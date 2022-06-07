На основе бактерий предлагают производить целлюлозу для марсианских колоний.

{"id":645059,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":645059,"gtm":null} 1056 просмотров

Международная команда учёных отправила в открытый космос чайный гриб. Его полтора года выращивали на внешней стороне МКС, вернули на Землю, реактивировали и культивировали еще 2,5 года, говорится в исследовании, опубликованном во Frontiers in Microbiology.

Учёные исследовали шансы на выживание чайного гриба в условиях, напоминающих марсианские. В результате эксперимента микробная экология культур чайного гриба нарушилась, но вырабатывающие целлюлозу бактерии Komagataeibacter выжили, а геном одного из его ключевых видов остался стабильным. Скорее всего, этому способствовала бактериальная целлюлоза — она отвечает за выживание микроорганизмов во внеземных условиях.

Бактериальная целлюлоза может служить биомаркером инопланетной жизни. Также на её основе можно делать защитный слой на предметах, необходимых будущим колонизатором космоса, а также разрабатывать лекарства, пригодные для использования в космосе, уточняет Cosmos.