приятного аппетита

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Изящный турник

офигеть у тебя поздно

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Указанный браслет

Вот так и тжшники через 4500 лет оставят что-то значимое для человечества

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ДЕДос Атака

надеюсь не яица глистов

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Виталий Лановой

Просто они мало по времени готовили мясо. Тогда ещё не знали, что надо хорошо пропекать. Немного подрумянили и готово

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Бошкотряс Сепультурович

Беар Гриллс одобряет.

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Перелом Пупка

Господи - надо их срочно денацифицировать!

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