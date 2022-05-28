Учёные впервые расшифровали геном жителя Помпей, умершего после извержения Везувия две тысячи лет назад Статьи редакции
В костях мужчины также нашли следы костного туберкулёза.
Международная группа палеогенетиков впервые успешно извлекла ДНК из останков двух жителей Помпей, умерших в 79 году после извержения Везувия. Геном одного из них удалось расшифровать, говорится в исследовании.
Учёные исследовали останки женщины в возрасте около 50 лет и мужчины в возрасте 35-40 лет. Его геном удалось восстановить. Он оказался не местным жителем, а мигрантом из Сардинии или Мальты. Также учёные нашли в костях мужчины палочку Коха и следы туберкулёзного спондилита — воспалительного заболевания, разрушающего позвоночник. У женщины, предположительно, был остеохондроз.
По мнению исследователей, открытие говорит о том, что жители Древнего Рима и других регионов Средиземноморья поддерживали контакты друг с другом и активно мигрировали из одного региона империи в другие её провинции.
Мужчина и женщина погибли от теплового удара и были погребены под толстым слоем пепла. По мнению исследователей, из-за болезней позвоночника они не смогли убежать и их нашли в доме, а не на улице, как большинство тел. Учёные считают, что извлечь древнюю ДНК удалось благодаря корке вулканического пепла — она защитила её от разрушающих факторов окружающей среды.
Останки мужчины и женщины в 1933 году нашли в столовой здания, названного «Домом ремесленника» (Casa del Fabbro). Как установили учёные, перед смертью мужчина лежал на полу, держась за край обеденного дивана, а женщина сидела, сложив руки под головой. Возле ног мужчины лежал маленький тканевый мешок с 26 серебряными монетами. В доме также обнаружили украшения, флаконы для духов, измерительные и геодезические приборы, весы, гири, ремесленные инструменты.
Вспомнил игрушку 2008 года, Spore)
«благодаря», наверно
Не принижай роль пепла
Это порнохаб????!
Да, я встроил в Порнхаб айфрейм с ТЖ, чтобы заниматься двумя любимыми делами сразу – смотреть, как срут в стакан и как срут в комментарии
бан
Да, тут я тоже встроил айфрейм.
Как со Споти – сделал xss и подписал весь ТЖ на себя и на Мистера Блондина
спроси пожалуйста у блондина он всё еще носит трусы с волком шпасибо
блядд, откопал……
у меня ещё не вся библиотека отдрочена... 🌚🌚
На держи ещё, вдруг кончится
Там нет твоих фоток и блондина!!!
Нет в мире такого заболевания как Остеохондроз, это чисто советсткий термин, который не определяет вообще ничего. Или исследователи – 60-летние советские граждане?
А еще наверняка у этих людей был ВЭЭСДЭ!!!!!!!!
хомо советикус
нашли лишнюю хромосому)
я думал найдут следы базы Азова
Жесть, вот так помрёшь. А потом твои кости будут трогать через ХХХ лет
ждем генномодифицированного жителя помпей