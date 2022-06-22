Полезные для людей эктопаразиты стали превращаться в симбиота, чьё существование полностью зависит от «хозяина».

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Клещ Demodex follicularum под микроскопом

Клещ Demodex follicularum длиной около 0,3 мм проводит всю свою жизнь в порах человеческой кожи. Днём он питается сальными выделениями, а ночью отправляется на поиск партнёра и фолликула, в котором может спариться и произвести потомство. С тех пор, как эти членистоногие впервые заселили лицо человека примерно 20 тысяч лет назад, они стали такой же частью организма человека, как бактерии микробиоты кишечника.

Человек носит таких клещей с самого рождения — они передаются от матери к ребёнку во время грудного вскармливания. Смыть эктопаразитов с лица нельзя, поскольку они живут слишком глубоко в порах. Считалось, что клещи вызывают кожные заболевания, однако учёные отмечают, что они, напротив, приносят человеку пользу. «Мы должны любить их, потому что они единственные животные, которые живут на наших телах всю нашу жизнь, и мы должны ценить их, потому что они очищают наши поры. Кроме того, они милые», — заявила доцент Университета Рединга Алехандра Перотти.

Учёные из Банковского университета и Университета Рединга выяснили, что долгое соседство с людьми приблизило клещей к эволюционному тупику. Исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

Учёные проанализировали геном клещей и обнаружили, что они стали терять функциональные гены членистоногих, необходимые для выживания. Например, исчез ген, регулирующий пробуждение и сон. Теперь эти периоды зависят от выработки мелатонина кожей: когда человек спит, клещ отправляется на поиски партнёра и нового фолликула, когда просыпается — углубляется в поры. Эктопаразиты также потеряли ген, защищающий организм от ультрафиолетового излучения. Он стал не нужен, поскольку клещи выбираются наружу только ночью.

Исследователи отметили, что Demodex начал превращаться из внешнего паразита в симбиота — организм, чьё существование полностью зависит от «хозяина». Изолированное существование, отсутствие воздействия внешних угроз и конкуренции за заражение привело к тому, что клещи стали чрезвычайно простыми организмами с крошечными ногами с всего тремя одноклеточными мышцами. Отсутствие партнёров, которые могли бы добавить новые гены потомству, приблизило этих членистоногих к эволюционному тупику. Все факторы увеличивают риск вымирания организмов.