9 апреля орбитальный аппарат «Джуно» совершил пролёт на облаками Юпитера, кадры опубликовало NASA. «Джуно» находился на высоте чуть более 3,3 тысяч километров над планетой и двигался со скоростью 210 тысяч км/час относительно Юпитера.

«Джуно» запустили в 2011 году, аппарат прибыл к Юпитеру спустя пять лет, в 2016 году. Цель миссии — изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра. Аппарат планировали свести с орбиты в 2021 году, но продлили миссию до 2025 года, чтобы исследовать галилеевы спутники Юпитера.