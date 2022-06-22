Учёные доказали, что из-под земной коры идут «обратные дожди» — они наполняют океан водой Статьи редакции
Раньше считалось, что вода из океанов только утекает под кору, но выяснилось, что иногда она прорывается оттуда наверх.
Геологи из Клермонского университета Оверни во Франции разработали новую модель, согласно которой твердая порода в мантии (между корой и ядром) насыщается химически диссоциированной водой, которая может превратиться в богатую водой расплавленную суспензию. Если это происходит, жидкость просачивается обратно к земной коре. Исследователи назвали это «мантийным дождем».
Они выяснили, что на глубине около 410 километров под поверхностью Земли находится слой, который может содержать много воды. Чтобы обнаружить «мантийный дождь», исследователи изучили, что происходит, когда плита породы и воды погружается глубже в мантию. Оказалось, что по мере их опускания повышение температуры и давления приводит к таянию горных пород и высвобождению воды — «обратному дождю».
При этом вода «мантийного дождя» связывается с минералами в верхней мантии, что снижает их температуру плавления, вызывая ещё большее таяние, высвобождающее больше воды — и цикл продолжается.
Учёным давно известно, что вода может уходить в мантию за счёт сдвижения тектонических плит и возвращаться на поверхность в результате извержения вулканов, образования новой коры в океанических центрах распространения или через геотермальные источники. Этот круговорот воды между мантией и поверхностью Земли и обеспечивает сбалансированный уровень моря, который держится относительно постоянным в течение последних 500 миллионов лет.
Отрицательные дожди
Подтопление с жидкими хлопками
отрицательное всплытие
Еще скажите что земля не живая) Ох уж эти ученые)
Там хуже! Недавно же якобы «дыру» в небесном своде сфоткали!
Ха. А бог им там из дыры пальцем возле виска не покрутил
@Заголовки
Фетиш для геологов
что об этом думают экологи?
Хорошая версия, и по факту доказать сложно