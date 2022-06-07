Это поможет узнать, как возникли самые ранние и далёкие объекты во Вселенной.

Международная группа учёных опубликовала самое большое изображение участка космоса в ближнем инфракрасном диапазоне, полученное телескопом «Хаббл». Это позволит астрономам нанести на карту области звездообразования во Вселенной. Препринт статьи, которую опубликуют в The Astrophysical Journal, доступен на arXiv.

«Хаббл» сделал несколько изображений и объединил их в одно, подобное панорамному снимку на смартфоне. Обзор с высоким разрешением 3D-DASH (3D-Drift And SHift) позволил получить восемь снимков за один оборот «Хаббла» вокруг Земли вместо одного. Для создания полного изображения понадобилось 1256 отдельных кадров и 250 часов (раньше на такую операцию требовалось две тысячи часов).

Данные получены в ближнем инфракрасном диапазоне, поэтому на снимке можно обнаружить очень далёкие галактики и пылевые скопления — зоны зарождения новых звёзд. Снимок поможет учёным находить редкие объекты и ранние галактики.