Американские врачи пересадили пациентке напечатанное на 3D-принтере ухо, сделанное из её клеток Статьи редакции
Благодаря использованию собственных клеток организма новая часть тела выглядит и ощущается более естественно.
Компания 3DBio Therapeutics пересадила женщине новое ухо, сделанное из её клеток, которое самостоятельно продолжает регенерировать хрящевую ткань, пишет The New York Times.
20-летняя девушка родилась с маленьким правым ухом. Такое недоразвитие называется микротией — это редкий врожденный дефект, при котором ушная раковина или наружная часть уха становится маленькой и неправильно формируется. Она отметила, что сталкивалась с буллингом в школе из-за своего уха, поэтому начала носить длинные распущенные волосы.
Хирург удалил полграмма хряща уха женщины и отправил его вместе с 3D-сканом здорового уха в 3DBio Therapeutics. Там из образца ткани выделили хондроциты — клетки, ответственные за формирование хряща, — и размножили их. Затем живые клетки смешали с «биочернилами» на основе коллагена.
Коллаген вводился через шприц в 3D-биопринтер, который выдавал материал тонкой струей, создавая зеркальную копию здорового уха пациентки. Весь процесс печати уха занял 10 минут. Напечатанный имплант поместили в защитную биоразлагаемую оболочку и отправлена на ночь в холодильную камеру. На следующий день ухо пересадили пациентке.
В клинических испытаниях фирмы участвуют одиннадцать пациентов: что именно им будут пересаживать или уже пересадили, неизвестно. Внешняя часть уха — это относительно простой орган, который носит скорее косметический, чем функциональный характер. Путь к пересадке твердых органов, таких как печень, почки, сердце и лёгкие, ещё долог, считает специалист 3DBio Therapeutics.
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Оттепель одним словом
и венами по всему цилиндру
Долбоебы.
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Фото впечатляет
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