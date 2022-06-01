Мозг думает, что его «засасывает во тьму», и заранее адаптируется к ней.

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30 мая учёные-психологи из Университета Осло и Университета Ритсумейкан в Киото опубликовали результаты эксперимента с оптической иллюзией чёрной дыры. Авторы показали статичную картинку, которая обманывает смотрителя и заставляет увидеть расширяющийся овал. В отличие от других иллюзий, эта действует настолько эффективно, что влияет на физиологию организма.

Из 50 испытуемых 43 человека рассказали, что действительно чувствуют, как «тьма приближается в их сторону». При этом у всех участников расширялись зрачки — чем сильнее человек воспринимал иллюзию, тем заметнее это было по его глазам. 7% испытуемых эффекта картинки не почувствовали вовсе.

Учёные объяснили эффект мозговыми рефлексами, которые готовят человека к изменению окружающей среды. Навигация в темноте может быть опасной, поэтому зрачки расширяются, чтобы поглощать как можно больше света. Но в отличие от, например, фотоэлементов человеческий глаз не только реагирует на изменения постфактум, но и может готовиться к ним заранее.

На примере этой иллюзии мы видим, что зрачок реагирует на то, как мы воспринимаем свет — даже если этот «свет» воображаемый, как на картинке — а не только на объём световой энергии, которая действительно достигает глаза. Бруно Лаенг психолог Университета Осло

Перед основной частью эксперимента авторы также проверяли, как влияет на восприятие света разные цвета. Для этого нарисовали несколько вариантов одной и той же иллюзии, но в разных оттенках и палитрах — как самой «дыры», так и окружающих их точек. Эффективнее всего оказался именно чёрно-белый вариант, при этом в случае с «белой дырой» зрачки испытуемых сужались, но незначительно.

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