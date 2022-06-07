Согласно его расчётам, вероятность того, что Земля будет уничтожена астероидом, в сто раз выше, чем вероятность вторжения инопланетян.

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Астроном-любитель Альберто Кабальеро рассчитал, какова вероятность инопланетного вторжения на Землю. При этом Кабальеро не астрофизик, а докторант по разрешению конфликтов в Университете Виго в Испании — но ранее он уже публиковал исследование о потенциальном признаке внеземной жизни в рецензируемом Международном журнале астробиологии.

В этой статье делается попытка дать оценку распространённости враждебных внеземных цивилизаций путём экстраполяции вероятности того, что мы, как человеческая цивилизация, нападём или вторгнемся в обитаемую экзопланету. Альберто Кабальеро

Кабальеро изучил историю войн человечества с 1915 по 2022 года: за это время в 51 из 195 стран мира происходили вооружённые конфликты. Затем он определил вероятность начала вторжения каждой страны на основе доли этой страны в мировых военных расходах. В обоих случаях лидировали США — штаты участвовали в наибольшем количестве войн (14) и занимают первое место в мира по доле и объёму военных расходов.

Кабальеро добавил индивидуальную вероятность каждой страны спровоцировать вторжение, затем разделил сумму на общее количество стран на Земле, получив то, что он описывает как «текущую человеческую вероятность вторжения внеземной цивилизации».

Согласно этой модели, текущая вероятность вторжения людей на другую обитаемую планету составляет 0,028%. Однако Кабальеро писал, что эта вероятность относится к нынешнему состоянию человеческой цивилизации, а люди ещё не способны к межзвездным путешествиям. Если нынешние темпы технического прогресса сохранятся, то межзвездные путешествия будут невозможны ещё 259 лет.

Предполагая, что частота человеческих вторжений продолжает снижаться за это время с той же скоростью, с которой вторжения снижались за последние 50 лет (в среднем минус 1,15% в год, согласно статье Кабальеро) , тогда человеческая раса имеет вероятность 0,0014% вторжения на другую планету, когда через 259 лет мы потенциально станем межзвездной цивилизацией.

Это может показаться очень незначительным шансом — и так оно и есть, пока не начать умножать его на миллионы потенциально обитаемых планет в Млечном Пути. Для своего окончательного расчёта Кабальеро обратился к статье 2012 года, в которой исследователи предсказали, что галактику с людьми теоретически могут делить 15 785 инопланетных цивилизаций. И четверо соседей вполне могут иметь плохие намерения.

Вероятность внеземного вторжения примерно на два порядка ниже, чем вероятность столкновения с астероидом-убийцей. Альберто Кабальеро