Наука

Учёные разработали оптическую иллюзию чёрной дыры, которая физиологически влияет на зрителя — от неё расширяются зрачки Статьи редакции

Мозг думает, что его «засасывает во тьму», и заранее адаптируется к ней.

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30 мая учёные-психологи из Университета Осло и Университета Ритсумейкан в Киото опубликовали результаты эксперимента с оптической иллюзией чёрной дыры. Авторы показали статичную картинку, которая обманывает смотрителя и заставляет увидеть расширяющийся овал. В отличие от других иллюзий, эта действует настолько эффективно, что влияет на физиологию организма.

Из 50 испытуемых 43 человека рассказали, что действительно чувствуют, как «тьма приближается в их сторону». При этом у всех участников расширялись зрачки — чем сильнее человек воспринимал иллюзию, тем заметнее это было по его глазам. 7% испытуемых эффекта картинки не почувствовали вовсе.

Учёные объяснили эффект мозговыми рефлексами, которые готовят человека к изменению окружающей среды. Навигация в темноте может быть опасной, поэтому зрачки расширяются, чтобы поглощать как можно больше света. Но в отличие от, например, фотоэлементов человеческий глаз не только реагирует на изменения постфактум, но и может готовиться к ним заранее.

На примере этой иллюзии мы видим, что зрачок реагирует на то, как мы воспринимаем свет — даже если этот «свет» воображаемый, как на картинке — а не только на объём световой энергии, которая действительно достигает глаза.

Бруно Лаенг
психолог Университета Осло

Перед основной частью эксперимента авторы также проверяли, как влияет на восприятие света разные цвета. Для этого нарисовали несколько вариантов одной и той же иллюзии, но в разных оттенках и палитрах — как самой «дыры», так и окружающих их точек. Эффективнее всего оказался именно чёрно-белый вариант, при этом в случае с «белой дырой» зрачки испытуемых сужались, но незначительно.

Учёные сделали вывод, что если бы мозг не реагировал на иллюзию, то и при погружении в темноту ему требовалось бы больше времени на адаптацию к новым условиям. Теперь авторы намерены протестировать, отреагируют ли на картинку разные животные — это поможет лучше понять, как зрение человека развивалось в процессе эволюции.

#иллюзии #наука #мозг

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14 комментариев
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Невесело и невкусно

Придумайте с этой картинкой какую-нибудь кринж-рассылку для вацап про смертельное оружие НАТО. Типо кто посмотрел - утром сдохнет.

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Дикая Морковка

Отойдите от теливозоров и уберите детей от экранов! Мы снимали на камеру телеперадачу и обнаружили скрытый 25-ый кадр. Его крутят по всем каналам, он поглащает людей во тьму

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Парадный инструмент

блин больно, сука

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Денис Демидов

Я сначала подумал, что это видюха, пытался ее остановить ))))

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Плоский спрей

Эта сейчас более актуальна

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Советский пришелец
Да не курил я коноплю! Просто пацаны картинку показали
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Молчаливый нос
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Виноватый пришелец

и заставляет увидеть расширяющийся анал.

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Делакруа

*место для шутки про бывшую*

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Жы Dogolonoga

Не вижу расширения, просто всё трясётся

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Дикая Морковка

Паркинсон, алкоголический тремор, желание сообщить о баге в Комитет

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Старший Мурод

Кровь из глаз, что вы наделали

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Bulky Blackcrappy против войны

Теперь монитор слишком яркий, ну спасибо 😖

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Скрепный кремпай
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