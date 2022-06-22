Учёные доказали, что из-под земной коры идут «обратные дожди»

Раньше считалось, что вода из океанов только утекает под кору, но выяснилось, что иногда она прорывается оттуда наверх.

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INSH

Геологи из Клермонского университета Оверни во Франции разработали новую модель, согласно которой твердая порода в мантии (между корой и ядром) насыщается химически диссоциированной водой, которая может превратиться в богатую водой расплавленную суспензию. Если это происходит, жидкость просачивается обратно к земной коре. Исследователи назвали это «мантийным дождем».

Они выяснили, что на глубине около 410 километров под поверхностью Земли находится слой, который может содержать много воды. Чтобы обнаружить «мантийный дождь», исследователи изучили, что происходит, когда плита породы и воды погружается глубже в мантию. Оказалось, что по мере их опускания повышение температуры и давления приводит к таянию горных пород и высвобождению воды — «обратному дождю».

ScienceDirect

При этом вода «мантийного дождя» связывается с минералами в верхней мантии, что снижает их температуру плавления, вызывая ещё большее таяние, высвобождающее больше воды — и цикл продолжается.