В костях мужчины также нашли следы костного туберкулёза.

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Международная группа палеогенетиков впервые успешно извлекла ДНК из останков двух жителей Помпей, умерших в 79 году после извержения Везувия. Геном одного из них удалось расшифровать, говорится в исследовании.

Учёные исследовали останки женщины в возрасте около 50 лет и мужчины в возрасте 35-40 лет. Его геном удалось восстановить. Он оказался не местным жителем, а мигрантом из Сардинии или Мальты. Также учёные нашли в костях мужчины палочку Коха и следы туберкулёзного спондилита — воспалительного заболевания, разрушающего позвоночник. У женщины, предположительно, был остеохондроз.

Останки мужчины и женщины в «Доме кузнеца».

Процесс исследования костей

Следы поражения позвонков

По мнению исследователей, открытие говорит о том, что жители Древнего Рима и других регионов Средиземноморья поддерживали контакты друг с другом и активно мигрировали из одного региона империи в другие её провинции.

Мужчина и женщина погибли от теплового удара и были погребены под толстым слоем пепла. По мнению исследователей, из-за болезней позвоночника они не смогли убежать и их нашли в доме, а не на улице, как большинство тел. Учёные считают, что извлечь древнюю ДНК удалось благодаря корке вулканического пепла — она защитила её от разрушающих факторов окружающей среды.

Останки мужчины и женщины в 1933 году нашли в столовой здания, названного «Домом ремесленника» (Casa del Fabbro). Как установили учёные, перед смертью мужчина лежал на полу, держась за край обеденного дивана, а женщина сидела, сложив руки под головой. Возле ног мужчины лежал маленький тканевый мешок с 26 серебряными монетами. В доме также обнаружили украшения, флаконы для духов, измерительные и геодезические приборы, весы, гири, ремесленные инструменты.