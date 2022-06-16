Ровер Perseverance нашёл на Марсе мусор

Это обрывок термоматериала, в который был обёрнут аппарат.

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Ровер Perseverance нашёл на Марсе кусок термоматериала, застрявшего в камне. Команда NASA использовала его для защиты аппарата от экстремальных температур во время полёта и посадки на планету.

Фрагменты термозащиты. Фото NASA

Perseverance, обёрнутый в термоматериалы, соединённые с помощью швейной машинки. Фото NASA