Наука

Телескоп «Хаббл» сделал самый большой снимок космоса в ближнем инфракрасном диапазоне Статьи редакции

Это поможет узнать, как возникли самые ранние и далёкие объекты во Вселенной.

Международная группа учёных опубликовала самое большое изображение участка космоса в ближнем инфракрасном диапазоне, полученное телескопом «Хаббл». Это позволит астрономам нанести на карту области звездообразования во Вселенной. Препринт статьи, которую опубликуют в The Astrophysical Journal, доступен на arXiv.

«Хаббл» сделал несколько изображений и объединил их в одно, подобное панорамному снимку на смартфоне. Обзор с высоким разрешением 3D-DASH (3D-Drift And SHift) позволил получить восемь снимков за один оборот «Хаббла» вокруг Земли вместо одного. Для создания полного изображения понадобилось 1256 отдельных кадров и 250 часов (раньше на такую операцию требовалось две тысячи часов).

Данные получены в ближнем инфракрасном диапазоне, поэтому на снимке можно обнаружить очень далёкие галактики и пылевые скопления — зоны зарождения новых звёзд. Снимок поможет учёным находить редкие объекты и ранние галактики.

#космос #хаббл

53 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Бронька

Вот от туда на Белорусь готовилось нападение.

Ответить
Развернуть ветку
Город Хлебный

Карту принес? Без карты не поверю, всё не так однозначно

Ответить
Развернуть ветку
Бронька

Принес

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null