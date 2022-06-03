Наука

Учёные «перезагрузили» возраст мышей, вернув зрение, и теперь пытаются омолодить весь организм Статьи редакции

Следующий шаг — сделать то же самое для людей. Это реально, поскольку в организме хранится «резервная копия» информации о молодости.

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CNN

В лаборатории молекулярного биолога Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе научились омолаживать мышей. Использовав специальные белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, исследователи вернули стареющие клетки грызунов к их более ранним версиям. Так учёным удалось восстановить утраченное старыми мышами зрение, но аналогичным образом можно «обновить» и другие системы организма — и у людей в том числе.

Мы думаем, что это может быть универсальный процесс, который может быть применён ко всему телу для «перезагрузки нашего» возраста. Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до ста лет, не беспокоясь о раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Альцгеймера в 90.

Дэвид Синклер

Как разработали новую технологию омоложения

Ещё в 2007 году японскому исследователю Синья Яманаке удалось перепрограммировать клетки кожи взрослого человека, чтобы они вели себя как эмбриональные или плюрипотентные стволовые клетки, способные развиваться в любую клетку тела. За это он получил Нобелевскую премию.

Но его метод омоложения имеет недостаток: взрослые клетки, полностью переключенные обратно на стволовые, теряют свою идентичность. Они забывают, что являются клетками крови, сердца и кожи, — это делает их идеальными для возрождения в качестве «дневных клеток», но не подходящими для омоложения в прямом смысле этого слова.

В 2016 году специалисты из Института биологических исследований Солка в Ла-Хойе, Калифорния, смогли решить эту проблему, но столкнулись с новой: в определённых ситуациях у лабораторных мышей с изменёнными клетками развивались раковые опухоли.

В поисках более безопасной альтернативы генетик из лаборатории Sinclair Юаньчэн Лу разработал технологию омоложения с помощью вируса. После инъекции вируса в глаз мышей плюрипотентные гены включались путем кормления грызунов антибиотиком. Именно эту технологию и применили в лаборатории Синклера.

Повреждённые нейроны в глазах мышей, которым вводили инъекции, омолаживались, даже вырастали новые аксоны. Затем учёным удалось обратить вспять старение мышц и мозга мышей, а теперь они работают над омоложением всего тела мыши.

Мы думаем, что подключились к древней системе регенерации, которую используют некоторые животные: когда вы отрезаете конечность от саламандры. Это открытие указывает на то, что в организме хранится «резервная копия» информации о молодости.

Дэвид Синклер

По словам Синклера, исследования того, повлияет ли на людей генетическое вмешательство, которое омолодило мышей, находятся на ранней стадии. Пройдут годы, прежде чем испытания на людях будут завершены, проанализированы и, если они будут безопасными и успешными, масштабируются.

#биология #новости #исследования

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43 комментария
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Человек кусает собаку

Да дождитесь вы уже пока окурок сдохнет, а потом это своё бессмертие изобретайте 🙄

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Больной Слава

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Дегельминтизатор

Во-во. Щас бы резко начать крыс омолаживать

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Роман Горячкин

Лучше омолодить и закрыть в мавзолее

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13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e

Так потом из костей восстанавливать начнут

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Приятный хот-дог

Не показывайте путину

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Приятный хот-дог

Доебётся до мышей

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Boris Britva
Следующий шаг — сделать то же самое для людей.

Не торопитесь.

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Andre Macareno

Почему?

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Набутыленный Роzzиянин

Главная крыса планеты ещё не сдохла.

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Andre Macareno

Путин не первый и не последний лидер, который тебе не будет нравиться

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Набутыленный Роzzиянин

Но пусть сперва сдохнет он.

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Andre Macareno

Не имеет смысла, следующий-то уже будет точно бессмертный

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Набутыленный Роzzиянин

С таким посылом ты наверное и в квартире/доме не убираешься? Всё равно напылится и намусорится.

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Andre Macareno

Я убираюсь просто потому что на результат посмотреть приятно, да

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Набутыленный Роzzиянин
на результат посмотреть приятно

Мне тоже.

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Andre Macareno

Я тебя, конечно, понимаю, но позиции «радоваться тому, что кто-то умер», принять не могу

Что со следующим Путиным-то делать будешь, когда бессмертие откроют? Радость от смерти этого краткосрочной будет

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Набутыленный Роzzиянин
позиции «радоваться тому, что кто-то умер», принять не могу

И на годовщину смерти Сталина скорбишь может быть?

Радость от смерти этого краткосрочной будет

И чем же плоха такая краткосрочная радость?

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Andre Macareno

На Сталина мне просто поебать

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испанский смех
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Минувший Абдужаббор

Даже организм делает бэкапы, а админы нет )

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Никого не спас

прикинь делать бекап организма в самом организме

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Минувший Абдужаббор

Неплохо бы ещё в облако писать, да ) а так да, это не в папку на том же сервере сохранять бэки.

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Noname nonamer

В динамике же: это же не статический процесс

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Иван Поварёшкин

А на крыс действует?

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Ху Эмай

а можно не надо?

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Степан Пантера

Шо говорит рпц?

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Больной Слава

Грех

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13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e

Довайте быстрее, я хочу жить вечно! Ахазаха

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Andre Macareno

Да шо вы так к Путину в комментах пристали, зло будет всегда — кому-то вот английская королева не нрвится, кому-то Ким Чен Ын
Вам крутую новость из области науки принесли, а они все про Путина…

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Noname nonamer

Яманаки и его ученики это очень интересно — но там процент успеха все таки не очень: — дифференциация может пойти не туда так как среда сложная

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Настоящий хот-дог

«— Китайские ученые отыскали «вампирский» путь омоложения. Об этом говорится в новом исследовании Китайской академии наук. Оно показывает, что введение крови молодых особей мышей старым особям может «омолодить» стволовые и окружающие их соматические клетки. Целью исследования было найти научные доказательства явлению омоложения. Оно также должно было ответить на вопрос, какую реакцию молодая кровь вызывает в старых клетках. Ученые выяснили, что несколько видов стволовых клеток находятся в числе наиболее восприимчивых клеток к молодой крови».

Источник: http://ekd.me/2022/06/novosti-kitaya-utro-pervyj-fleksipoezd-iz-tuly-i-udalenie-spornyx-metodov-borby-s-covid-19-iz-socsetej/?tg_rhash=3e4432316f6d8a

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Nikita Schmidt
и теперь пытаются омолодить весь организм

Подождите пока дед помрет

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Noname nonamer

Ничего — лет 10 нам не светит еще

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Noname nonamer

Очень сложно — pathways мы не очень знаем хорошо. Интересный метод для дифференциации нейронов кстати

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Sisya

Люди еще с кариесом не научились нормально бороться, какая регенерация клеток

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Дарья Яковлева

через лет 100 и на людях такое будет

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у дракона понос

Back to the school

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у дракона понос

И что теперь милфы исчезнут?

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Набутыленный Роzzиянин

Придумают и средство наоборот, чтобы молодые школьницы становились зрелыми женщинами. Спрос рождает предложение.

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Денис Сенькин

вернут 2007?

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Отечественный Филипп
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Пушистый зверек

https://rg.ru/2016/04/26/zhenshchinu-omolodili-na-20-let-s-pomoshchiu-gennoj-terapii.html

Женщину омолодили на 20 лет с помощью генной…
Речь идет о знаменитых теломерах, которые защищают хромосомы от износа
rg.ru
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