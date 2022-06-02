Благодаря использованию собственных клеток организма новая часть тела выглядит и ощущается более естественно.

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До операции уха и через 30 дней после неё

Компания 3DBio Therapeutics пересадила женщине новое ухо, сделанное из её клеток, которое самостоятельно продолжает регенерировать хрящевую ткань, пишет The New York Times.

20-летняя девушка родилась с маленьким правым ухом. Такое недоразвитие называется микротией — это редкий врожденный дефект, при котором ушная раковина или наружная часть уха становится маленькой и неправильно формируется. Она отметила, что сталкивалась с буллингом в школе из-за своего уха, поэтому начала носить длинные распущенные волосы.

Хирург удалил полграмма хряща уха женщины и отправил его вместе с 3D-сканом здорового уха в 3DBio Therapeutics. Там из образца ткани выделили хондроциты — клетки, ответственные за формирование хряща, — и размножили их. Затем живые клетки смешали с «биочернилами» на основе коллагена.

Коллаген вводился через шприц в 3D-биопринтер, который выдавал материал тонкой струей, создавая зеркальную копию здорового уха пациентки. Весь процесс печати уха занял 10 минут. Напечатанный имплант поместили в защитную биоразлагаемую оболочку и отправлена на ночь в холодильную камеру. На следующий день ухо пересадили пациентке.