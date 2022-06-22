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Наука

Крошечные клещи, занимающиеся сексом в порах человеческой кожи, начали терять необходимые для выживания гены Статьи редакции

Полезные для людей эктопаразиты стали превращаться в симбиота, чьё существование полностью зависит от «хозяина».

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Клещ Demodex follicularum под микроскопом 

Клещ Demodex follicularum длиной около 0,3 мм проводит всю свою жизнь в порах человеческой кожи. Днём он питается сальными выделениями, а ночью отправляется на поиск партнёра и фолликула, в котором может спариться и произвести потомство. С тех пор, как эти членистоногие впервые заселили лицо человека примерно 20 тысяч лет назад, они стали такой же частью организма человека, как бактерии микробиоты кишечника.

Человек носит таких клещей с самого рождения — они передаются от матери к ребёнку во время грудного вскармливания. Смыть эктопаразитов с лица нельзя, поскольку они живут слишком глубоко в порах. Считалось, что клещи вызывают кожные заболевания, однако учёные отмечают, что они, напротив, приносят человеку пользу. «Мы должны любить их, потому что они единственные животные, которые живут на наших телах всю нашу жизнь, и мы должны ценить их, потому что они очищают наши поры. Кроме того, они милые», — заявила доцент Университета Рединга Алехандра Перотти.

Учёные из Банковского университета и Университета Рединга выяснили, что долгое соседство с людьми приблизило клещей к эволюционному тупику. Исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

Учёные проанализировали геном клещей и обнаружили, что они стали терять функциональные гены членистоногих, необходимые для выживания. Например, исчез ген, регулирующий пробуждение и сон. Теперь эти периоды зависят от выработки мелатонина кожей: когда человек спит, клещ отправляется на поиски партнёра и нового фолликула, когда просыпается — углубляется в поры. Эктопаразиты также потеряли ген, защищающий организм от ультрафиолетового излучения. Он стал не нужен, поскольку клещи выбираются наружу только ночью.

Исследователи отметили, что Demodex начал превращаться из внешнего паразита в симбиота — организм, чьё существование полностью зависит от «хозяина». Изолированное существование, отсутствие воздействия внешних угроз и конкуренции за заражение привело к тому, что клещи стали чрезвычайно простыми организмами с крошечными ногами с всего тремя одноклеточными мышцами. Отсутствие партнёров, которые могли бы добавить новые гены потомству, приблизило этих членистоногих к эволюционному тупику. Все факторы увеличивают риск вымирания организмов.

Мы живём в мире, где мы должны защищать биоразнообразие — в том числе и наших собственных животных.

Алехандра Перотти
доцент Университета Рединга

#наука #эволюция

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23 комментария
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Уютный Багажник
Крошечные клещи, занимающиеся сексом в порах человеческой кожи
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Усталый микроскоп
Крошечные клещи, занимающиеся сексом в порах человеческой кожи

@Заголовки

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Eugene K

Прямо сейчас, юзернейм, пока ты читаешь эти строки, в твоих порах клещи занимаются сексом

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испанский смех

нет, они наелись и спят

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maxi

а ты - нет

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Сексуальный мангал
Клещ Demodex follicularum длиной около 0,3 мм проводит всю свою жизнь в порах человеческой кожи. Днём он питается сальными выделениями, а ночью отправляется на поиск партнёра и фолликулы, в которой он может спариться и произвести потомство.

Подсайт Наука вернется позже с ещё одним неприятным фактом

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Жапа Кусь

Ее, у меня есть домашний питомец

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Дмитрий Царь

Еее, я хоть где-то (кроме гейства на тж) участвую в сексе

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Noname nonamer

Привет, ты просто колония клеток и все

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Жапа Кусь

Нет я мозг которых находится в биороботе

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Noname nonamer

Ты колония клеток которая думает что она тока мозг :)

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Nact

Ну хоть у кого-то в моей квартире есть секс

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Космополит-глобалист

Написали хотя бы чем помочь им можно 🥺

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Noname nonamer

Береги их дом

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Самостоятельный Гоша

Действительно, написали бы хоть номер карты или криптокошелька 🤨

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Explosive Magic

Спи с людьми из других стран и континентов, чтобы разнообразить гены клещей.

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Космополит-глобалист

Nice advice 😘😏

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Musca
когда человек спит, клещ отправляется на поиски партнёра и нового фолликула

Как теперь засыпать после этих строк.

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Младший самолет

расслабься и получай удовольствие

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пепси

me and the boys.jpg

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H8isGR8

Почему до сих пор никто не написал в комментариях про Путина или Украину?
Я точно на TJ??

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Деревянный хичхакер
это чувство, когда узнал, что всю жизнь живёшь с микроклещами, которые на тебе ебутся, пока ты спишь.
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Младший самолет

даже у клещей в твоей коже есть секас, кожаный ты мешок

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