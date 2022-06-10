Она обладает водоотталкивающими свойствами и может самовосстанавливаться.

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Исследователи из Токийского университета разработали метод покрытия пальца робота живыми человеческими клетками. Технология описана в журнале Matter.

Учёные создали шарнирный роботизированный палец с моторным приводом, который может сгибаться и выпрямляться так же, как человеческий. Для равномерного покрытия кожей исследователи опустили палец в раствор коллагена и дермальных фибробластов, основных компонентов соединительных тканей кожи человека. В итоге получилось ровное и бесшовное покрытие.

Затем учёные добавили слой клеток кератиноцитов эпидермиса, которые составляют 90 процентов человеческого эпидермиса, внешнего слоя кожи. Они образовали водостойкий барьер поверх геля.

Кожа получилась прочной и эластичной: она могла разжиматься и растягиваться при движении пальца, не трескаясь. Покрытие показало способность к самовосстановлению: для этого необходимо наложить на него коллагеновую повязку.