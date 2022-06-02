Ничего подобного в нашей солнечной системе не существует.

Иллюстрация Pixelbay

NASA открыло планету 55 Cancri e в 50 световых годах от Земли. Она находится слишком близко к своей звезде, из-за чего постоянно горит и выбрасывает потоки лавы. Условия на планете Phys.org сравнили с адом.

Температура планеты в несколько раз превышает температуру плавления металлов, поэтому по ней стекают огромные раскаленные реки. Дневная сторона планеты покрыта океанами лавы.

«Представьте, что было бы с Землей, если бы она находилась гораздо, гораздо ближе к Солнцу: год длился бы всего несколько часов, из-за гравитации одно полушарие было бы постоянно освещено, а другое — в вечной темноте, океаны закипали бы, камни — таяли, а из облаков лилась бы лава», — говорят астрономы.

От 55 Cancri e до её звезды 2,4 миллиона километров. Астрономы планируют наблюдать за планетой, чтобы выяснить: как она вращается, есть ли у нее атмосфера и где находится её самая горячая точка.