Операция по его удалению не требуется.

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Демонстрация датчиков и блока управления кардиостимулятором. Здесь и далее фото Северо-Западного университета

В 2021 году исследователи из Северо-Западного университета и Университета Джорджа Вашингтона представили первый в мире растворяющийся кардиостимулятор. В 2022 году они доработали его, объединив с системой беспроводных нательных датчиков и блоком управления.

Устройство имеет толщину 0,25 миллиметра и весит меньше половины грамма. Оно работает без батареи. Энергия поступает с внешней антенны с помощью связи ближнего поля (NFC) — технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая применяется в смартфонах для бесконтактных платежей.

Датчики на коже отслеживают температуру тела, уровень кислорода, дыхание, мышечный тонус, физическую активность и электрическую активность сердца. По этим данным вычисляется режим стимуляции. Информацию можно отправить в приложение и переслать лечащему врачу.

Когда кардиостимулятор становится ненужен, он растворяется внутри тела. Все компоненты биосовместимы и не вызывают иммунный ответ организма. Нательные датчики можно отклеить.