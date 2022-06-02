Наука

Американские врачи пересадили пациентке напечатанное на 3D-принтере ухо, сделанное из её клеток Статьи редакции

Благодаря использованию собственных клеток организма новая часть тела выглядит и ощущается более естественно.

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До операции уха и через 30 дней после неё

Компания 3DBio Therapeutics пересадила женщине новое ухо, сделанное из её клеток, которое самостоятельно продолжает регенерировать хрящевую ткань, пишет The New York Times.

20-летняя девушка родилась с маленьким правым ухом. Такое недоразвитие называется микротией — это редкий врожденный дефект, при котором ушная раковина или наружная часть уха становится маленькой и неправильно формируется. Она отметила, что сталкивалась с буллингом в школе из-за своего уха, поэтому начала носить длинные распущенные волосы.

Хирург удалил полграмма хряща уха женщины и отправил его вместе с 3D-сканом здорового уха в 3DBio Therapeutics. Там из образца ткани выделили хондроциты — клетки, ответственные за формирование хряща, — и размножили их. Затем живые клетки смешали с «биочернилами» на основе коллагена.

Коллаген вводился через шприц в 3D-биопринтер, который выдавал материал тонкой струей, создавая зеркальную копию здорового уха пациентки. Весь процесс печати уха занял 10 минут. Напечатанный имплант поместили в защитную биоразлагаемую оболочку и отправлена на ночь в холодильную камеру. На следующий день ухо пересадили пациентке.

В клинических испытаниях фирмы участвуют одиннадцать пациентов: что именно им будут пересаживать или уже пересадили, неизвестно. Внешняя часть уха — это относительно простой орган, который носит скорее косметический, чем функциональный характер. Путь к пересадке твердых органов, таких как печень, почки, сердце и лёгкие, ещё долог, считает специалист 3DBio Therapeutics.

#новости #биология

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11 комментариев
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ДЕДос Атака

так можно что угодно напечатать

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yoshiwara

ФСИН будет печатать бутылки на 3D-принтере

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Дмитрий Царь

Кондиционер в автозаках, бутылки с анатомически верным горлышком
Оттепель одним словом

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Johan Joseph
бутылки с анатомически верным горлышком

и венами по всему цилиндру

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Рыжий Д
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Петров-Васечкин.

Долбоебы.
Нет чтобы Тихуану пойти захватывать.

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Чистый Кирилл
Благодаря использованию собственных клеток организма новая часть тела выглядит и ощущается более естественно

Фото впечатляет

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Роман Горячкин

Вот бы принтер, печатающий сразу миллиарды, без промежуточной стадии, вроде чьих-то ушей

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псина

У меня ощущение, что его нужно было просто вытащить. Судя по 1 фотке

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Bulky Blackcrappy против войны

Пикселизировано получилось, но так даже интереснее, полагаю

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Алексей Приловский

Российские учёные пересадили свинье напечатанный на 3D-принтере мозг, сделанный из её фекалий

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