{"id":2126,"url":"\/distributions\/2126\/click?bit=1&hash=cfda1bd47c9ac136d03d71bb7c929578fb96d26a71213e0314eb5f914551a621","title":"\u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430\u043c \u043c\u0430\u043b\u043e \u043a\u0442\u043e \u0432\u0435\u0440\u0438\u0442","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука

Ровер Perseverance нашёл на Марсе мусор Статьи редакции

Это обрывок термоматериала, в который был обёрнут аппарат.

980 просмотров

Ровер Perseverance нашёл на Марсе кусок термоматериала, застрявшего в камне. Команда NASA использовала его для защиты аппарата от экстремальных температур во время полёта и посадки на планету.

Фрагменты термозащиты. Фото NASA
Perseverance, обёрнутый в термоматериалы, соединённые с помощью швейной машинки. Фото NASA

Мусор лежал примерно в двух километрах от точки посадки аппарата на планету. В космическом агентстве предположили, что его унесло в новое место марсианским ветром.

#новости #nasa #perseverance #экология

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
Andrey Frolov
Ровер Perseverance нашёл на Марсе мусор

и предъявил ему документы

Ответить
Развернуть ветку
Пыхнувший кот

Человек на Марс еще ногой не ступил, а уже насрал

Ответить
Развернуть ветку
КтоТы

Путин нашел нацистов на Украине, это оказалась его армия.

Ответить
Развернуть ветку
Валютный космос
предположили, что его унесло в новое место марсианским ветром

Поспешный вывод. Возможно его перенесли марсиане

Ответить
Развернуть ветку
Чистый якорь

возможно это просто туалетная бумага инопланетян, а чтобы это скрыть, НАСА быстренько нарисовало такую же у себя на стенде

Ответить
Развернуть ветку
Sisya

Еще не колонизировали зато уже насрали

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский
Perseverance, обёрнутый в термоматериалы, соединённые с помощью швейной машинки

а как он распаковывался из него?

Ответить
Развернуть ветку
Пыхнувший кот

порвался

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Frolov

зачем

Ответить
Развернуть ветку
Дима Вешкин

жаль

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Пришел сюда за этим

Ответить
Развернуть ветку
Промышленный Мика

Готовятся к Рождеству

Ответить
Развернуть ветку
пепси

хорошо, что не мусоров

Ответить
Развернуть ветку
дорогой БРАТ Донателло

такая новость не может быть без этой картинки

Ответить
Развернуть ветку
Павел Каташев

Навукой своей занимаются, а УБИРАТЬ КТО БУДЕТ?!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null