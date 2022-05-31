Гигантская Планета Х, вероятно, «сбежала» из Солнечной системы в начале её эволюции, показало моделирование Статьи редакции
Протосолнце, предположительно, вытеснило Девятую планету, гипотезу существования которой пытаются доказать с середины 19 века.
Группа учёных, моделируя рождение и эволюцию возможных звёздных систем, сделала около 14 тысяч симуляций развития Солнечной системы. Они выяснили, что на ранних этапах протосолнце «отодвинуло» от себя газовые планеты-гиганты. Исследование опубликовано в журнале Nature. Данные и графики доступны на GitHub.
Моделирование показало, что в начале эволюции Солнечной системы газовые планеты-гиганты имели круглые и регулярные орбиты через равные промежутки от протосолнца. В то же время вокруг него существовала область плотного газа, называемая протопланетным диском. Внутри него протосолнце нагревалось, и, ионизируя газообразные элементы, «вытесняло» газ из диска. Расширяясь, он «тащил» за собой газовые планеты-гиганты. Это произошло через примерно десять миллионов лет после возникновения Солнечной системы, говорится в исследовании.
Планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля и Марс — сформировались именно после нестабильности систем газовых гигантов — своими возмущениями, она, вероятно, «слепила» их. Кроме того, процесс вытеснения газа мог «выкинуть» из ранней Солнечной системы гипотетическую Девятую планету, отмечают учёные.
Существование Планеты Х всё ещё остаётся спорным. Гипотезы о том, что за пределами орбиты Нептуна есть ещё одна гигантская планета, возникла в середине 19 века. Компьютерное моделирование эволюции Солнечной системы 2011 года показало, что её нынешний вид мог сформироваться только при наличии в прошлом пятой планеты-гиганта. Согласно тем расчётам, она была выброшена за пределы Солнечной Системы примерно через 600 миллионов лет после её рождения. То же предположение выдвинули другие учёные в 2016 году. При девятую планету до сих пор не нашли.
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