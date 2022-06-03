Следующий шаг — сделать то же самое для людей. Это реально, поскольку в организме хранится «резервная копия» информации о молодости.

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CNN

В лаборатории молекулярного биолога Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе научились омолаживать мышей. Использовав специальные белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, исследователи вернули стареющие клетки грызунов к их более ранним версиям. Так учёным удалось восстановить утраченное старыми мышами зрение, но аналогичным образом можно «обновить» и другие системы организма — и у людей в том числе.

Мы думаем, что это может быть универсальный процесс, который может быть применён ко всему телу для «перезагрузки нашего» возраста. Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до ста лет, не беспокоясь о раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Альцгеймера в 90. Дэвид Синклер

Как разработали новую технологию омоложения

Ещё в 2007 году японскому исследователю Синья Яманаке удалось перепрограммировать клетки кожи взрослого человека, чтобы они вели себя как эмбриональные или плюрипотентные стволовые клетки, способные развиваться в любую клетку тела. За это он получил Нобелевскую премию.

Но его метод омоложения имеет недостаток: взрослые клетки, полностью переключенные обратно на стволовые, теряют свою идентичность. Они забывают, что являются клетками крови, сердца и кожи, — это делает их идеальными для возрождения в качестве «дневных клеток», но не подходящими для омоложения в прямом смысле этого слова.

В 2016 году специалисты из Института биологических исследований Солка в Ла-Хойе, Калифорния, смогли решить эту проблему, но столкнулись с новой: в определённых ситуациях у лабораторных мышей с изменёнными клетками развивались раковые опухоли.

В поисках более безопасной альтернативы генетик из лаборатории Sinclair Юаньчэн Лу разработал технологию омоложения с помощью вируса. После инъекции вируса в глаз мышей плюрипотентные гены включались путем кормления грызунов антибиотиком. Именно эту технологию и применили в лаборатории Синклера.

Повреждённые нейроны в глазах мышей, которым вводили инъекции, омолаживались, даже вырастали новые аксоны. Затем учёным удалось обратить вспять старение мышц и мозга мышей, а теперь они работают над омоложением всего тела мыши.

Мы думаем, что подключились к древней системе регенерации, которую используют некоторые животные: когда вы отрезаете конечность от саламандры. Это открытие указывает на то, что в организме хранится «резервная копия» информации о молодости. Дэвид Синклер