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Наука

Японские учёные покрыли роботизированный палец кожей из живых человеческих клеток Статьи редакции

Она обладает водоотталкивающими свойствами и может самовосстанавливаться.

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Исследователи из Токийского университета разработали метод покрытия пальца робота живыми человеческими клетками. Технология описана в журнале Matter.

Учёные создали шарнирный роботизированный палец с моторным приводом, который может сгибаться и выпрямляться так же, как человеческий. Для равномерного покрытия кожей исследователи опустили палец в раствор коллагена и дермальных фибробластов, основных компонентов соединительных тканей кожи человека. В итоге получилось ровное и бесшовное покрытие.

Затем учёные добавили слой клеток кератиноцитов эпидермиса, которые составляют 90 процентов человеческого эпидермиса, внешнего слоя кожи. Они образовали водостойкий барьер поверх геля.

Кожа получилась прочной и эластичной: она могла разжиматься и растягиваться при движении пальца, не трескаясь. Покрытие показало способность к самовосстановлению: для этого необходимо наложить на него коллагеновую повязку.

Созданная искусственная кожа не совершенна. Например, её нужно регулярно очищать и подпитывать необходимыми веществами. Учёные планируют в будущем устранить эти недостатки, а также вставить в роботизированный палец ногти, потовые железы, волосяные фолликулы и сенсорные нейроны, которые обеспечат чувство осязания.

#технологии #роботы

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14 комментариев
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Входной магнит

дада он похож на хуй мы понели

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Yadra Balmo

одни хуи на уме, а тут терминатор подрастает.

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Jerod alp

Он вырастит из хуя - все логично!

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Glory to Ukraine

Кого он вырастит из хуя?

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Jerod alp

Терминатор выростет из хуя

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Суслик от Бублика

...терминатора.

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Ranae Est

ожидания: в будущем мы не будем потеть, седеть, бриться, лысеть, стареть, болеть.
ученые: искусственные пальцы будут потными и волосатыми. остальное на очереди.

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Громадный корабль

Чет стремно это всё

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Дед Макар

Пригодится контрактникам

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Собственный бокал
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Andrei Myagkov
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Уличный вентилятор

Комментарий недоступен

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JordiTheStepbro

Теперь можно реальную покет пусси вырастить отдельно от женщины и использовать по назначению. Ну или кок - кому что нравится.

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Антон Дмитриченко

А теперь представьте что это в темноте ночью до вас дотрагивается, с характерным таким «вжжж-вжжж»
Извините, но я обосранный сижу в зловещей долине от таких новостей

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