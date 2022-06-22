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Наука

Учёные доказали, что из-под земной коры идут «обратные дожди» — они наполняют океан водой Статьи редакции

Раньше считалось, что вода из океанов только утекает под кору, но выяснилось, что иногда она прорывается оттуда наверх.

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INSH

Геологи из Клермонского университета Оверни во Франции разработали новую модель, согласно которой твердая порода в мантии (между корой и ядром) насыщается химически диссоциированной водой, которая может превратиться в богатую водой расплавленную суспензию. Если это происходит, жидкость просачивается обратно к земной коре. Исследователи назвали это «мантийным дождем».

Они выяснили, что на глубине около 410 километров под поверхностью Земли находится слой, который может содержать много воды. Чтобы обнаружить «мантийный дождь», исследователи изучили, что происходит, когда плита породы и воды погружается глубже в мантию. Оказалось, что по мере их опускания повышение температуры и давления приводит к таянию горных пород и высвобождению воды — «обратному дождю».

ScienceDirect

При этом вода «мантийного дождя» связывается с минералами в верхней мантии, что снижает их температуру плавления, вызывая ещё большее таяние, высвобождающее больше воды — и цикл продолжается.

Учёным давно известно, что вода может уходить в мантию за счёт сдвижения тектонических плит и возвращаться на поверхность в результате извержения вулканов, образования новой коры в океанических центрах распространения или через геотермальные источники. Этот круговорот воды между мантией и поверхностью Земли и обеспечивает сбалансированный уровень моря, который держится относительно постоянным в течение последних 500 миллионов лет.

#океан

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10 комментариев
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Китайский торшер

Отрицательные дожди

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Арнольд Пушкин

Подтопление с жидкими хлопками

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Abylai Mustafa

отрицательное всплытие

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Токен

Еще скажите что земля не живая) Ох уж эти ученые)

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Pavel Perestoronin

Там хуже! Недавно же якобы «дыру» в небесном своде сфоткали!

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Токен

Ха. А бог им там из дыры пальцем возле виска не покрутил

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Усталый микроскоп
Учёные доказали, что из-под земной коры идут «обратные дожди»

@Заголовки

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Денежный лолипоп
Исследователи назвали это «мантийным дождем»

Фетиш для геологов

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Святий Фалос

что об этом думают экологи?

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Алексей Докукин

Хорошая версия, и по факту доказать сложно

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