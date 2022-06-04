Наука

Видео: космический аппарат NASA пролетел над Юпитером со скоростью 210 тысяч км/час Статьи редакции

И заснял клубящиеся облака.

9 апреля орбитальный аппарат «Джуно» совершил пролёт на облаками Юпитера, кадры опубликовало NASA. «Джуно» находился на высоте чуть более 3,3 тысяч километров над планетой и двигался со скоростью 210 тысяч км/час относительно Юпитера.

«Джуно» запустили в 2011 году, аппарат прибыл к Юпитеру спустя пять лет, в 2016 году. Цель миссии — изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра. Аппарат планировали свести с орбиты в 2021 году, но продлили миссию до 2025 года, чтобы исследовать галилеевы спутники Юпитера.

#космос #юпитер

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3 комментария
Ху Эмай
И заснял откуда на Беларусь готовилось нападение.
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xqdc

ООООООчень далеко. Еще успеют подготовиться.

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Onetwo Threefour

Гифка два месяца передавалась через пространство?

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