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Наука

Учёные из MIT: одна пивоварня способна очистить воду в целом городе от тяжёлых металлов Статьи редакции

Отработанные дрожжи, распространённые отходы пивоварен, хорошо отфильтровывают свинец, и, вероятно, кадмий и медь.

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На этом изображении контрольная группа клеток дрожжей (верхний ряд) сравнивается с клетками дрожжей после того, как они накопили свинец из загрязнённой воды (нижний ряд), MIT News

Специалисты из Центра битов и атомов Массачусетского технологического института (CBA) выяснили, что неактивные дрожжи могут быть эффективным и недорогим средством для удаления свинца из источников питьевой воды. Один грамм таких дрожжей может удалить до 12 миллиграммов свинца менее, чем за пять минут.

При этом, поскольку дрожжевые клетки, используемые в этом процессе, неактивны и высушены, они не требуют особого присмотра в отличие от живой биомассы, которая требует питательных веществ и солнечного света для поддержания активности материалов.

Исследовательская группа подсчитала, что отработанных дрожжей, выбрасываемых с одной пивоварни в Бостоне, достаточно для очистки всего водоснабжения города. Такая полностью устойчивая система не только очищала бы воду, но и решала бы вопрос с утилизацией отходов с производства.

По данным учёных, дрожжи также можно было бы использовать для удаления других тяжёлых металлов, таких как кадмий и медь.

Очистка воды неактивными пивными дрожжами, MIT News

#экология #биология #новости

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4 комментария
Стройный магнит
Отработанные дрожжи, распространённые отходы пивоварен, хорошо отфильтровывают
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Спортивный кубок

Че за хрюканина

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Целый хичхакер
хорошо отфильтровывают ... медь
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Токен

О, новая отговорка, когда будут критиковать, что я алкаш)

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