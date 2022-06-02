Наука

Астрономы NASA открыли «адскую» планету, которая беспрерывно горит и выбрасывает потоки лавы Статьи редакции

Ничего подобного в нашей солнечной системе не существует.

Иллюстрация Pixelbay 

NASA открыло планету 55 Cancri e в 50 световых годах от Земли. Она находится слишком близко к своей звезде, из-за чего постоянно горит и выбрасывает потоки лавы. Условия на планете Phys.org сравнили с адом.

Температура планеты в несколько раз превышает температуру плавления металлов, поэтому по ней стекают огромные раскаленные реки. Дневная сторона планеты покрыта океанами лавы.

«Представьте, что было бы с Землей, если бы она находилась гораздо, гораздо ближе к Солнцу: год длился бы всего несколько часов, из-за гравитации одно полушарие было бы постоянно освещено, а другое — в вечной темноте, океаны закипали бы, камни — таяли, а из облаков лилась бы лава», — говорят астрономы.

От 55 Cancri e до её звезды 2,4 миллиона километров. Астрономы планируют наблюдать за планетой, чтобы выяснить: как она вращается, есть ли у нее атмосфера и где находится её самая горячая точка.

#новости #наука

808 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
Иван Пинтя

Заранее извиняюсь за приплетание.
Астрономы открыли жопу Соловьева.

Ответить
Развернуть ветку
Официальная кодировка
из-за гравитации одно полушарие постоянно освещено

такая яркая гравитация?

Ответить
Развернуть ветку
Снежный космос

Это приливный захват так обозвали, у нас Луна тоже в приливном захвате и повернута к Земле одной стороной, а тут про звезду

Ответить
Развернуть ветку
Понятный паркур

Сергея?

Ответить
Развернуть ветку
Снежный космос

Нет, хотя в гравитационную ловушку к главреду тоже попасть можно, батареи не дадут соврать

Ответить
Развернуть ветку
Понятный паркур

У твоей попки тоже гравитационное поле норм

Ответить
Развернуть ветку
Снежный космос

🙄🙄🙄

Ответить
Развернуть ветку
Очко Овертона

Ага, громкая пздц)

Ответить
Развернуть ветку
ДЕДос Атака

Пердак @Михаил Темнов против фашизма выдержит даже такую планету..

Ответить
Развернуть ветку
Предыдущий цветок

Не хочется проверять.

Ответить
Развернуть ветку
Изящный инструмент

Эта планета называется Мустафар

Ответить
Развернуть ветку
Фархад Азимов

Опередили

Ответить
Развернуть ветку
Нурсултан из Нур-Султана

А можно Путина туда отправить?

Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Вместе с Рогозиным. Можно даже на батуте.

Ответить
Развернуть ветку
Майка Ника
Ничего подобного в нашей солнечной системе не существует.

Аналогов нет!

Ответить
Развернуть ветку
Майка Ника

🤔
А налогов нет

Ответить
Развернуть ветку
Снежный космос

Тогда мы идем к вам

Ответить
Развернуть ветку
Отвратительный инструмент

в аду холодно

Ответить
Развернуть ветку
Тайный браслет

Это Земля через пару месяцев?

Ответить
Развернуть ветку
Понятный паркур

Планета дтф. Или темнов

Ответить
Развернуть ветку
Очко Овертона

Охуеть. Никогда такого не было, и вот! Опять!

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil
Ничего подобного в нашей солнечной системе не существует.

Зачем это написано?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null