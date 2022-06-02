Астрономы NASA открыли «адскую» планету, которая беспрерывно горит и выбрасывает потоки лавы Статьи редакции
Ничего подобного в нашей солнечной системе не существует.
NASA открыло планету 55 Cancri e в 50 световых годах от Земли. Она находится слишком близко к своей звезде, из-за чего постоянно горит и выбрасывает потоки лавы. Условия на планете Phys.org сравнили с адом.
Температура планеты в несколько раз превышает температуру плавления металлов, поэтому по ней стекают огромные раскаленные реки. Дневная сторона планеты покрыта океанами лавы.
«Представьте, что было бы с Землей, если бы она находилась гораздо, гораздо ближе к Солнцу: год длился бы всего несколько часов, из-за гравитации одно полушарие было бы постоянно освещено, а другое — в вечной темноте, океаны закипали бы, камни — таяли, а из облаков лилась бы лава», — говорят астрономы.
От 55 Cancri e до её звезды 2,4 миллиона километров. Астрономы планируют наблюдать за планетой, чтобы выяснить: как она вращается, есть ли у нее атмосфера и где находится её самая горячая точка.
Заранее извиняюсь за приплетание.
Астрономы открыли жопу Соловьева.
такая яркая гравитация?
Это приливный захват так обозвали, у нас Луна тоже в приливном захвате и повернута к Земле одной стороной, а тут про звезду
Сергея?
Нет, хотя в гравитационную ловушку к главреду тоже попасть можно, батареи не дадут соврать
У твоей попки тоже гравитационное поле норм
🙄🙄🙄
Ага, громкая пздц)
Пердак @Михаил Темнов против фашизма выдержит даже такую планету..
Не хочется проверять.
Эта планета называется Мустафар
Опередили
А можно Путина туда отправить?
Вместе с Рогозиным. Можно даже на батуте.
Аналогов нет!
🤔
А налогов нет
Тогда мы идем к вам
в аду холодно
Это Земля через пару месяцев?
Планета дтф. Или темнов
Охуеть. Никогда такого не было, и вот! Опять!
Зачем это написано?