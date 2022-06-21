Писайклинг: экоактивисты начали отдавать свою мочу фермерам, которым не хватает удобрений из-за конфликта в Украине Статьи редакции
Человеческая моча содержит питательные вещества, в которых нуждаются сельскохозяйственные культуры.
В США набирает популярность писайклинг (peecycling — от слов «pee» (моча) и «recycling» (переработка)): люди собирают свою мочу, а затем передают её фермерским хозяйствам, которые используют её как удобрение. Для популяризации движения в соцсетях запустили хештег #peethechange , хотя пока писайклинг и остается в основном уделом экоактивистов.
Тем временем, некоторые активисты устанавливают для сбора огромные галлоны — на всю семью, а затем отдают или продают сырьё фермерам. По данным The New York Times, за последние пару лет цена мочи подскочила с 1 доллара за 25 литров до 6 долларов.
Сейчас аграриям не хватает химических удобрений, поскольку ранее их поставляли из России, но из-за введённых санкций сырьё не поступает в нужном объёме. Человеческая моча же является богатым источником азота, фосфора и калия.
По данным Института богатой Земли в Вермонте, мочи, которую один взрослый производит за год (примерно 473 литра) достаточно для выращивания 145 килограмм пшеницы. Исследование международной группы учёных, проведённое ещё в 2013 году, показало, что использование человеческой мочи увеличивает урожайность проса на 30%.
Для того, чтобы моча была пригодна в качестве удобрения, её надо пастеризовать — продержать в ёмкости (канистре или кувшине) не менее двух месяцев. Во влажную землю мочу вливают, как есть, а для добавления в сухую почву разбавляют водой в пропорции 1:1, чтобы не перенасытить землю питательными веществами.
Одна из самых больших проблем использования такой альтернативы удобрениям является транспортировка: экономически не очень выгодно доставлять мочу, которая в основном состоит из воды, из городов в отдалённые сельскохозяйственные угодья.
Чтобы решить эту проблему, британский Институт Rich Earth работает с Мичиганским университетом над процессом производства продезинфицированного концентрата мочи. Кроме того, учёные пытаются связать питательные вещества мочи с биоуглем, сделанным из фекалий. Это ещё больше повысит питательную ценность удобрения, так как в фекалиях содержится много полезного для почвы углерода.
Подобные эксперименты и пилотные проекты проводятся по всему миру. В Южной Африке учёные ищут новые способы сбора питательных веществ из мочи, а в Париже чиновники планируют установить туалеты с отводом мочи в 600 новых квартирах, чтобы потом использовать жидкость для удобрения растений в городских питомниках.
А ведь он не втирал какую-то дичь, а мыслил прогрессивно
его технологии опережали время
Ага... Путина.... Собирать говно в чемодан для сельхознужд)))
ВЕГАНЫ ОТБИРАЮТ МОЧУ У ПРОХОЖИХ
LITERALLY NAZI
Человек тоже нуждается!
Плесень, сама по себе, не заведётся.
Смотрите теперь про это весь год на ТВ РФ
КАРА БОЖЬЯ ЗА ТО, ЧТО ПРОТИВ РОССИЮШКИ ИДЕТЁ!!!!
Можно сразу гавно жрать и не заморачиваться с этими саженцами и удобрениями
Это сюжет для отдельного фильма
Бля, геймеры спасут этот мир
Фигня.. Удобрений полно у сельхозферм