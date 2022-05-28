Американские учёные создали беспроводной кардиостимулятор, который растворяется в организме после истечения срока службы Статьи редакции
Операция по его удалению не требуется.
В 2021 году исследователи из Северо-Западного университета и Университета Джорджа Вашингтона представили первый в мире растворяющийся кардиостимулятор. В 2022 году они доработали его, объединив с системой беспроводных нательных датчиков и блоком управления.
Устройство имеет толщину 0,25 миллиметра и весит меньше половины грамма. Оно работает без батареи. Энергия поступает с внешней антенны с помощью связи ближнего поля (NFC) — технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая применяется в смартфонах для бесконтактных платежей.
Датчики на коже отслеживают температуру тела, уровень кислорода, дыхание, мышечный тонус, физическую активность и электрическую активность сердца. По этим данным вычисляется режим стимуляции. Информацию можно отправить в приложение и переслать лечащему врачу.
Когда кардиостимулятор становится ненужен, он растворяется внутри тела. Все компоненты биосовместимы и не вызывают иммунный ответ организма. Нательные датчики можно отклеить.
Для удаления или замены обычного кардиостимулятора требуется хирургическое вмешательство. Операция, как правило, безопасна, но она может вызвать инфекцию, разрыв и повреждение тканей, кровотечение и другие осложнения. Растворимый кардиостимулятор позволяет избежать такого риска. По словам профессора биомедицинской инженерии Игоря Ефимова, устройство также может облегчить жизнь новорождённым с пороками сердца, взрослым с болезнями, не позволяющими установить обычный кардиостимулятор, и другим пациентам, которым нужен временный кардиостимулятор.
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