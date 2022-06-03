Учёные «перезагрузили» возраст мышей, вернув зрение, и теперь пытаются омолодить весь организм Статьи редакции
Следующий шаг — сделать то же самое для людей. Это реально, поскольку в организме хранится «резервная копия» информации о молодости.
В лаборатории молекулярного биолога Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе научились омолаживать мышей. Использовав специальные белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, исследователи вернули стареющие клетки грызунов к их более ранним версиям. Так учёным удалось восстановить утраченное старыми мышами зрение, но аналогичным образом можно «обновить» и другие системы организма — и у людей в том числе.
Как разработали новую технологию омоложения
Ещё в 2007 году японскому исследователю Синья Яманаке удалось перепрограммировать клетки кожи взрослого человека, чтобы они вели себя как эмбриональные или плюрипотентные стволовые клетки, способные развиваться в любую клетку тела. За это он получил Нобелевскую премию.
Но его метод омоложения имеет недостаток: взрослые клетки, полностью переключенные обратно на стволовые, теряют свою идентичность. Они забывают, что являются клетками крови, сердца и кожи, — это делает их идеальными для возрождения в качестве «дневных клеток», но не подходящими для омоложения в прямом смысле этого слова.
В 2016 году специалисты из Института биологических исследований Солка в Ла-Хойе, Калифорния, смогли решить эту проблему, но столкнулись с новой: в определённых ситуациях у лабораторных мышей с изменёнными клетками развивались раковые опухоли.
В поисках более безопасной альтернативы генетик из лаборатории Sinclair Юаньчэн Лу разработал технологию омоложения с помощью вируса. После инъекции вируса в глаз мышей плюрипотентные гены включались путем кормления грызунов антибиотиком. Именно эту технологию и применили в лаборатории Синклера.
Повреждённые нейроны в глазах мышей, которым вводили инъекции, омолаживались, даже вырастали новые аксоны. Затем учёным удалось обратить вспять старение мышц и мозга мышей, а теперь они работают над омоложением всего тела мыши.
По словам Синклера, исследования того, повлияет ли на людей генетическое вмешательство, которое омолодило мышей, находятся на ранней стадии. Пройдут годы, прежде чем испытания на людях будут завершены, проанализированы и, если они будут безопасными и успешными, масштабируются.
Да дождитесь вы уже пока окурок сдохнет, а потом это своё бессмертие изобретайте 🙄
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Во-во. Щас бы резко начать крыс омолаживать
Лучше омолодить и закрыть в мавзолее
Так потом из костей восстанавливать начнут
Не показывайте путину
Доебётся до мышей
Не торопитесь.
Почему?
Главная крыса планеты ещё не сдохла.
Путин не первый и не последний лидер, который тебе не будет нравиться
Но пусть сперва сдохнет он.
Не имеет смысла, следующий-то уже будет точно бессмертный
С таким посылом ты наверное и в квартире/доме не убираешься? Всё равно напылится и намусорится.
Я убираюсь просто потому что на результат посмотреть приятно, да
Мне тоже.
Я тебя, конечно, понимаю, но позиции «радоваться тому, что кто-то умер», принять не могу
Что со следующим Путиным-то делать будешь, когда бессмертие откроют? Радость от смерти этого краткосрочной будет
И на годовщину смерти Сталина скорбишь может быть?Радость от смерти этого краткосрочной будет
И чем же плоха такая краткосрочная радость?
На Сталина мне просто поебать
Даже организм делает бэкапы, а админы нет )
прикинь делать бекап организма в самом организме
Неплохо бы ещё в облако писать, да ) а так да, это не в папку на том же сервере сохранять бэки.
В динамике же: это же не статический процесс
А на крыс действует?
а можно не надо?
Шо говорит рпц?
Грех
Довайте быстрее, я хочу жить вечно! Ахазаха
Да шо вы так к Путину в комментах пристали, зло будет всегда — кому-то вот английская королева не нрвится, кому-то Ким Чен Ын
Вам крутую новость из области науки принесли, а они все про Путина…
Яманаки и его ученики это очень интересно — но там процент успеха все таки не очень: — дифференциация может пойти не туда так как среда сложная
«— Китайские ученые отыскали «вампирский» путь омоложения. Об этом говорится в новом исследовании Китайской академии наук. Оно показывает, что введение крови молодых особей мышей старым особям может «омолодить» стволовые и окружающие их соматические клетки. Целью исследования было найти научные доказательства явлению омоложения. Оно также должно было ответить на вопрос, какую реакцию молодая кровь вызывает в старых клетках. Ученые выяснили, что несколько видов стволовых клеток находятся в числе наиболее восприимчивых клеток к молодой крови».
Источник: http://ekd.me/2022/06/novosti-kitaya-utro-pervyj-fleksipoezd-iz-tuly-i-udalenie-spornyx-metodov-borby-s-covid-19-iz-socsetej/?tg_rhash=3e4432316f6d8a
Подождите пока дед помрет
Ничего — лет 10 нам не светит еще
Очень сложно — pathways мы не очень знаем хорошо. Интересный метод для дифференциации нейронов кстати
Люди еще с кариесом не научились нормально бороться, какая регенерация клеток
через лет 100 и на людях такое будет
Back to the school
И что теперь милфы исчезнут?
Придумают и средство наоборот, чтобы молодые школьницы становились зрелыми женщинами. Спрос рождает предложение.
вернут 2007?
https://rg.ru/2016/04/26/zhenshchinu-omolodili-na-20-let-s-pomoshchiu-gennoj-terapii.html