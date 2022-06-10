Японские учёные покрыли роботизированный палец кожей из живых человеческих клеток Статьи редакции
Она обладает водоотталкивающими свойствами и может самовосстанавливаться.
Исследователи из Токийского университета разработали метод покрытия пальца робота живыми человеческими клетками. Технология описана в журнале Matter.
Учёные создали шарнирный роботизированный палец с моторным приводом, который может сгибаться и выпрямляться так же, как человеческий. Для равномерного покрытия кожей исследователи опустили палец в раствор коллагена и дермальных фибробластов, основных компонентов соединительных тканей кожи человека. В итоге получилось ровное и бесшовное покрытие.
Затем учёные добавили слой клеток кератиноцитов эпидермиса, которые составляют 90 процентов человеческого эпидермиса, внешнего слоя кожи. Они образовали водостойкий барьер поверх геля.
Кожа получилась прочной и эластичной: она могла разжиматься и растягиваться при движении пальца, не трескаясь. Покрытие показало способность к самовосстановлению: для этого необходимо наложить на него коллагеновую повязку.
Созданная искусственная кожа не совершенна. Например, её нужно регулярно очищать и подпитывать необходимыми веществами. Учёные планируют в будущем устранить эти недостатки, а также вставить в роботизированный палец ногти, потовые железы, волосяные фолликулы и сенсорные нейроны, которые обеспечат чувство осязания.
дада он похож на хуй мы понели
одни хуи на уме, а тут терминатор подрастает.
Он вырастит из хуя - все логично!
Кого он вырастит из хуя?
Терминатор выростет из хуя
...терминатора.
ожидания: в будущем мы не будем потеть, седеть, бриться, лысеть, стареть, болеть.
ученые: искусственные пальцы будут потными и волосатыми. остальное на очереди.
Чет стремно это всё
Пригодится контрактникам
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Теперь можно реальную покет пусси вырастить отдельно от женщины и использовать по назначению. Ну или кок - кому что нравится.
А теперь представьте что это в темноте ночью до вас дотрагивается, с характерным таким «вжжж-вжжж»
Извините, но я обосранный сижу в зловещей долине от таких новостей