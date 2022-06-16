Ровер Perseverance нашёл на Марсе мусор Статьи редакции
Это обрывок термоматериала, в который был обёрнут аппарат.
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Ровер Perseverance нашёл на Марсе кусок термоматериала, застрявшего в камне. Команда NASA использовала его для защиты аппарата от экстремальных температур во время полёта и посадки на планету.
Мусор лежал примерно в двух километрах от точки посадки аппарата на планету. В космическом агентстве предположили, что его унесло в новое место марсианским ветром.
и предъявил ему документы
Человек на Марс еще ногой не ступил, а уже насрал
Путин нашел нацистов на Украине, это оказалась его армия.
Поспешный вывод. Возможно его перенесли марсиане
возможно это просто туалетная бумага инопланетян, а чтобы это скрыть, НАСА быстренько нарисовало такую же у себя на стенде
Еще не колонизировали зато уже насрали
а как он распаковывался из него?
порвался
зачем
жаль
Пришел сюда за этим
Готовятся к Рождеству
хорошо, что не мусоров
такая новость не может быть без этой картинки
Навукой своей занимаются, а УБИРАТЬ КТО БУДЕТ?!