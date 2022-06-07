Бактерии чайного гриба могут выжить на Марсе, выяснили учёные Статьи редакции
На основе бактерий предлагают производить целлюлозу для марсианских колоний.
Международная команда учёных отправила в открытый космос чайный гриб. Его полтора года выращивали на внешней стороне МКС, вернули на Землю, реактивировали и культивировали еще 2,5 года, говорится в исследовании, опубликованном во Frontiers in Microbiology.
Учёные исследовали шансы на выживание чайного гриба в условиях, напоминающих марсианские. В результате эксперимента микробная экология культур чайного гриба нарушилась, но вырабатывающие целлюлозу бактерии Komagataeibacter выжили, а геном одного из его ключевых видов остался стабильным. Скорее всего, этому способствовала бактериальная целлюлоза — она отвечает за выживание микроорганизмов во внеземных условиях.
Бактериальная целлюлоза может служить биомаркером инопланетной жизни. Также на её основе можно делать защитный слой на предметах, необходимых будущим колонизатором космоса, а также разрабатывать лекарства, пригодные для использования в космосе, уточняет Cosmos.
Бактерии Ленина
марсиане:
хи-хи
Ленин будет первым президентом марсианской колонии
Там - в мавзолее - ещё грибы есть)
все в ужасе, но потом маск расскажет про комбучу и все восхитятся
Смотрел его Тед Ток, ебать он такую хуйню нёс, выдумывая её тупо на ходу и мекая бекая каждые пол секунды.
Даже чайный гриб съебал с рашки, а я всё ещё нет :(
все люди грибы
все грибы - люди
бля меня эта медуза в банке в детстве вечно пугала
ну нужон нам такой марс нахой
Вообще да. В ближайшие 100 лет не нужон.
Маск с тобой не согласился бы)
Дык Маск нихуя не разбирается в этом, ещё и людям в уши ссыт, хули его слушать.
Он просто бизнесмен
Бизнесмен из него тоже так себе. Чертяка-воротила - это да. Возможно, в старости переплюнет Берни Мейдоффа.
Фитоняши теперь и на Марсе будут всех заебывать своей камбучей.
Теперь можно колонизировать Марс при помощи хипстеров
Вот представьте, выращивали гриб на внешней части МКС, часть гриба улетела, замерзла, через пару миллионов лет прилетела на другую планету, расстаяла, начала размножаться....
Тайное знание. Деды не зря держали его дома.