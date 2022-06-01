Учёные разработали оптическую иллюзию чёрной дыры, которая физиологически влияет на зрителя — от неё расширяются зрачки Статьи редакции
Мозг думает, что его «засасывает во тьму», и заранее адаптируется к ней.
30 мая учёные-психологи из Университета Осло и Университета Ритсумейкан в Киото опубликовали результаты эксперимента с оптической иллюзией чёрной дыры. Авторы показали статичную картинку, которая обманывает смотрителя и заставляет увидеть расширяющийся овал. В отличие от других иллюзий, эта действует настолько эффективно, что влияет на физиологию организма.
Из 50 испытуемых 43 человека рассказали, что действительно чувствуют, как «тьма приближается в их сторону». При этом у всех участников расширялись зрачки — чем сильнее человек воспринимал иллюзию, тем заметнее это было по его глазам. 7% испытуемых эффекта картинки не почувствовали вовсе.
Учёные объяснили эффект мозговыми рефлексами, которые готовят человека к изменению окружающей среды. Навигация в темноте может быть опасной, поэтому зрачки расширяются, чтобы поглощать как можно больше света. Но в отличие от, например, фотоэлементов человеческий глаз не только реагирует на изменения постфактум, но и может готовиться к ним заранее.
Перед основной частью эксперимента авторы также проверяли, как влияет на восприятие света разные цвета. Для этого нарисовали несколько вариантов одной и той же иллюзии, но в разных оттенках и палитрах — как самой «дыры», так и окружающих их точек. Эффективнее всего оказался именно чёрно-белый вариант, при этом в случае с «белой дырой» зрачки испытуемых сужались, но незначительно.
Учёные сделали вывод, что если бы мозг не реагировал на иллюзию, то и при погружении в темноту ему требовалось бы больше времени на адаптацию к новым условиям. Теперь авторы намерены протестировать, отреагируют ли на картинку разные животные — это поможет лучше понять, как зрение человека развивалось в процессе эволюции.
Придумайте с этой картинкой какую-нибудь кринж-рассылку для вацап про смертельное оружие НАТО. Типо кто посмотрел - утром сдохнет.
Отойдите от теливозоров и уберите детей от экранов! Мы снимали на камеру телеперадачу и обнаружили скрытый 25-ый кадр. Его крутят по всем каналам, он поглащает людей во тьму
блин больно, сука
Я сначала подумал, что это видюха, пытался ее остановить ))))
Эта сейчас более актуальна
и заставляет увидеть расширяющийся анал.
*место для шутки про бывшую*
Не вижу расширения, просто всё трясётся
Паркинсон, алкоголический тремор, желание сообщить о баге в Комитет
Кровь из глаз, что вы наделали
Теперь монитор слишком яркий, ну спасибо 😖