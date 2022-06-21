Человеческая моча содержит питательные вещества, в которых нуждаются сельскохозяйственные культуры.

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Фермеры удобряют землю мочой, The New York Times

В США набирает популярность писайклинг (peecycling — от слов «pee» (моча) и «recycling» (переработка)): люди собирают свою мочу, а затем передают её фермерским хозяйствам, которые используют её как удобрение. Для популяризации движения в соцсетях запустили хештег #peethechange , хотя пока писайклинг и остается в основном уделом экоактивистов.

Тем временем, некоторые активисты устанавливают для сбора огромные галлоны — на всю семью, а затем отдают или продают сырьё фермерам. По данным The New York Times, за последние пару лет цена мочи подскочила с 1 доллара за 25 литров до 6 долларов.

Агрегат для сбора мочи, The New York Times

Сейчас аграриям не хватает химических удобрений, поскольку ранее их поставляли из России, но из-за введённых санкций сырьё не поступает в нужном объёме. Человеческая моча же является богатым источником азота, фосфора и калия.

По данным Института богатой Земли в Вермонте, мочи, которую один взрослый производит за год (примерно 473 литра) достаточно для выращивания 145 килограмм пшеницы. Исследование международной группы учёных, проведённое ещё в 2013 году, показало, что использование человеческой мочи увеличивает урожайность проса на 30%.

Мы видим очень большие результаты от мочи. В то же время мы переживаем момент, когда стоимость химических удобрений выросла более чем в два раза. Ноа Хоскинс фермер из Даммерстона

Для того, чтобы моча была пригодна в качестве удобрения, её надо пастеризовать — продержать в ёмкости (канистре или кувшине) не менее двух месяцев. Во влажную землю мочу вливают, как есть, а для добавления в сухую почву разбавляют водой в пропорции 1:1, чтобы не перенасытить землю питательными веществами.

Одна из самых больших проблем использования такой альтернативы удобрениям является транспортировка: экономически не очень выгодно доставлять мочу, которая в основном состоит из воды, из городов в отдалённые сельскохозяйственные угодья.

Чтобы решить эту проблему, британский Институт Rich Earth работает с Мичиганским университетом над процессом производства продезинфицированного концентрата мочи. Кроме того, учёные пытаются связать питательные вещества мочи с биоуглем, сделанным из фекалий. Это ещё больше повысит питательную ценность удобрения, так как в фекалиях содержится много полезного для почвы углерода.