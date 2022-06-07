Наука

Бактерии чайного гриба могут выжить на Марсе, выяснили учёные Статьи редакции

На основе бактерий предлагают производить целлюлозу для марсианских колоний.

1056 просмотров

Международная команда учёных отправила в открытый космос чайный гриб. Его полтора года выращивали на внешней стороне МКС, вернули на Землю, реактивировали и культивировали еще 2,5 года, говорится в исследовании, опубликованном во Frontiers in Microbiology.

Учёные исследовали шансы на выживание чайного гриба в условиях, напоминающих марсианские. В результате эксперимента микробная экология культур чайного гриба нарушилась, но вырабатывающие целлюлозу бактерии Komagataeibacter выжили, а геном одного из его ключевых видов остался стабильным. Скорее всего, этому способствовала бактериальная целлюлоза — она отвечает за выживание микроорганизмов во внеземных условиях.

Бактериальная целлюлоза может служить биомаркером инопланетной жизни. Также на её основе можно делать защитный слой на предметах, необходимых будущим колонизатором космоса, а также разрабатывать лекарства, пригодные для использования в космосе, уточняет Cosmos.

Komagataeibacter — сильный кандидат для производства целлюлозы в марсианских колониях.

международные исследователи

#новости #космос

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
Транспортный фитиль

Бактерии Ленина

Ответить
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

марсиане:

Ответить
Развернуть ветку
Жуткий корабль

хи-хи

Ответить
Развернуть ветку
Детский Орзэмэс

Ленин будет первым президентом марсианской колонии

Ответить
Развернуть ветку
Йож Бойовый

Там - в мавзолее - ещё грибы есть)

Ответить
Развернуть ветку
Боковой единорожек88

все в ужасе, но потом маск расскажет про комбучу и все восхитятся

Ответить
Развернуть ветку
Йож Бойовый

Смотрел его Тед Ток, ебать он такую хуйню нёс, выдумывая её тупо на ходу и мекая бекая каждые пол секунды.

Ответить
Развернуть ветку
Рот eбaл этого путина

Даже чайный гриб съебал с рашки, а я всё ещё нет :(

Ответить
Развернуть ветку
Воинский бас

все люди грибы

Ответить
Развернуть ветку
Жуткий корабль

все грибы - люди

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сирота

бля меня эта медуза в банке в детстве вечно пугала

Ответить
Развернуть ветку
УкраiнськийРобiт

ну нужон нам такой марс нахой

Ответить
Развернуть ветку
Йож Бойовый

Вообще да. В ближайшие 100 лет не нужон.

Ответить
Развернуть ветку
Город Хлебный

Маск с тобой не согласился бы)

Ответить
Развернуть ветку
Йож Бойовый

Дык Маск нихуя не разбирается в этом, ещё и людям в уши ссыт, хули его слушать.

Ответить
Развернуть ветку
Абил Мустафа

Он просто бизнесмен

Ответить
Развернуть ветку
Йож Бойовый

Бизнесмен из него тоже так себе. Чертяка-воротила - это да. Возможно, в старости переплюнет Берни Мейдоффа.

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Фитоняши теперь и на Марсе будут всех заебывать своей камбучей.

Ответить
Развернуть ветку
Денацификация Борна

Теперь можно колонизировать Марс при помощи хипстеров

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Letnikow

Вот представьте, выращивали гриб на внешней части МКС, часть гриба улетела, замерзла, через пару миллионов лет прилетела на другую планету, расстаяла, начала размножаться....

Ответить
Развернуть ветку
Последующий американец

Тайное знание. Деды не зря держали его дома.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null